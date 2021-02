Forbrukerrådet mener strømkundene blir lurt

Forbrukerne ikke bare føler at de blir lurt når de kjøper strøm, de blir det også. Det mener Forbrukerrådet.

HØYT HENGER DE: Og dyrt har det vært å varme hus og hytte denne vinteren. Prisene har nå gått ned fra rekordnivåene.

Kundenes vaktbikkje hevder at strømavtalene er gjort kompliserte med viten og vilje for å selge dyrest mulig strøm. NVE skal nå se på tiltak som kan gjøre markedet lettere og mer oversiktlig for kundene.

– Alvorlig

– Nesten halvparten av forbrukerne sier de føler seg lurt når de har kjøpt strøm, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket og viser til en undersøkelse Forbrukerrådet fikk utført i fjor.

– Poenget er at de har rett – de blir lurt også. Og det er alvorlig, legger hun til.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Blyverket mener markedet, hvor 100 kraftleverandører tilbyr anslagsvis 500 forskjellige avtaler, er blitt totalt uoversiktlig og at mange strømkunder føler avmakt. Særlig i perioder hvor skyhøye priser gjør store innhugg på kontoen og man kanskje prøver å shoppe strøm for første gang.

– Vi jobber nå for å få endret strømmarkedet og få politiske myndigheter og tilsynsmyndigheter samt bransjen selv til å ta på alvor at dette ikke fungerer til beste for forbrukerne, sier Blyverket.

Og i år skjer det kanskje noe.

Forbrukerrådets strømråd Sjekk strømavtalen jevnlig, og bytt hvis du kommer dårlig ut. Oversikten finner du på strømpris.no . Bytte er gjort på 1-2-3 på strømselskapenes nettsider. Vi anbefaler spotprisavtaler hvor man garanterer at påslaget ikke blir endret de første 12 måneder. Spotpris har vist seg å være billigst over tid. Velg fastpris dersom du ønsker mer forutsigbarhet. Styr unna innkjøpsprisavtaler, det er umulig å vite hva de koster. Ikke slå til på dør- og gatesalg. Hvis du likevel takker ja til tilbud, så har du angrerett i fjorten dager. Les vilkårene nøye, og sjekk tilbudene på strømpris.no Vis mer vg-expand-down

– Nye tiltak til våren?

En fersk rapport som NVE har bestilt viser nemlig at det er informasjonsproblemer knyttet til valg av strømavtale.

– Rapporten peker på at mangel på informasjon hos forbrukere bidrar til å svekke priskonkurransen i strømmarkedet, og at dette gjør at konkurransen ikke er like hard som forventet, skriver NVE på sine nettsider om rapporten som Oslo Economics har laget på oppdrag fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

Les også: NVE pålegger ti selskaper å avvikle strømavtaler: – Bryter med regelverket

Tiltak som anbefales i rapporten er presisering av dagens regelverk og styrket håndheving av brudd. Den foreslår også krav til standardisert prisopplysning i markedsføring, tilgjengelige prislister og justering av prisportalen.

– Vi er i gang med å vurdere dette sammen med Forbrukertilsynet og håper å ha en tiltaksplan klar i løpet av vårparten. Målet er å gjøre det enklere når du skal handle strøm, sier Pia Roll, fungerende seksjonssjef i NVE, til VG.

Undersøkelser gjort for Forbrukerrådet viser at halvparten av alle nordmenn aldri har byttet strømavtale eller gjort det for mer enn to år siden, og bare en av fire vet hva de betaler for strømmen.

– Kompliserte avtaler

Forbrukerrådet mener markedet flyter over av lureavtaler og hemmelige priser, og i 2019 lå da også strømselskapene som nummer to på Forbrukertilsynets klagetopp etter å tronet øverst de to foregående årene.

– Selskapene har laget kompliserte avtaler, dyre tilleggstjenester og forvirrende avtalevilkår. Det er også uklart for kunden hvor lenge prisen varer eller konsekvensen hvis man går over til annet strømselskap, sier Inger Lise Blyverket.

Bendik Solum Whist, myndighetskontakt i Energi Norge.

Trygg strømhandel

Energi Norge, energiselskapenes interesseorganisasjon, lanserte for få uker siden Trygg strømhandel, en sertifiseringsordning for strømleverandører. Får å få «godkjent-stempel» av DNV GL må man oppfylle en rekke krav som også omfatter informasjon til kundene. De første selskapene blir trolig godkjent denne våren.

– Hvis man ikke oppfyller alle punktene, får man ikke sertifisering. Vi prøver å feie for egen dør med denne sertifiseringsordningen som DNV står for, og som kan videreutvikles, sier Bendik Solum Whist, myndighetskontakt i Energi Norge.

DNV GL skal blant annet gå gjennom selskapenes avtalevilkår.

– Vi står fjellstøtt på at vi ikke skal ha lovbrudd, sier Whist som håper at den nye ordningen vil gjøre markedet mer oversiktlig.

– Å påstå at kundene blir lurt er en generalisering jeg ikke støtter, sier Whist med henvisning til Blyverkets uttalelse. Han mener Norge har et av Europas mest velfungerende strømmarker og peker på tall fra NVE som viser at husholdningene sto for 587 000 leverandørbytter i 2019. Dette tallet sier ikke noe om hvor mange husholdninger som bytter, men det totale antallet leverandørbytter.

– I hele fjor hadde vi vanvittig lave strømpriser, og vi har de siste 20 årene hatt de laveste strømprisene i Europa, sier Whist som forventer at 2021 samlet sett blir et prismessig normalår. Det er blitt mildere, og prisen har allerede gått ned.

– De ekstra høye strømprisene de siste ukene handler om vær og vind, ikke leverandørenes påslag og inntjening, sier Whist.

I fjor var faktisk prisene en periode så lave at noen strømselskaper tilbød å betale deg for å bruke strøm.

Kravene i Trygg strømhandel Selskapene skal sertifiseres og godkjennes av DNV GL. DNV GL skal regelmessig se aktørene i "kortene".

Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter i alle salgskanaler. Eksempler på salgskanaler er telefonsalg, sosiale medier, dørsalg eller stands.

Strenge krav til tjenesteleverandører som har direkte kontakt med strømkunden (callsentre etc.)

Det stilles også krav til kompetanse hos ansatte, kontinuerlig forbedring og gode prosesser rundt klagebehandling m.m.

Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre

Kundene skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er sms eller e-post.

Kampanjetilbud skal merkes tydelig

Det skal ikke være skjulte priselementer og varigheten på strømproduktene skal være tydelig merket.

Reserverte kunder skal ikke kontaktes, og når en kunde har betalt sin siste faktura hos en strømleverandør så skal vedkommende ikke kontaktes på seks måneder. Kilde: Energi Norge Vis mer vg-expand-down

I fjor klaget Forbrukerrådet en rekke strømselselskaper inn til Forbrukertilsynet for det de mente var brudd på både markedsføringsloven og angrerettloven.

Strøm er strøm

– Salgspraksisen handler om å kapre kunder og få dem over på dyre avtaler i stedet for en sunn konkurranse hvor man konkurrer om kundene gjennom pris, sier forbrukerdirektøren som mener det egentlig burde være lite penger å tjene på elektrisitet siden «strøm er strøm». Produktet er jo klin likt.

– Dette er et produkt uten kvalitetsforskjell, så hvorfor skal det være så håpløst vanskelig å være kunde og gjøre gode valg? Det er heller ingen mening i at selskapene kan endre påslaget med 14 dagers varsel. Noe som gjøres hele tiden.

Forbrukerrådet opplyser at flere strømselskaper måtte endre praksis etter at de ble klaget inn til Forbrukertilsynet.

Blyverket fraråder på det sterkeste å inngå en strømavtale når du er i elektronikkbutikken for å få rabatt på en kaffetrakter eller støvsuger.

– Vi har avdekket at avtalene du lokkes med er garantert dårlige og dyre. Du settes veldig raskt over på dyrere avtaler uten å få tilstrekkelig varsel. Det gjør at veldig mange tror de kjøper en god og billig strømavtale mens de gjør det motsatte.

I fjor klaget Forbrukerrådet inn Fjordkraft til Forbrukertilsynet for ikke å varsle kundene direkte.

– Det holder ikke å gjemme bort informasjonen om prisøkninger på egne nettsider eller «Min Side», sier forbrukerdirektøren som krever at Fjordkraft tilbakebetaler det kundene har betalt for mye.

– For å tilpasse oss kravene som kommer i ordningen Trygg Strømhandel har vi fra desember gjort e-post varsling og Min Side til standard. Så kan man eventuelt selv velge SMS, sier Jeanne Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft.

Selskapet mener det ikke er noe grunnlag for å kreve tilbakebetaling.

– Avtalevilkårene er tydelige på at prisendringer, enten opp eller ned, varsles på Min side. Kunder har hele tiden kunnet velge e-post eller SMS-varsel. Vi mener det er lovlig praksis og vanlig i mange andre bransjer, sier Tjomsland.