Åpner armene for Equinors drømmebygg

Varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes står klar med åpne armer om Equinor vil løfte planene om et signalbygg på Forus igjen.

Slik kunne Equinors nye hovedkontor ha sett ut. Vis mer byoutline Equinor

Publisert: Publisert: 20. november 2020 09:55

– Equinor med den nye konsernledelsen som er nå må passe på at hovedkontoret ligger her i regionen. Det er landets største og viktigste bedrift. Når selskapet satser videre framover, og dersom de trenger flere folk og skal utvikle seg videre, ville det vært veldig bra om de styrket organisasjonen sin her i distriktet og gjerne samlet seg i et nytt bygg, sier Pål Morten Borgli til Aftenbladet.

Han innrømmer at han er stor tilhenger av et nytt signalbygg for Equinor på Forus og sier at han vil stille seg bak raske prosesser for alle bedrifter som vil etablere seg i regionen.

Aftenbladet har i det siste skrevet om Oslo-dominansen i Equinor-styret. Men debatten om snikflyttingen av hovedkontor til Oslo, viste seg for alvor da Equinors nye kontorbygg på Fornebu ble åpnet høsten 2012 til en prislapp på rundt 1,7 milliarder kroner. I så måte var initiativet om nytt hovedkontor på Forus velkomment for politikere i distriktet og ble i sin tid sett på som viktig for å utligne det prangende Fornebu-bygget.

Strid om parkering

Likevel erkjenner Borgli at det var lokalpolitikerne som, sammen med plutselig oljeprisfall, i sin tid bidro til å ødelegge Equinors nybyggplaner på Forus.

Fylkesrådmannen i Rogaland satte nemlig foten ned for særbehandling av Equinor da det kom til spørsmål om parkeringsplasser. Nybyggforslaget åpnet nemlig for hele 2100 parkeringsplasser i tilknytning til bygget, noe som var langt flere enn det fylket tidligere hadde vedtatt – og mer enn det dobbelte av hva regionplanen for Jæren anbefalte og over gjeldende kommuneplan i Sandnes.

– Lokale politikere så sitt snitt til å ødelegge muligheten ved å nekte parkeringsplasser, men saken dro ut og vi kom rett inn i oljeprisfallet, og da fikk Equinor også et godt påskudd til å holde igjen, mener Borgli.

Varaordfører Pål Morten Borgli, til venstre, sammen med ordfører Stanley Wirak i Sandnes. Vis mer byoutline Jan Inge Haga

– Ingen planer om nybygg

Selve parkeringsdisputten løste seg den gang etter mekling, men Equinor utsatte saken og besluttet i 2017 å skrinlegge planene.

– Jeg må nok skuffe de som hadde håpet at vi skulle bygge et stort nytt bygg. Fra vår side er det ingen planer om å ta opp igjen planene om nybygg på Forus, sier pressekontakt Morten Eek til Aftenbladet.

Equinor har i dag ansatte fordelt på fire steder på Forus i Stavanger og Sandnes med nær 5000 kontorplasser totalt. Hovedbygget på Forus øst leier Equinor, og her er det ni år igjen av leiekontrakten. For de andre tre byggene, eier Equinor bygget på Forus vest selv og leier kontorplasser på Vassbotn og kanalsletta.

Da Equinor i 2012 la fram sine ambisiøse planer om nytt hovedkontorbygg i Sandnes kommune, var tanken at alle ansatte skulle samles i det nye hovedbygget. I april 2014 ble det klart at det det nye hovedkontoret skulle baseres på forslaget til det svenske arkitektkontoret Wingårdhs prosjektforslag: E=mc2. Prislappen ble anslått til mellom 2,5 og 3 milliarder kroner.

Bygget var planlagt i 16 etasjer og skulle være 80 meter høyt. Den gang av det estimert at det kunne stå ferdig i 2018/19 med en prislapp på. Senere gjorde treig saksgang og strid om antall parkeringsplasser til at planene ble skjøvet på og en åpning av det nye signalbygget kunne skje i 2019/2020.

Totalt 4600 arbeidsplasser

Daværende plassjef og konsernsjef for norsk sokkel, Øystein Michelsen i Equinor, var tydelig på at et nytt bygg på Forus både ville styrke og bedre selskapets posisjon i Stavanger.

– I dag sitter vi i mange forskjellige bygg på Forus øst og Forus vest. Med dette nye bygget får vi samlet Statoils (Equinors) aktiviteter og det betyr at det blir bedre samhandling innenfor organisasjonen, sa Michelsen til Aftenbladet.

I høyhuset skulle det være 3500 arbeidsplasser, mens i to bygg ved siden av som kunne reises senere ble det lagt opp til totalt 1100 arbeidsplasser, slik at kapasiteten i det nye prosjektet lå på om lag 4600 arbeidsplasser totalt.

– I dag er det ingenting som tilsier at vi skal ta opp igjen planene som den gang forelå. Vi har den kapasiteten som er nødvendig, og det er ikke noe ytterligere som har forandret situasjonen da vi for noen år siden bestemte oss for ikke å bygge, sier Morten Eek.

Prosjektforslaget E=mc2 til det svenske arkitektkontoret Wingårdhs vant fram i konkurransen om å tegne Equinors nye hovedkontor. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Borgli selv kunne gjerne tenkt seg et høyhus i regionen og skulle gjerne sett at Equinor kjente sin besøkelsestid og bygde opp et stort bygg i distriktet selskapet har hovedkontor, spesielt med tanke på at det en gang i framtiden kommer en tid hvor den store eiendommen på Forus vest må oppgraderes.

– Jeg står fortsatt ved det jeg har ment og oppfordret Equinor til å vise fysisk at de er Nordens største selskap. Det ville styrket tilstedeværelsen i vår region om de bygget nytt og viste at de satset i regionen vår, sier Borgli og legger til:

– Men jeg har stor forståelse for at Equinor ikke tar opp planene igjen når behovet ikke er til stede, men det bekrefter igjen hvor fort politikerne må handle når noen vil bygge. Det er mange gode kontorlokaler på Forus, og det vil fortsatt være Norges viktigste næringsområde.