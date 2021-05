Aker Solutions i havvind-samarbeid

Sammen med Siemens Energy skal de levere høyspenttransformatorer til offshore-prosjektet «East Anglia Three». Kontrakten har en verdi på mellom to og tre milliarder kroner.

Havvind-prosjektet vil ligge i Nordsjøen utenfor østkysten av England. Vis mer byoutline ScottishPower Renewables

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Rettelse: E24 skrev først at det dreier seg om tre vindprosjekter. Det er feil. Kontrakten omfatter ett prosjekt offshore i Storbritannia. Feilen ble rettet tirsdag 25. mai klokken 07.07.

Aker Solutions inngår samarbeid med Siemens Energy for å levere høyspenttransformatorer til ScottishPower Renewables. Slike transformatorer gjør vekselstrømmen om til likestrøm før den sendes inn til kraftnettet på land. Dette er nødvendig for vindanlegg som ligger langt til havs.

Selskapet omtaler kontrakten som «veldig stor». De definerer dette som en kontrakt på mellom to og tre milliarder kroner, fremkommer det av en melding tirsdag. Det er ventet at betalingen vil være gjennomført i 2022.

Les også Aker Solutions snudde bunnlinjen i første kvartal: Venter fortsatt lavere omsetning i 2021

Havvind i Nordsjøen

East Anglia Three er det andre prosjektet som skal utvikles i East Anglia-sonen i Storbritannia. Havvindprosjektet ligger i Nordsjøen, utenfor østkysten av England, og er planlagt å ha en installert kapasitet på opptil 1.400 megawatt. Samlet er det planlagt at East Anglia Hub vil ha kapasitet på 3.11 megawatt.

Aker Solutions skriver i meldingen at de ikke vil registrere ordren på dette stadiet, men når prosjektet er økonomisk ferdigstilt i 2022. Det første steget vil være designteknikk, som gjennomføres av ingeniørkontoret i Storbritannia.

Det er ikke første gang Aker Solutions og Siemens er samarbeidspartnere for et havvindprosjekt. I februar valgte Vattenfall de to til havvindprosjektet Norfolk. Til dette prosjektet leverte Aker Solutions også høyspenttransformatorer. Dersom Vattenfall bygger ut prosjektet kan de få kontrakter på selve understellene og dekkene på plattformene, mens Siemens Energy etter planen skal levere omformerutstyr.

Les også Vil legge 35 milliarder i havvindprosjekt

Satser grønt

Aker-systemet har tatt omfattende grep den siste tiden, blant annet for å få med seg forretningsmulighetene i det grønne skiftet. Kværner og Aker Solutions har slått seg sammen, og havvindselskapet Aker Offshore Wind og eierselskapet Aker Horizons har begge gått på børs.

Det er enorme muligheter som byr seg. Havvindbransjen i Europa tok i fjor investeringsbeslutninger for utbygginger på totalt 270 milliarder kroner, ifølge Wind Europe. Europa har nå 25 gigawatt havvind, men EU skal bygge ut 300 gigawatt innen 2050.

Tidligere har også norske Aibel fått flere kontrakter til slike transformatorer til havvindbransjen, inkludert for tysk-nederlandske Tennet og Equinors prosjekter.