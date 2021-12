Dette koster det å steke ribben på julaften

TV-titting, ribbesteking, dusjing og oppvask: Alt koster mer enn det gjorde i fjor. De høye strømprisene gjør det over fem ganger så dyrt å lage julematen.

Strømforbruket på årets ribbemiddag blir fem ganger dyrere enn i fjor, viser E24s beregninger. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Energiselskapet Fortum har laget en oversikt over hvor mye strømforbruk en husholdning kan ha på julaften. Basert på Fortums anslag har E24 regnet seg frem til hvordan forbruket vil slå ut på strømregningen.

Beregningene tar utgangspunkt i snittprisen på strøm sør i landet – altså i områdene rundt Oslo, Kristiansand og Bergen – på julaften. Denne prisen er på 3,07 kroner kilowattimen medregnet avgifter og nettleie. Eventuelle påslag til strømselskapet ditt kommer i tillegg.

Dersom man legger til grunn at det vil kreve omtrent 6 kilowattimer å steke juleribben i tre timer, vil det koste deg 18,42 kroner på julaften.

På toppen kommer tilbehøret: å tilberede poteter, rødkål, saus og medisterkaker på kokeplatene vil i tillegg koste deg rundt 6,14 kroner – og strømforbruket på ribbemiddagen vil dermed totalt beløpe seg til rundt 24,56 kroner.

Å dampe pinnekjøttet i tre timer vil samtidig koste rundt 9,21 kroner, dersom man legger til grunn at det krever 3 kilowattimer.

Dette er med i strømregningen din: børsprisen, som fastsettes dagen i forveien

nettleie, som varierer mellom 21 og 55 øre kilowattimen (utenom avgifter). E24 baserer regnestykkene på nettleie på 28 øre, som ifølge NVE er landsgjennomsnittet.

elavgift på 16,69 øre og Enova-avgift på 1 øre kilowattimen

på toppen av alt dette kommer 25 prosent merverdiavgift Vis mer

Fem ganger dyrere

Men spotprisen på strøm varierer gjennom dagen. Dersom maten skal stå klar til klokken 18 på kvelden, kan det være verdt å merke seg at timesprisen for den rene strømmen på ettermiddagen ligger drøye 20 øre over snittprisen.

Beregningene viser at prisen på ribbestekingen er over fem ganger høyere enn den var i fjor.

Strømforbruket på den fullstendige ribbemiddagen, med de samme anslagene lagt til grunn, kostet 4,7 kroner på fjorårets julaften – mot årets pris på 24,56 kroner.

Les også Strømprisen faller for tredje dag på rad julaften

Askepott, oppvask og dusj

Det er kraftbørsen Nord Pool som fastsetter de rene strømprisene, som kommer en dag i forveien. Basert på Fortums anslag, vil strømkostnadene for en typisk julaften utenom julemiddagen fordele seg omtrent slik:

Fem timer foran TV-en med Tre nøtter til Askepott, Reisen til julestjernen og Donald Duck vil koste rundt 1,5 kroner på julaften – dersom man legger til grunn at dette krever rundt 0,5 kilowattimer.

En drøy halvtime i stuen, rundt juletreet og på kjøkkenet med støvsugeren vil også koste deg rundt 1,5 kroner på strømregningen.

Man kan også beregne 1,5 kroner for en siste-liten runde med klesvask.

En ti minutter lang dusj med et sjenerøst dusjhode vil koste deg rundt 15,89 kroner klokken 8 på morgenen. Om du foretrekker å ta dusjen nærmere julemiddagen, vil det koste deg omtrent 16,85 kroner klokken 16 på ettermiddagen.

Om man kjører i gang oppvaskmaskinen etter noen runder med julegrøt, kaker, pinnekjøtt og riskrem vil det koste deg rundt 3,07 kroner.

Les også Huseierne fortviler over nytt strømsjokk: – De prisene vi ser nå er galskap

Rekorder i desember

Gjennom høsten og vinteren har strømprisen stadig slått nye rekorder. Aller dyrest var strømmen på tirsdag denne uken, altså den 21. desember, med en snittpris på 3,95 kroner kilowattimen. Medregnet avgifter vil det beløpe seg til 5,51 kroner på strømregningen.

Siden den tid har strømprisen falt i tre dager på rad. Tidligere denne uken pekte John Brottemsmo, kraftanalytiker i Kinect Energy, på lavere forbruk inn mot julehøytiden.

– Det går sakte og rolig inn mot jul, og forbruket kommer av den grunn til å være fallende de kommende dagene, og lave de neste ukene, sa Brottemsmo tirsdag.

Men strømprisene er fortsatt unormalt høye, og vinterens strømsjokk har fått regjeringen til å sette sammen en støttepakke for å hjelpe husholdninger med strømregningen.

Det innebærer at staten dekker 55 prosent av strømprisen over 70 øre kilowattimen. Ordningen baserer seg på månedssnittet i strømprisen, og betyr dermed at de ekstra dyre dagene ikke blir dekket fullt ut.

Så langt ligger snittprisen for desember i det sørlige Norge an til å bli på rundt 2,26 kroner kilowattimen – eller omtrent 3,4 kroner med nettleie og avgifter – ifølge tallene fra Nord Pool.