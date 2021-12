SV og regjeringen øker strømstøtten

Regjeringspartiene og SV er enige om endringer i strømpakken, som nå øker med over 1,1 milliard kroner. Regjeringen skal nå ta en større del av regningen. Og den nye nettleiemodellen utsettes.

Regjeringens forslag til strømpakke var i utgangspunktet på 4,6 milliarder, men SV har økt pakken med 1,125 milliarder kroner.

200 millioner skal gå til kommunene, og skal brukes på sosialhjelp til flere som trenger støtte. I tillegg skal 465 millioner gå til økt bostøtte i januar, februar, mars. Det skal bidra til at 50.000 flere får rett til bostøtte, ifølge regjeringen.

Rundt 460 millioner kroner skal gå til økt kompensasjon til alle, ved å øke graden av høye strømpriser som regjeringen dekker fra 50 til 55 prosent.

SV melder også at partiet også har fått utsatt innføringen av en ny nettleieordning. Denne skulle i utgangspunktet gjelde fra 1. januar, men nå opplyser SV at den vil ikke bli innført våren 2022.

I tillegg er det flertall for å sikre støtte til borettslag og sameier med fellesmåler, ifølge SV.

– Det er klar flertallsmerknad som sikrer at det skal komme. Den vil ikke være operativ fra 1. januar, men de vil også få støtte for de samme månedene: desember til mars, sier Lars Haltbrekken (SV) på pressekonferansen.

– Vi kommer tilbake til løsninger for borettslag og sameie. Alle som opplever økte kostnader i forbindelse med økte strømpriser skal ha denne kompensasjonen, sier Ole André Myhrvold (SP).

– Vi er veldig glad for at vi etter intenst arbeid i Stortinget kan slå fast at Sp, Ap og SV er enige om en kraftfull strømpakke til husholdningene. Alle vet og kjenner på at det har vært en krevende og er en krevende situasjon for veldig mange strømkunder, sier Terje Aasland (Ap) på pressekonferansen.

Så mye får du i rabatt

Med den nye strømstøtten vil staten dekke 55 prosent av den delen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen.

Hvis strømprisen ligger på 1,50 kroner kilowattimen i desember, vil staten da dekke 44 øre, som tilsvarer 55 øre med merverdiavgift.

Normalt vil en slik pris koste en en kunde i sørlige Norge måtte ut med 2,40 kroner kilowattimen inkludert nettleie og avgifter, men den nye støtten vil da senke dette til 1,85 kroner kilowattimen i desember (og noe mer i januar-til mars grunnet et planlagt kutt i elavgiften).

Det betyr at den nye fremforhandlede strømstøtten vil gi en rabatt på strømregningen på 23 prosent i desember, gitt dette strømprisnivået. Blir prisen høyere, blir rabatten noe større. Blir prisen lavere, blir også rabatten noe lavere.

Støtte til drivhus

Samme morgen foreslår Regjeringen å innføre en ordning med delvis kompensasjon for merkostnader til elektrisk kraft i veksthusnæringen. Den nye ordningen skal være søknadsbasert, og skal, som husholdningen for husholdningene, gjelde for perioden desember 2021 til mars 2022.

Ordningen innebærer at veksthusprodusenter kan søke Landbruksdirektoratet om en delvis kompensasjon for dokumenterte merkostnader til elektrisk kraft på 50 prosent når strømprisen er over 70 øre per kilowattime.

– Regjeringen har tatt innspillene fra bransjen på stort alvor og har de siste ukene jobbet frem en ny og særskilt kompensasjonsordning for veksthusnæringen. Jeg er glad for at vi har fått på plass en slik ordning som hjelper veksthusnæringen i en vanskelig situasjon, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding.

Denne ordningen er ikke en del av enigheten regjeringspartiene og SV har kommet med fredag, og må dermed behandles av Stortinget før den trer i kraft.