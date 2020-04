Mærsk Drilling sier opp 100 ansatte

Mærsk Drilling Norge rammes hardt av oljeprisfall og sender rigger i opplag. 100 ansatte i riggselskapet blir nå varslet om at de mister jobben.

Jakob Korsgaard, administrerende direktør i Mærsk Drilling Norge, har varslet ansatte om at det blir oppsigelser. Vis mer Fredrik Refvem

Publisert: Oppdatert: 24. april 2020 10:16 , Publisert: 24. april 2020 09:41

Torsdag kveld ble ansatte i Mærsk Drilling Norge varslet om at det blir oppsigelser i selskapet. Koronapandemi og fall i oljepris har gjort at kundene til selskapet – oljeselskaper – har kuttet i aktiviteter og investeringer.

Riggen Maersk Reacher har vært hotell for Aker BP på Valhall, men denne kontrakten er nå sagt opp. Mærsk Drilling Norge-sjef Jakob Korsgaard forventer at riggen blir flyttet fra norsk sokkel i løpet av mai – og han mener også at det vil være begrensede kommersielle muligheter for riggene selskapet har i Norge. I en melding varsler på Mærsk Drilling at flere av nordsjøriggene nå går i opplag - og at selskapet dermed også vil redusere bemanningen både i Norge, Danmark og Storbritannia.

Mærsk Drilling Norge vil i dag, fredag, kontakte ansatte for oppsigelsesmøter (såkalte 15–1-møter, etter paragrafen i Arbeidsmiljøloven).

Leder Frode Larsen i Industri Energi-klubben Mærsk Ansattes Forening kan ikke annet enn beskrive situasjonen som noe annet enn trist.

– 100 ansatte vil få beskjed om at de mister jobben. Slik er realiteten. Vi følger ansiennitetsprinsippet i nedbemanningen, sier Larsen.

Opprinnelig var antallet oppsigelser høyere, men fagforeningen og bedriften er blitt enige om at rundt 50 personer skal permitteres framfor å bli sagt opp.

– Vi fikk til en slik løsning, og vil se nærmere på dette i mai. Samarbeidet med bedriften har vært godt. Forhandlingene har vært ryddige, sier Larsen.

Fagforeningen har nå rundt 700 medlemmer offshore, og vil dermed bli redusert med 100 medlemmer.

Totalt venter Maersk Drilling at mellom 250 og 300 vil miste jobben i Danmark, Storbritannia og Norge.

