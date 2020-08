Equinor-styret valgte ny sjef som kjenner selskapet «inn og ut»: – Noe annet har vi ikke tid til

Den nye Equinor-sjefen er den andre som er rekruttert fra interne rekker. Fra første dag får Anders Opedal marsjordre om å få enda mer fart i selskapets klimasatsing. At han har hatt lite å gjøre med USA-tapene var ikke av betydning, ifølge styrelederen.

Styreleder Jon Erik Reinhardsen (t.v.) presenterte mandag Equinors nye konsernsjef Anders Opedal Vis mer Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Publisert: 10. august 2020 16:49

FORNEBU (E24): – Generelt er min vurdering at det å rekruttere internt, med kvalitet, har en betydelig lavere risiko. Og det er klart at han kjenner selskapet «inn og ut» fra dag én, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor til E24.

Mandag annonserte han at Anders Opedal tar over som konsernsjef 2. november. I mellomtiden trer han ut av stillingen som konserndirektør for avdelingen Teknologi, prosjekt og boring for å bruke all sin tid på forberedelsene.

Opedal kom til Equinor (den gang Statoil) i 1997 etter en oljekarriere internasjonalt. I årene etter har han vært direktør for alt fra anskaffelser, den store Brasil-satsingen, drift og forbedringer og alle selskapets prosjekter.

– Nå skal jeg sette med ned for å finne gode ledere og kollegaer i Equinor som skal hjelpe meg med å forberede meg til 2. november, forteller Opedal om det som står øverst «på tapetet» hans.

Opedal blir Equinors 6. konsernsjef og bare den andre som noen gang er rekruttert internt. Avtroppende konsernsjef Eldar Sætre var den første som ble funnet i egne rekker.

Styrelederen mener nettopp det å finne noen i egne rekker har en rekke fordeler. Både han og Opedal selv påpekte flere ganger at verden er i rask endring og at selskapet må sette enda mer fart i klimatiltakene.

– En ekstern leder som kommer inn må gjøre seg kjent, har kanskje problemer med å gjøre gode strategiske valg raskt, og det har vi ikke tid til, sier Reinhardsen.

Vil ha mer «klimafart»

At det ikke er tid til en som må lære seg Equinor før man virkelig kan begynne i jobben for fullt, skyldes flere faktorer. Både den krevende coronasituasjonen og ikke minst den raske energiomstillingen som nå skjer er viktige faktorer.

– Anders vil ha i oppdrag å lede oss gjennom den energiomstillingen verden skal gjennom – og som vi må akselerere, sa styrelederen fra podiet om den nye sjefen.

Equinor presenterte tidligere i år et mål om nær null utslipp fra norsk sokkel i 2050 og deretter mål om store kutt internasjonalt. Selskapet er allerede i gang med å bygge opp en betydelig portefølje av fornybar energi-prosjekter, særlig innen havvind og sol.

Fornybarproduksjonen skal tidobles frem til 2026 og økes ytterligere utover 2030-tallet. I tillegg utvikler man lavkarbonløsninger, som ammoniakkbruk på skip og fangst og lagring av CO₂.

– Jeg vil ta dette lenger. Jeg vil øke ambisjonene og styrke gjennomføringstempoet, sa Opedal og la til:

– Jeg er villig til å reallokere kapital for å få dette til.

Akkurat hvor mye penger eller hvor mye mer det skal satses og utslipp kuttes, vil ikke styrelederen eller den nye sjefen si noe konkret om. Men styrelederen utelukker ikke at en oppdatert strategi kan komme på nyåret på den årlige kapitalmarkedsdagen:

– Nå skal Anders sette seg ned og bygge nye team og ta over 2. november. Det er ikke unaturlig at en sånn kapitalmarkedsdag vil være et tidspunkt hvor det er naturlig å kommunisere mer konkret, sier Reinhardsen.

– Det viktige nå er at vi intensiverer jakten på prosjekter og muligheter som gjør at vi kan akselerere veksten innen fornybar energi, sier Opedal.

Under seansen var Opedal også klar på at han vil fokusere olje- og gassvirksomheten.

– Vi skal forbedre olje- og gassvirksomheten. For meg er ikke volum og vekst styrende for hvordan vi skal utvikle vår olje- og gassportefølje, sa Opedal.

– Betyr det at du vil prioritere offshore og nedprioritere landvirksomheten?

– Det er for tidlig å si noe om det konkret, men jeg er opptatt av å sikre at vi har gode muligheter der vi har et konkurransefortrinn, sier Opedal.

Dette er Anders Opedal (52) Anders Opedal er fra Sauda i Rogaland og ble født i 1968. Opedal er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har i tillegg en MBA fra Heriot-Watt University i Skottland. Har tidligere jobbet for Schlumberger og Baker Hughes.

I 1997 kom han til Equinor (da Statoil) som petroleumsingeniør på Statfjord-feltet.

Fra 2007 til 2010 var han direktør for anskaffelser

I 2011 ble han direktør for Prosjekter i TPD-divisjonen han leder i dag. Dermed fikk han ansvaret for en prosjektportefølje på rundt 300 milliarder kroner

Fra 2015 og ut 2016 var han konserndirektør for drift og hadde ansvaret for forbedringsarbeidet i kjølvannet av oljebremsen

I 2017 ble han sjef for Equinors virksomhet i Brasil

I august 2018 ble han konserndirektør for TPD – Teknologi, Prosjekt og Boring etter Margareth Øvrum som ble Brasil-sjef Per 11. mars eide Opedal 28.106 aksjer i Equinor, som er verdt 4,1 millioner kroner med mandagens aksjekurs (144,70 kroner). Vis mer vg-expand-down

PÅ- OG AVTROPPENDE: Konsernsjef Eldar Sætre (t.v.) møtte sin etterfølger Anders Opedal under mandagens pressekonferanse på Fornebu - og roste Opedal for både å være balansert og nytenkende. Vis mer Håkon Mosvold Larsen

– Han får det til

Selv om et styre må være forberedt på at en sjef plutselig går av, hadde man mer tid denne gangen.

Etter lengre tids dialog varslet Eldar Sætre før sommeren at han ville gå av nå, gitt at en etterfølger var klar og at styret var komfortable med tidspunktet.

– Det var med et visst vemod at vi i styret har akseptert Eldars ønske, sa Reinhardsen og roste den avtroppende sjefens 40 år lange karriere i selskapet.

Opedal forteller at han «over lengre tid» har hatt en dialog med styret for at de skal bli kjent med han, som en mulig topplederkandidat.

– Men hvor lenge har du visst at du hadde fått jobben?

– Det er ikke lenge. Det var først i slutten av forrige uke at jeg fikk et konkret tilbud, sier Opedal.

Noen turer i skogen med styreleder for å diskutere fremtiden har det imidlertid ikke vært, ifølge Opedal:

– Nei, dette har vært en veldig formell prosess, sier Opedal med et smil.

Den nye sjefen fikk mange lovord av både avtroppende konsernsjef og styrelederen:

– Det vi har ment har vært verdifullt med Anders som leder går på den sterke kombinasjonen av å være en strategisk tenker og samtidig være veldig operasjonelt effektivt, sier Reinhardsen.

– Han har levert på det han har gjort?

– Han får gjort ting. Han får det til. Og så er han lyttende, han får med seg organisasjonen, og han er en lagspiller.

Nøyaktig hvor mange kandidater som har vært aktuelle, vil ikke styrelederen si noe om «av hensyn til kandidatene», men både mannlige, kvinnelige, interne og eksterne kandidater har blitt vurdert underveis.

– I sluttfasen har det vært styret alene ved hjelp fra interne ressurser. Men vi har underveis i denne reisen på enkelte punkt hatt hjelp fra Korn Ferry. De har hjulpet med ekstern kartlegging, testing og så videre, sier Reinhardsen.

– Kvinner har vært et tema. Hvordan vurderte dere dette?

– Nå har vi valgt Anders fordi vi mener han er best kvalifisert. Anders har vært opptatt av å bygge mangfoldsteam på flere dimensjoner. På kjønnsbalanse, men også på å få inn internasjonal kompetanse i teamene. Det tror jeg vil bli et kjennetegn ved hans lederskap fremover, sier Reinhardsen.

Lite USA-eksponert

Samtidig som Equinor på linje med resten av oljenæringen har måttet håndtere den krevende coronapandemien og det påfølgende olje- og gassprisfallet, har selskapet også måttet håndtere USA-spørsmålet.

I årevis har det vært skrevet om selskapets store tap i USA. I vinter blusset debatten opp igjen etter at Dagens Næringsliv summerte tapene til over 200 milliarder, og dokumenterte en ellevill pengebruk i deler av USA-virksomheten.

Både tidligere konsernsjef Helge Lund, nåværende konsernsjef Eldar Sætre og konserndirektørene Lars Christian Bacher, Torgrim Reitan og Irene Rummelhoff har alle vært tungt involvert i USA-satsingen på ulike måter.

– Anders Opedal er kanskje den personene som er omtalt som er minst eksponert mot USA-satsingen. Har det vært et element i vurderingen?

– Anders er valgt fordi styret mener han er den beste kandidaten. USA har ikke vært et element i utvelgelsen av den vurderingen, sier styreleder Reinhardsen.

Det gjøres nå en intern gjennomgang av USA-satsingen i Equinor og selskapet startet for første gang i sommer med å rapportere USA-tallene i kvartalsrapporten. I tillegg har oljeministeren måttet svare for seg i Stortinget og Riksrevisjonen har også engasjert seg.

Styrelederen er tydelig på at gjennomgangen av USA-satsingen vil forme selskapets videre valg og at den er viktig.

– Nå er Anders valgt som leder, uavhengig av hva som måtte komme ut av denne USA-saken, fordi vi mener han er best kvalifisert til å ta dette videre.

– Ville det vært problematisk å velge en annen kandidat hvor undersøkelsene kunne avdekket beslutninger som kunne blitt sett kritisk på?

– Det er et hypotetisk spørsmål som ikke jeg tror det er fornuftig å svare på.

– Dere nærmest utelukker at USA er en del av vurderingene?

– Det har ikke vært en vesentlig del av disse vurderingene. Anders ville vært det beste valget uansett, sier Reinhardsen.

En politisk jobb

Selv om Equinor er et børsnotert olje- og energiselskap, er selskapet også politisk viktig. Selskapet ble etablert som den norske stats oljeselskap i sin tid, og staten eier fortsatt to tredjedeler av aksjene.

Den politiske styringen, selskapets rolle i samfunnet og hva selskapet gjør – og ikke gjør, er derfor jevnlig tema i samfunnsdebatten. Dette har heller ikke gått den nye konsernsjefen forbi.

– Jeg har vokst opp på Sauda, sterkt preget av kraft og industri, sa Opedal fra podiet og fortsatte:

– Jeg så tidlig hvordan energi kan gi verdiskapning og gode liv, og hvordan bedriftene må være en del av samfunnene for å lykkes.

Styrelederen er også tydelige på at det å ha politisk fingerspitzgefühl er viktig:

– Det er viktig for styret å få en leder som forstår det politiske bildet, samfunnsbildet og rollen som energien spiller. Det har vært en viktig faktor at vi er trygg på kandidaten. Dere har vel skjønt litt fra Anders innlegg at poenget er tatt, sier Reinhardsen.

– Jeg er klar til å påta meg oppgaven, uten tvil. Equinor er et spesielt selskap som ble opprettet av en viktig grunn. Og jeg er klar for å ta lederskapet for å videreutvikle det i den grønne omstillingen, supplerer Opedal.