Stiller spørsmål om Castberg-problemene: Frykter et nytt Goliat

SV frykter at sveiseproblemene på produksjonsskipet til Castberg-feltet kan føre til sikkerhetsproblemer som på Goliat og til tap for fellesskapet. Nå ber de regjeringen om svar.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) stiller spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru. Han vil vite om problemene på Castbergprosjektet kan føre til at prosjektet ikke blir lønnsomt for fellesskapet. Vis mer Bjørge, Stein

Publisert: Publisert: 13. august 2020 12:11

SV-representant Solfrid Lerbrekk har stilt følgende skriftlige spørsmål til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H):

«Hva vil Statsråden gjøre for å forhindre at en ny utbygging med store sikkerhetsutfordringer for arbeiderne, à la det vi så i Goliatutbyggingen, skjer igjen på norsk sokkel?»

Spørsmålet kommer etter at Bellona-leder Frederic Hauge har skrevet et varslingsbrev til olje- og energiminister Tina Bru (H) om sveiseproblemene på Castberg-skipet, som er under bygging ved Sembcorp-verftet i Singapore. Hauge frykter en ny skandale.

Også Petroleumstilsynet er bekymret for Castberg etter sveiseproblemene og coronakrisen, som har forsinket byggingen av produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

– Frykter tap for fellesskapet

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) frykter at Castberg kan bli nok et eksempel på felt med sikkerhetsproblemer og store kostnadssprekker, etter flere eksempler de siste årene.

– Vi frykter to ting: Det ene er en gjentagelse av Goliat-skandalen, med alvorlige sikkerhetsbrudd som utgjør en risiko for dem som jobber om bord, sier Haltbrekken til E24.

– Det andre vi frykter, og som vi også påpekte under behandlingen av prosjektet i Stortinget i 2018, er at dette prosjektet langt fra blir så lønnsomt som det er spådd å bli. Og i verste fall kan dette bli et tap for det norske fellesskapet, selv om Equinor tjener penger på det, sier Haltbrekken.

Martin Linge-prosjektet har sprukket med 26 milliarder kroner, og på Goliat-feltet sprakk kostnadene med rundt 20 milliarder kroner, i tillegg til en rekke tekniske problemer i starten.

Allerede i mars skrev E24 at Castberg-skipet kunne bli opptil ett år forsinket, og at coronakrisen gjorde situasjonen verre. E24/Stavanger Aftenblad omtalte sveiseproblemene på skipet i juli.

Upstream skrev i forrige uke at byggingen av produksjonsskipet til Castberg-feltet kan bli enda mer utsatt. Årsaken er lav bemanning på verftet under coronakrisen og at 20–30 prosent av sveisingen av skroget må gjøres på nytt.

– Bekymringsfulle spørsmål

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) merker seg utfordringene i prosjektet. Han ønsker tydelige og konkrete svar.

– Dette er bekymringsfulle spørsmål som jeg håper vi får gode svar på. Vi kan ikke spare på sikkerhet og kvalitet på anlegg som skal brukes i en så viktig næring og et så viktig og sårbart område, sier Eide til E24.

– Det er viktig at man ikke kutter hjørner for å spare kostnader her. Sikkerhet og kvalitet må alltid være på topp. Vi roser oss selv over å ha verdens sikreste og mest miljøvennlige oljenæring, da må vi også vise det i praksis, sier han.

Equinor erkjenner at det er svak fremdrift på Castberg-skipet grunnet lav bemanning på verftet etter coronakrisen. Men ifølge selskapet vil skipet ikke forlate Singapore før det tilfredsstiller selskapets krav.

– Vi opplever at vi har sveiseproblematikken på Castberg under kontroll, skriver Fredrik Jebsen Bråten i Equinor i en e-post til E24.

Ønsket gjennomgang av lønnsomheten

Etter kostnadssprekken på Martin Linge-utbyggingen ba Haltbrekken regjeringen om en bred gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel. Han mener klimamålene i Parisavtalen kan bidra til å redusere verdien av norsk olje og gass.

En slik gjennomgang så imidlertid regjeringen ikke noe behov for.

– Vi mener det er på høy tid at vi får en gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel, i lys av at verden skal nå sine klimamål, sier SV-representanten nå.

Mener oljerisikoen øker

Oljebransjen har opplevd tre store oljenedturer på 12 år, med et stort prisfall etter finanskrisen i 2008, et kraftig prisfall mellom 2014 og 2016, og et dramatisk og brått prisfall etter coronakrisen våren 2020.

Hver gang har prisen etter hvert hentet seg opp igjen, og bidratt til lønnsomme prosjekter og inntekter til Norge.

Haltbrekken mener imidlertid at risikoen øker for at fremtidige prosjekter blir mindre lønnsomme, fordi mange land ønsker å kutte utslippene og forbruket av fossil energi.

– Risikoen øker, og vi ser jo nå at flere oljeselskaper skrur ned de forventede prisene sine. Bortsett fra Equinor, som fortsatt tror de skal få 80 dollar fatet fra 2030 av. Mange andre oljeselskaper har skrudd ned forventningene, blant annet i lys av coronakrisen og Parisavtalen, sier Haltbrekken.

Europa vil kutte importregningen

Europa vil trenge olje og gass lenge ennå, men har også lansert store planer for det grønne skiftet. Flere land satser på vindkraft, solkraft, hydrogen, batterier og effektivisering, også for å dempe importregningen for olje, gass og kull.

EU-kommisjonen har tidligere beregnet at økt fornybarutbygging kan spare EU-landene for over 500 milliarder kroner i året fra 2030. Haltbrekken mener Norge kan finne sin rolle i energiomstillingen, men tror den blir annerledes enn i dag.

– Jeg tror forventningene om at vi skal være en stor gassleverandør er betydelig overdrevet, mildt sagt. EU kommer til å redusere sitt behov for gassimport gjennom fornybar energi og effektivisering. Så gassen kommer ikke til å være så lønnsom som det Norge legger til grunn, sier Haltbrekken.

Han tror Norge kan spille en rolle i å levere løsninger for CO₂-lagring. Han tror også på produksjon av hydrogen fra fornybar energi, men er mer skeptisk til den langsiktige etterspørselen etter hydrogen produsert fra gass kombinert med CO₂-lagring, som er det Equinor har planer om.

Nye signaler fra Equinor

Da Equinor presenterte sin nye konsernsjef Anders Opedal denne uken, kom både han og styreleder Jon Erik Reinhardsen med nye signaler: Selskapet skal ta ledelsen i det grønne skiftet, og nye mål kan bli satt allerede på neste kapitalmarkedsdag i februar.

– Verden akselererer i forbindelse med dette grønne skiftet, og vi ønsker å ligge foran og være et ledende selskap på dette området. Da må vi også speede opp, sa Reinhardsen til E24 denne uken.

Haltbrekken vil gjerne se konkret handling før han slipper jubelen løs.

– Det er et gammelt slagord som sier at «action speaks louder than words». Vi får se om den nye konsernsjefen klarer å fylle disse utsagnene med innhold. Han har lagt lista ganske høyt, sier SV-representanten.

