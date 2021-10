Tina Bru etter siste budsjett: – Jeg har etterlatt meg noe jeg er stolt av

Hun har ledet olje- og gassnæringen gjennom pandemien. Nå må Tina Bru gi fra seg statsrådsstolen til arvtakeren: - Må rette blikket utover, sier hun.

Tina Bru er straks ferdig som Olje- og energiminister. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

For andre og siste gang (så langt) leverte Olje- og energiminister Tina Bru fra seg budsjettet fra hennes departement.

84,4 milliarder mindre i oljepengebruk.

28 prosent økning i CO₂-avgift.

17 milliarder i oljeprosjekt-sprekk siden i fjor.

– Noe jeg er stolt av

Dette er tallene som har opptatt Tina Bru statsbudsjettdagen. Likevel var det en roligere budsjettdag en vanlig for Bru. Hun er nemlig straks ferdig som statsråd. Onsdag blir etter all sannsynlighet hennes siste fulle arbeidsdag som statsråd.

– Det er ikke vemodig å gå av. Men jeg skal avslutte noe jeg har brent mye for. Jeg har gjort mye bra, og jeg setter pris på å ha fått muligheten til å gjøre jobben, sier Bru.

– Jeg har etterlatt meg noe jeg er stolt av. Vi klarte å sette i gang karbonfangst- og lagringsprosjektet blant annet. Det er enormt viktig i et omstillingsperspektiv, følger hun opp.

Dette prosjektet er et av de største på budsjettet. Her settes det nemlig av 3 milliarder kroner. Et prosjekt Bru skal følge med et våkent blikk som opposisjonspolitiker.

Hun er fornøyd med hvordan budsjettet ble. Det var ingen garanti i fjor.

– Det var viktig at vi unngikk et stort aktivitetsfall under pandemien, slår Bru fast.

– Vi har fortsatt veldig store inntekter fra olje og gass. Vi er på god vei tilbake etter pandemien. Det er høy aktivitet, og det venter vi også i tiden fremover. Dette betyr mye for norsk økonomi, legger Bru til.

Nå tar hun på seg rollen som opposisjonspolitiker på Stortinget. Vis mer

– Rett blikket utover

Særlig peker hun på fjorårets oljeskattepakke. Uten den hadde man ikke stått i en så god situasjon som i dag, hevder hun.

Budsjettets oljetall viser at flere prosjekter blir langt dyrere enn først anslått. Martin Linge-feltet er et eksempel. Overskridelsen på prosjektet ligger på rundt 101 prosent. Andre prosjekter som sliter er Njord Future, Yme og Sverdrup fase to.

Bru lar seg likevel ikke overraske over tallene.

– Det ligger også litt i næringens natur. Vi er veldig avhengig av oljeprisen. Nå er den høy og det setter prosjektene i et mer lønnsomt lys, men vi vet jo ikke hvor oljeprisen er neste år. Dette spiller inn på prosjektene, forteller hun.

Men:

– De aller fleste prosjektene våre ender opp innenfor de kostnadsrammene vi forventer, legger hun til.

Om ting går som planlagt vil Støre-regjeringen presenteres på Slottsplassen i Oslo torsdag. Da vil Brus arvtager også offentliggjøres. Hun vil ikke gi noen konkrete råd til vedkommende. Men forsøker seg likevel.

– Jeg vil si at det er satt i gang en rekke ting som er viktig for omstilling. Det gjelder havvind og karbonfangst- og lagring. Man må henge med på utviklingen ikke bare i Norge, men i verden. Man må rette blikket utover.