Skarpt fall for oljeprisen etter at Ukraina sier de kan inngå kompromiss

Oljeprisen falt onsdag ettermiddag med nesten ti dollar på ti minutter.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, sier han er klar til å gi visse skritt. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Fallet i oljeprisen kom ifølge Bloomberg etter Ukraina sa de var klare til å inngå kompromiss.

– Jeg er klar til å gå med på visse skritt, sa den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj til den tyske avisen Bild.

Rett etter publisering av saken i den tyske avisen falt oljeprisen kraftig. De ti minuttene fra 18.26 til 18.36 falt oljeprisen med nesten ti dollar fatet.

Så langt er oljeprisen ned rundt 13 prosent siden midnatt, etter at den hoppet noe opp igjen fra et bunnpunkt på 110 dollar fatet nordsjøolje.

Prisen på olje er likevel på sitt høyeste siden 2014, tross det skarpe fallet onsdag kveld. Rundt klokken 20.30 onsdag kveld er oljeprisen oppe i 111,6 dollar fatet.

Målet er å avslutte krigen

Tidligere tirsdag sa en ukrainsk rådgiver til presidenten at Ukraina var åpen for å gå med på nøytralitet, men ikke å avgi noe territorium, ifølge Bloomberg.

Presidenten selv bekrefter at de kan gå med på noen krav. På spørsmål om hva han synes om å gi fra seg de ukrainske fylkeskommunene i Donbass-regionen svarte Zelenskyj den tyske avisen slik:

– Spørsmålet her er ikke hva jeg kan gi. I hver forhandling er målet mitt å avslutte krigen med Russland.

Han vil ikke snakke om detaljene i noen fredsforhandling ennå, ifølge Bild.

– Kompromisser kan inngås, men de må ikke være et svik mot landet mitt. Først når vi har direkte samtaler mellom de to presidentene i Ukraina og Russland kan vi avslutte denne krigen, sier Zelenskyj.

De forente arabiske emirater vil øke Opec-produksjonen raskere fremover

Oljeprisfallet skjer også samtidig som De forente arabiske emirater varsler at de vil be Opec+ om å øke oljeproduksjonen fremover.

Oljealliansen øker for tiden produksjonsvolumet hver måned, noe de har gjort siden i fjor sommer. Målet er å øke salget, samtidig som de holder etterspørselen på et stramt nok nivå til å få en god pris.

– Vi vil oppfordre OPEC om å øke produksjonen raskere fremover, sier ambassadør til Washington for De forente arabiske emirater, Yousef al-Otabia, til Financial Times.

Da produksjonsøkningene begynte i fjor sommer var det De forente arabiske emirater som var blant de mest hissige. Landet truet på et tidspunkt med å gå ut av oljekartellet hvis de ikke fikk øke mer.

Tysklands økonomiminister Robert Habeck har også nylig utstedt en «haste-appell» til OPEC-oljeprodusenter om å øke produksjonen på grunn av forsyningsfrykt som følge av Ukraina-krigen, ifølge NTB.

Opec+ er en løs oljeallianse bestående av de 13 faste medlemmene i OPEC, samt ytterligere ti oljeproduserende land som står utenfor OPEC, deriblant Russland.

Svært spent marked

Thina Saltvedt, bærekraftsanalytiker i Nordea, som har fulgt oljemarkedet tett i flere år, sier at alle nyheter om Ukraina-krigen kan gi utslag for oljeprisen.

– Markedet reagerer innmari på alle nyheter som kommer fortløpende gjennom dagen, der alt som kommer kan gi reaksjoner. Det sier noe om hvor spent markedet er for øyeblikket, sier hun, og legger til:

– Dagens prisnivå handler ikke om at det mye olje er borte fra lagrene, men derimot risikoen for at noe kan skje. Det fysiske markedet spiller ikke inn foreløpig, sier hun.

Saltvedt regner med at man må være forberedt på store svingninger i prisnivået også i dagene fremover.