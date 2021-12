Strømprisen faller fra rekordhøyden

En kunde i Sør-Norge må i snitt ut med 3,85 kroner kilowattimen onsdag – medregnet avgifter og nettleie.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Det viser ferske tall fra strømbørsen Nord Pool, som fastsetter prisen en dag i forveien.

Døgnprisen for onsdag på 2,62 kroner kilowattimen tilsvarer om lag 3,85 kroner for en kunde i Oslo, medregnet avgifter og nettleie.

Også morgendagen byr på en av årets dyreste timer. Timesprisen på 4,72 kroner mellom 9 og 10 på morgenen tilsvarer hele 6,47 kroner kilowattimen medregnet nettleie og avgifter. I årets dyreste time tirsdag koster strømmen til sammenligning over åtte kroner kilowattimen.

Strømprisen har nådd nye rekorder i løpet av høsten og vinteren. Tørt vær, mindre vann i magasinene og høye gass- og CO2-priser i Europa har blitt trukket frem som årsaker.

Onsdagens strømpris er årets hittil tredje høyeste.

Strømprisen nådde årets høyeste nivå i dag, tirsdag, på 3,95 kroner kilowattimen i snitt. Med nettleie og avgifter utgjør dette 5,51 kroner på strømregningen.

Dagens høyeste nivå nås mellom klokken 17 og 18, når prisen med avgifter ligger på 8,22 kroner per kilowattime. Det betyr at en dusj i ti minutter med et «generøst» dusjhode kan koste 40,87 kroner i denne enkelttimen.

– Fortsatt veldig høye

– Selv om prisene er lavere enn i går, er de fortsatt veldig høye, sier John Brottemsmo, kraftanalytiker i Kinect Energy.

Han trekker fram et noe annet værbilde i morgen som hovedgrunnen til at prisene synker fra et rekordhøyt nivå.

– Værmeldingen i morgen viser mer vind i det norske systemet, og vi får faktisk også litt varmere temperaturer. Når det ikke er like kaldt, bruker vi mindre strøm. Det er rimelig intuitivt. Og er det mer vind, produseres det mer strøm, noe som hjelper veldig, spesielt når prisene er så spisset som det de er nå.

Brottemsmo spår i likhet med andre analytikere at forbruket i de kommende juleukene vil gå noe ned.

– Det går sakte og rolig inn mot jul, og forbruket kommer av den grunn til å være fallende de kommende dagene, og lave de neste ukene.

Han understreker at de høye prisene i Norge er en konsekvens av et større europeisk fenomen.

– Det er ekstremt høye gasspriser i Europa. Fordi det i Europa brukes mye gass til å produsere strøm, vil strømprisene følge gassprisene oppover, sier Brottemsmo.

Samtidig peker analytikeren på at nedstenginger i Østerrike og Nederland som følge av corona, vil bidra til at forbruket i Europa generelt vil gå noe ned de neste ukene.

– Samtidig varsler Tyskland nye tiltak. Det er jo sjelden gode nyheter, men man kan tenke seg at effekten det får for handelen , vil føre til et noe redusert forbruk. I utgangspunktet vil vi nok fortsette å ligge på historisk høye priser, selv om vi ikke slår rekorder daglig.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at onsdagens døgnpris var 3,07 kroner kilowattimen. Den riktige tallet er 3,85 kroner. Saken ble rettet klokken 13.13. I tillegg ble Brottemsmo sitert på at vi i Norge bruker mye gass til å produsere strøm. Dette ble rettet til at man i Europa bruker mye gass klokken 16.20 21. desember 2021.