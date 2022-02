Mot ny runde med masseoppsigelse i riggselskap

Nok en runde med oppsigelser ventes i riggselskapet Maersk Drilling. – En tung dag på jobben, sier klubbleder Frode Larsen.

Frode Larsen, leder i Maersk Ansattes Forening.

En ny runde med oppsigelser venter ansatte i Maersk Drilling. Industri Energi-klubben la torsdag ut en melding til medlemmene på nettsiden sin.

– At vi må si opp ansatte igjen, føles tungt og vanskelig, sier leder Frode Larsen i Maersk Ansattes Forening, Industri Energi-klubben i riggselskapet, til Aftenbladet.

Ifølge meldingen på nettsiden til de ansatte forening i Maersk, vurderes 135 personer oppsagt. Oppsigelsene vil begynne fra 1. april og så tas utover året.

Den nye oppsigelsesrunden føyer seg inn i rekken av slike runder i Maersk Drilling i Norge. På samme tid i fjor varslet selskapet oppsigelser ved det norske hovedkontoret i Norge. Også i 2020 sa Maersk Drilling opp en rekke ansatte etter at koronapandemien sendte oljeprisen ned.

Sist inn, først ut

Klubbleder Frode Larsen forteller at de har gjort alt de kan for å få til en annen løsning.

– Kontraktsituasjonen i 2022 er så vanskelig at bedriften ikke ser noen utvei. Vi hadde håpet på andre løsninger, men dette gikk ikke, sier Larsen.

Selve nedbemanningen vil følge ansiennitetsprinsippet – altså at de som har vært kortest i selskapet, går ut først.

– Etter denne runden vil vi ha omtrent 400 offshoreansatte igjen i selskapet, inkludert 40 personer i egen kompetansepool.

Denne kompetansepoolen er en form for internt vikarbyrå. De som jobber her, brukes til å fylle hull i turnusen på de ulike riggene, for eksempel ved sykdom.

– Vi kunne selvsagt håpet på å få inn enda flere i kompetansepoolen, men den er nok så stor som vi kan få til.

– En tung dag på jobben

Klubbleder Larsen er midt i alt fornøyd med at nedbemanningen gjennomføres på en skikkelig måte.

– Å signere protokollen for denne nedbemanningen var en tung dag på jobben. Dessverre er vi blitt veldig gode på nedbemanning. Ingen skal føle at de ikke blir ivaretatt, sier han.

