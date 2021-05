Kaldt vær bidrar til uvanlig høy mai-strømpris: – Helt ellevilt

Kaldt vær og høyere CO₂-kostnad i kraftbransjen sender strømprisen til sitt høyeste nivå siden midten av februar. – En veldig høy pris til mai å være, sier kraftanalytiker.

Kaldt vær og høyere CO2-priser bidrar til at maiprisen på strøm er uvanlig høy. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland, E24

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Mange opplevde høye strømregninger etter vinterens strømprishopp, og ifølge NVE måtte en husholdning på Østlandet ut med 2.900 kroner mer i første kvartal enn på samme tid i fjor.

Etter en periode på lavere nivåer har strømprisen tatt seg opp igjen betraktelig de siste ukene, til de høyeste nivåene siden midten av februar.

Fredag handles strømmen over hele Norge til 65 øre kilowattimen, ifølge strømbørsen Nord Pool. Det gjelder for alle prisområder, inkludert Oslo, Kristiansand, Bergen, Molde, Trondheim og Tromsø (se figur).

Det er uvanlig høyt til mai å være, ifølge direktør for kraftmarked Andreas Myhre i selskapet Entelios.

– Hadde du spurt meg i november og jeg hadde spådd 65 øre kilowattimen i mai så hadde jeg mistet jobben. Det er helt ellevilt, sier Myhre til E24.

– Dette kan fort bli opp mot 1,30 kroner til 1,50 kroner kilowattimen på strømregningen nå, sier han.

Prisene som oppgis på Nord Pool gjelder for selve innkjøpsprisen på kraft. På strømregningen kommer også merverdiavgift og andre avgifter på toppen, i tillegg til nettleien til ditt lokale nettselskap.

På samme dato i fjor var strømprisen på rundt ti øre kilowattimen, men fjoråret var et år med uvanlig lave strømpriser. I 2019 lå strømprisen på 43 øre på samme dato.

PS! På det meste fredag var prisen på strøm oppe i 99 øre kilowattimen i én enkelttime, ifølge Nord Pool. Det er som regel på morgenen og ettermiddagen at prisene er høyest, for da er forbruket på sitt høyeste.

Les også 2.900 kroner i økt strømregning på Østlandet

Kaldt vær og lite vind

Norge er knyttet til det europeiske prisnivået fordi markedet er knyttet sammen gjennom ulike forbindelser mellom landene som skal tillate kraftutveksling.

Dette sikrer at Norge kan importere strøm i tørrår og perioder med anstrengt kraftproduksjon, og gjør at nabolandene kan trekke på norsk strøm i perioder når vindkraften leverer lite strøm.

– Det er en veldig høy pris til å være mai, og det overrasket kraftmarkedet, sier Myhre.

– I tillegg har CO₂-prisene steget og bikket 50 euro, fra 15–20 euro for ett år siden. Det påvirker også kraftprisene, og det samme gjør råvareboomen som gjør at prisene på kull, olje, gass og råvarer stiger, sier Myhre.

Les også Prisen på CO₂-utslipp i EU har mer enn doblet seg det siste året

Nå er det også mindre vann i magasinene, for det har vært lite nedbør.

– Det er så enkelt forklart at en kald vinter har tappet det overskuddet vi hadde i fjor, og det gir høyere priser. Nå har vi helt vanlig situasjon på vannet, og når det ikke blåser så blir det de kontinentale prisene som setter standarden, sier Myhre.

Tror på lavere strømpriser

Han tror imidlertid at strømprisene vil falle igjen til neste uke, for da er det ventet regn. Økt tilsig til vannmagasinene vil gjøre at produsentene ikke trenger å holde igjen like mye.

– Vi har det vi i bransjen har en «vårknipe». Det er ikke mangel på vann, men det er lite nedbør. Da sparer man det vannet man har til neste vintersesong og ikke går tomt. Nå venter vi på at det begynner å blåse og regne til uken slik at tilsiget kommer. Da vil trolig strømprisen dempes igjen, sier Myhre.

De siste årene har både NVE, Statnett og analytikere spådd at kraftprisene vil svinge mer enn før. Norge opplevde i fjor for første gang negative strømpriser. I februar i år nådde prisene rekordhøye nivåer.

Årsaken til de økte svingningene er at det bygges ut mye vind- og solkraft i kraftsystemet i Europa. I perioder med mye vind kan prisene gå svært lavt, mens de kan stige mye i perioder når det er vindstille.

– Det har også vært en kald april i Tyskland og du får lite vindkraft. Slik er det med et mer fornybar strømsystem. Med en gang det er stille og kaldt så stikker strømprisene med én gang, sier Myhre.

Les også Nå betaler Oslo-folk langt mer for strømmen: Dobbelt så dyr strøm i sør som i nord

Les også Historisk lav strømpris: I natt fikk nordmenn betalt for strøm

Les også Frustrert over ustabile strømpriser: – Må rett og slett drive med finansiell gambling

Publisert: Publisert: 7. mai 2021 11:07 Oppdatert: 7. mai 2021 11:20