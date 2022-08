Ny strømprisrekord i hele Sør-Norge onsdag

I Sørvest-Norge bikker snittprisen 5,5 kroner kilowattimen som det dyreste i Norge. Østlandet og Vestlandet får også ny prisrekord for sine områder.

Kraftledninger ved et boligfelt på Skedsmokorset nordøst for Oslo.

Strømprisen i Sørvest-Norge kommer opp i 5,55 kroner kilowattimen i snitt gjennom onsdag, viser tall fra Nord Pool.

Det er igjen ny rekord for strømprisen her til lands.

Den forrige rekorden ble satt mandag, og tirsdag var prisen bare marginalt lavere enn den forrige rekorden.

På det dyreste, mellom klokken 17 og 20, ligger strømprisen rett over seks kroner kilowattimen i sørvest.

Østlandet og Vestlandet får også rekorddyr strøm for disse områdene onsdag.

Døgnprisen kommer opp i 4,40 kroner kilowattimen, som er litt høyere enn tirsdagens rekord. Strømprisen ligger på mellom fire og fem kroner hele døgnet, og den dyreste timen blir klokken 8–9 på morgenen.

Prisen hos Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes også fra på strømregningen.

Inkludert nettleie og avgifter passerer strømprisen syv kroner kilowattimen i Sørvest-Norge, mens den blir over seks kroner kilowattimen på Østlandet og Vestlandet. Strømstøtten må samtidig trekkes i fra. Den ligger an til å bli rundt tre kroner kilowattimen i sørvest, og 2,3 kroner kilowattimen for Østlandet og Vestlandet i august.

Skyhøye gasspriser i Europa, som igjen påvirker strømprisene, er en viktig årsak bak rekordprisene i Sør-Norge. De tre prisområdene sør i landet er koblet på det europeiske markedet gjennom flere utenlandsforbindelser.

Det er også mindre vann i magasinene i Sør-Norge enn normalt på denne tiden av året. Det gjelder særlig Sørvest-Norge.

Det er innført flere tiltak i møte med de rekordhøye strømprisene, blant annet strømstøtte til husholdningene.

Regjeringen møter tirsdag LO og NHO på nytt for å diskutere en strømstøtte til bedrifter.

I Midt- og Nord-Norge fortsetter det samme bildet som tidligere. Strømmen er langt billigere enn i Sør-Norge, da særlig i prisområdet lengst Nord.

Nord-Norge har fremdeles en døgnpris på rundt ett øre kilowattimen, mens snittprisen i Midt-Norge ligger på 25 øre.

Disse to prisområdene har fullere vannmagasiner enn vanlig, og påvirkes ikke av de europeiske strømprisene på samme måte som Sør-Norge.

Høye priser i Europa

Strømprisen ligger på enda høyere nivåer lenger sør i Europa. Gassprisen har skutt i været i det siste, og endte mandag på over 270 euro per megawattime, opp fra 70 euro ved nyttår.

Dette tilsvarer en oljepris på over 400 dollar fatet.

Land som har dyrere strøm enn Sør-Norge onsdag inkluderer Danmark, Tyskland, Storbritannia, Belgia, Nederland og Frankrike. Strømmen er billigere i Finland, Sverige og Polen, ifølge strømbørsen European Power Exchange.

Dette er strømprisene i en rekke europeiske land, ifølge strømbørsen European Power Exchange. Tallene er i euro per megawattime, unntatt Storbritannia som er i pund.