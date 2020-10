Frp vil pause vindkraft til retten har talt: – Da bør de også pause nye oljelisenser

Lars Haltbrekken (SV) utfordrer Frp til å stanse nye oljelisenser til høstens klimarettssak er avgjort, på samme måte som Frp selv har foreslått å stanse vindkraft som er brakt inn for retten. – Fullstendig avsporing, svarer Frp.

Dette er Goliat-feltet i Barentshavet. Vis mer byoutline Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 6. oktober 2020 20:06

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken etterlyser en prinsipiell holdning fra Fremskrittspartiet, som nylig foreslo å pause vindkraftutbygginger som er brakt inn for domstolene inntil sakene er avgjort.

Lars Haltbrekken mener Frp bør tenke likt om utdelingen av nye oljelisenser. SV foreslo tirsdag i Stortinget at 25. konsesjonsrunde må settes på vent til høstens klimarettssak er avgjort av Høyesterett.

– Jeg har en utfordring til Fremskrittspartiet. De bør stemme for vårt forslag, for de har selv fremmet et lignende forslag på vindkraft. Her må det prinsipielle telle. Da bør de også pause nye oljelisenser inntil Høyesterett har avgjort klimarettssaken, sier Lars Haltbrekken til E24.

– Hvis ikke, så er ikke Frp prinsipielle i sin politikk. Da tar de ikke klimakrisen på alvor. Da er de løpegutter i Stortinget for oljeindustrien, som de også var i regjeringen, sier Haltbrekken.

Men SV fikk ikke støtte fra Frp i avstemningen tirsdag.

Høyesterett skal i november behandle saken som avgjør om 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnlovens rett til godt miljø, slik flere miljøvernere har hevdet. Skulle miljøhensynene vinne frem, vil det også kunne få følger for fremtidige lisensrunder, som den 25. som pågår nå.

– Fullstendig avsporing

Energi- og miljøpolitisk talsmann Jon Georg Dale (Frp) avviser SVs utfordring.

– Det er en fullstendig avsporing, sier Dale til E24.

Dale syns ikke at man bør vente med 25. konsesjonsrunde for olje- og gassbransjen til etter klimarettssaken. Han viser til at domstolen kan gi oppsettende virkning hvis den ønsker.

– Det har de valgt å ikke gjøre, sier Dale.

Han viser blant annet til at det er langt større motstand i befolkningen mot vindkraft enn mot olje.

– Dette skiller seg vesentlig fra situasjonen vi har på norsk sokkel. Dette er bare enda et forsøk fra SV på å stanse oljebransjen, som i motsetning til vindkraften har stor folkelig tilslutning, sier han.

Organisasjonen Motvind, som kjemper mot vindkraft, har sagt at den vil trekke flere vindprosjekter inn for retten. Nylig tapte Motvind saken om en midlertidig forføyning mot vindkraftverket i Vardafjell.

Energi- og miljøpolitisk talsmann Jon Georg Dale (Frp). Vis mer byoutline Frode Hansen

Tapte de to første rundene

Natur og Ungdom, Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjon tapte klimarettssaken i både tingretten og lagmannsretten. Haltbrekken tror likevel at det er mulig å vinne frem mot oljebransjen. Om ikke i retten, så av økonomiske grunner.

– Det tror jeg. Det blir nok stadig vanskeligere å få lønnsomhet i nye lisenser. Wisting-feltet måtte få krykker og støttehjul fra flertallet på Stortinget med en svært gunstig skattepakke for å bli lønnsomt, sier Haltbrekken.

– Jeg tror vi i stadig økende grad vil se at verden ikke har så lyst til å kjøpe den oljen og gassen en del drømmer om å pumpe opp på norsk sokkel. Da bør kreftene i OED bruke stil andre ting enn å legge til rette for å pumpe opp mer olje og gass, sier han.

Frp er villig til å betale utbyggerne

Forslaget fra Frp om å stanse vindkraftutbygginger er ikke behandlet av Stortinget ennå.

– Vårt forslag er knyttet til at flere vindprosjekter sto rett foran utbygging, men det var varslet at de skulle i retten. Da sa vi at da må man avvente oppstart til sakene har fått sin rettslige prøving, sier Dale.

Han mener at konsesjonssystemet i oljebransjen har stått seg godt over tid, tross kritikk fra miljøvernere, men er kritisk til konsesjonssystemet for vindkraft. Det skal nå strammes inn, blant annet fordi det tar lang tid mellom konsesjon og utbygging.

– Konsesjonene er ofte gitt for veldig mange år siden, og konfliktene har blitt større. Omfanget har ofte økt, både størrelsen på prosjektene og høyden på turbinene, sier Dale.

– Det politiske Norge har sett behovet for å stramme opp konsesjonssystemet. Da vi satt i regjering tok vi initiativ til den stortingsmeldingen om vindkraft som nå er til behandling, sier han.

– Viss staten har gjort feil, risikerer den da å måtte betale ut erstatninger på hundrevis av millioner eller kanskje milliarder til utbyggerne?

– Det har ikke vi forutsetninger for å vurdere. Men hvis det er gjort feil i saksbehandlingen så mener jeg det er underordnet. Hvis retten kommer til at saksbehandlingen ikke har vært forsvarlig, da er vi villig til å betale for konsekvensene, sier Dale.

