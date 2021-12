Oljeprisen faller brått etter Opec-rykter

Oljeprisen vender nedover torsdag ettermiddag etter meldinger om at oljekartellet Opec går videre med planlagte produksjonsøkninger i januar.

Oljeprisen (Brent spot) er i skrivende stund ned 2,4 prosent for dagen til 67,26 dollar fatet. Det drar med seg Hovedindeksen på Oslo Børs, som faller kraftig i innspurten.

Prisen vendte brått nedover etter at Reuters meldte at medlemmene i oljekartellet Opec+ har blitt enige om å gå videre med den planlagte produksjonsøkningen for januar.

Nyhetsbyrået viser til to anonyme kilder i oljekartellet. Også nyhetsbyrået Bloombergs kilder melder om det samme.

Produksjonsøkningen er på 400.000 oljefat om dagen.

Oljeprisen lå på over 80 dollar i forrige uke, før nyheten om den nye omikronvarianten av coronaviruset bidro til kraftige fall i verdensmarkedet. Siden har prisen vendt nedover, og på fredag alene var nedgangen på mer enn 11 prosent.

Den nye virusvarianten kan være en grunn for Opec å endre på strategien sin om økt produksjon, mener Rystad Energy.

– Det kan være en god grunn til å revurdere strategien, ettersom opptil nesten tre millioner fat per dag kan kuttes fra den forventede globale oljeetterspørselen i første kvartal 2021 hvis omikron treffer verden for fullt og utløser lockdowns, skriver seniorstrateg ved Rystad Energy, Louise Dickson, i en kommentar i forkant av beslutningen.