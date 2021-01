Venter 4.000 kroner dyrere strøm i år: Strømprisen skyter i været

Tirsdag er strømprisen i Sør-Norge på sitt dyreste siden 2019. En sørnorsk kunde må trolig ut med 4.000 kroner mer for strømmen i år enn i fjor, venter Ishavskraft.

Strømprisen fortsetter oppover, med en snittpris for dagen på 48 øre kilowattimen i Sør-Norge.

Mellom klokken 17 og klokken 18 er prisen oppe i 68 øre kilowattimen, ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool.

Man må tilbake til slutten av 2019 for å finne en dyrere enkeltdag for strømprisen. Fjorårets høyeste dagspris for strøm var på 42,7 øre kilowattimen den 10. desember.

Noe av årsaken til prisoppgangen er kaldere vær og lav vindkraftproduksjon.

Det er kunder i prisområdene rundt Molde og Trondheim som betaler mest for strømmen tirsdag, med en pris på 49 øre kilowattimen. Dette er på nivå med prisene i nabolandene Sverige og Danmark.

Nordnorske kunder betaler under halvparten av dette, med en strømpris som snitter på 21 øre kilowattimen tirsdag.

PS! Disse tallene gjelder bare for selve kraftprisen. På strømregningen kommer avgifter og nettleie i tillegg.

– Mer normal kraftbalanse

Prisoppgangen i starten av 2021 kommer etter et svært unormalt år i 2020, hvor det var stort overskudd på vannkraft i Norge og varmt vær. Nå er det kaldere vær, og ikke så mye nedbør.

– Vi går mot en mye mer normal kraftbalanse. Presset på vannkraftprodusentene på å produsere vil avta, sier handelssjef Tom Eirik Olsen i kraftleverandøren Ishavskraft til E24.

– Når forbruket i tillegg øker, vil prisene stige. Da vil vi nærme oss nivået i nabolandene, og kan eksportere mer, sier han.

Ishavskraft tror at snittprisen på strøm i Sør-Norge blir på rundt 30 øre kilowattimen i år. Det er et forholdsvis normalt nivå sammenlignet med prisene tidligere i dette århundret.

Fjorårets snittpris var på rekordlave 10 øre, i det som var et svært unormalt år også for kraftbransjen. Til sammenligning kostet strømmen i snitt rundt 40 øre i både 2018 og 2019.

Venter 4.000 kroner dyrere strøm

«Det er ingen grunn til å bekymre seg over strømprisene som kommer fremover, men de blir adskillig høyere enn hva vi opplevde i 2020», skriver Olsen i en kommentar.

Det betyr at en vanlig sørnorsk husholdning trolig må ut med 4.000 kroner mer for strømmen i 2021 enn i 2020, ifølge Ishavskrafts anslag.

Olsen tror at regningen for en vanlig husholdning i Sør-Norge blir på rundt 19.000 kroner i år, inkludert strøm, nettleie og avgifter. Regnestykket baserer seg på et årlig forbruk på 20.000 kilowattimer.

2020 var «høyst unormalt»

Fortsatt er imidlertid nordmenns strømregninger lavere enn de var før det unormale året 2020, understreker handelssjefen.

– Det er ikke en høy pris vi ser i 2021, det er heller normale nivåer. Dette skjer etter et høyst unormalt år i 2020 med tidenes laveste priser. Vi må helt tilbake til år 2000 for å se noe i nærheten, sier Olsen.

– En spotpris rundt 10 øre som vi så i 2020 er ekstremt. Det er heller ikke et ønskelig nivå over tid, for du får lite nye kraftproduksjon i et slikt bilde, sier han.

I 2019 betalte en gjennomsnittlig kunde i Sør-Norge rundt 23.000 kroner for strøm, nettleie og avgifter. I fjor falt denne regningen til 15.000 kroner, altså en besparelse på rundt 8.000 kroner, ifølge Ishavskraft.

Det er over 50 år siden global strømbruk har falt så mye som i fjor, ifølge en rapport IEA la frem før nyttår. Strømprisene har stupt, særlig i Norden og Norge.

Avhengig av været

Olsen i Ishavskraft påpeker at kraftprisen har steget betydelig de siste ukene etter forventninger om kaldere vær. Dette kan fort snu hvis været blir mildere.

Ishavskraft venter at snittprisen på strøm blir på 30 øre kilowattimen i Sør-Norge i år. Midt-Norge får trolig et par-tre øre lavere pris og Nord-Norge vil trolig betale 25 øre kilowattimen i snitt i år, tror selskapet.

«Ser vi på utsiktene videre fremover venter vi et strømprisår i 2021 som legger seg relativt normalt i et historisk perspektiv», skriver Olsen.

«Det er grunn til å understreke at de norske strømprisene i svært stor grad er drevet av hvilket vær vi har over tid. De rekordlave prisene vi opplevde i 2020 skyldtes et helt unormalt værbilde som vedvarte med vått og mildt vær med tilhørende mye vind», skriver han.

Med kaldt og tørt vær fremover kan kraftoverskuddet i Norge minske.

«Da vil den store nedsiden for de norske kraftprisene fjernes og vi skal i større grad få priser opp mot våre naboland som vi eksporterer til. Vi vil derfor forvente enkelttimer rundt og over både 60 og 70 øre per kilowattime», skriver Olsen.

Negative strømpriser

Kraftprisen falt til 10 øre kilowattimen i snitt i 2020. I tillegg opplevde Norge to perioder med negative strømpriser. Det har aldri skjedd før.

«Kraftprisene fikk et høyst uvanlig år, men dette skyldes i stor grad været og ikke den pågående coronaepidemien», skriver Olsen i sin kommentar.

«2020 var Norges varmeste år noensinne, noe som påvirket etterspørselen etter strøm mer enn effekten av nedstengning. I tillegg hadde vi rekordhøy kraftproduksjon på grunn av et svært vått og vindfullt år», skriver han.

Også 2021 starter med nedstengninger og hjemmekontor for mange nordmenn, men i motsetning til i fjor vender altså kraftprisene oppover.

«De høye spotprisene skyldes at de folkerike delene av Norge og Norden opplever kaldere vær enn normalt, i tillegg til lav vindkraftproduksjon», skriver Olsen.

«Slik utsiktene er nå ventes dette været å fortsette de neste to ukene og prisene vil derfor holde seg rundt 40 øre kilowattimen. Med andre ord ser kraftmarkedet relativt normalt ut for årstiden til tross for den

pågående epidemien», skriver han.

