Mener Arbeiderpartiet bløffer om energihovedstaden

Under besøket til Equinors hovedkontor sist uke, lanserte Ap-leder Gahr Støre Stavanger som den opplagte energihovedstaden. Ketil Solvik-Olsen (Frp) beskylder partiet for å tale med to tunger.

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen etterlyser en klargjøring fra Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun om energihovedstaden. Vis mer

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

– Én ting er festtalene. En annen ting er hva det faktisk jobbes for.

Dette sier Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen. Han fikk med seg reportasjen til Aftenbladet/E24 sist uke om Jonas Gahr Støres besøk til Equinors hovedkontor. Støre levnet ingen tvil om Stavangers rolle i tiden fremover:

– Jeg synes det har vært viktig å kalle Stavanger for oljehovedstaden, men Stavanger blir, på bakgrunn av den kompetansen som finnes her, også energihovedstaden, sa han.

Bløff?

Frp-nestlederen mener det er en brist mellom Arbeiderpartiets budskap nasjonalt og i bystyret i Stavanger. Solvik-Olsen viser til koalisjonen som styrer oljehovedstaden. Der sitter blant annet MDG, som ønsker å ta farvel med oljenæringen så fort som mulig.

– Energihovedstaden inkluderer olje og gass. Mange i Arbeiderpartiet har sagt at oljen har et hundreårsperspektiv som vi er halvveis gjennom. Det betyr at vi har femti år igjen med oljen. Jeg skulle gjerne sett MDG si det samme, slår Solvik-Olsen fast.

Han etterlyser en klargjøring fra Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og hennes samarbeidspartnere.

– Enten så bløffer de lokalt, eller så kan man ikke ta dem seriøst nasjonalt. Jeg synes innbyggerne skal få vite hva partiene rundt ordføreren mener. Er de helt enige med sin ordfører om at Stavanger skal være energihovedstaden i årene fremover, spør Solvik-Olsen.

Kari Nessa Nordtun frykter ikke å bli dolket i ryggen av samarbeidspartnerne i byen.

– Jeg har hele koalisjonen i kommunestyret i ryggen på energihovedstad-satsingen vår. Det er også gledelig å høre Jonas Gahr Støre understreke at han står bak den. Det viser i hvilken retning regionen er i ferd med å gå. Vi må være konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt, sier hun.

Kari Nessa Nordtun var blant Ap-toppene som sammen med Jonas Gahr Støre besøkte Equinors hovedkontor i Stavanger sist torsdag. Vis mer

– Festtaler

Hun mener omstillingen i byen er godt i gang, og at arbeidet med å holde på industriarbeiderne og bedriftene må henge med. Hun opplever ikke at et flertallssamarbeid med MDG er i strid med energihovedstadsprosjektet.

– Frp vet godt som noen at man i samarbeid ikke får gjennomslag for all politikk. Frp lovet at alle bompengestasjonene skulle rives om de kom til makten. Det skjedde ikke, og det var et resultat av et samarbeidsprosjekt. Energihovedstadsprosjektet er det full oppslutning rundt, påpeker Stavanger-ordføreren.

Førstekandidat for Rogaland MDG, Ulrikke Torgersen, ber likevel Stavanger-ordføreren om å roe ned entusiasmen. Hun ønsker en klarhet på hva energihovedstaden egentlig betyr.

– Jeg mener en energihovedstad må være basert på energi som ikke skader klimaet. Hvis dette er tilfellet, er jeg veldig positiv til en energihovedstad her, sier hun før hun legger til:

– Men vi kan selvfølgelig ikke støtte en energihovedstad som baserer seg på fortsatt fullt kjør for petroleumsindustrien.

Hun mener Nessa Nordtun må ta inn over seg hvilke krav MDG stiller nasjonalt. Disse gjelder også lokalt.

– Det er problematisk at blant andre Arbeiderpartiet ønsker å gjøre oss mer avhengig av oljenæringen fremover. Det er ansvarsløst at de leverer festtaler om at Stavanger skal være energihovedstaden, samtidig som vi gjør oss like avhengige av oljenæringen som vi vet vi må omstille oss bort fra, avslutter hun.