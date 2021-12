Elvia utsetter ny nettleie

Nettleieselskapet Elvia utsetter å innføre den nye nettleieordningen, bekrefter kommunikasjonssjef i Elvia Morten Schau.

Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det går fram av en pressemelding fra Elvia.

– Vi utsetter inntil videre. Nå har vi hatt nok med å analysere konsekvenser og se hva vi har mulighet til å gjøre, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia til E24.

– Og hva er det dere har hatt mulighet til å gjøre?

– Utsette.

Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia. Vis mer

Med det følger de Stortingets anmodning fra før helgen, om at norske nettleieselskaper skulle utsette innføringen av den nye nettleieordningen.

Fredag ble det kjent at regjeringspartiene Ap og Sp er enige med SV på Stortinget om å utsette forskriften om ny nettleie. Den skulle gjelde fra nyttår, men er utsatt minst ut våren.

– Vi beholder derfor dagens nettleiemodell for privatkunder og små næringskunder inntil videre. Vi mener imidlertid fortsatt at den nye nettleiemodellen er viktig og riktig, og vil komme kundene til gode i form av lavest mulig nettleie på sikt, sier Elvias administrerende direktør Trond Skjellerud i pressemeldingen.

Var i tenkeboksen

Før helgen skrev E24 om hvordan flere nettleieselskaper valgte å utsette innføringen av den nye nettleien.

Elvia var fredag ettermiddag enda i tenkeboksen, og benyttet helgen til å komme til en avgjørelse som får økonomiske konsekvenser for kundene.

– Vi utreder nå konsekvensene av utsette ny nettleie. Mandag morgen må vi ha bestemt oss. Med 950.000 kunder er det en omfattende jobb å parkere det vi hadde forberedt med start fra 1. januar, sa Schau til E24 i helgen.

Schau kunne også opplyse at Elvia har varslet en prisendring på 7 prosent fra nyttår, uavhengig av nettleiemodell. Det var dog usikkert om denne ville bli implementert fra 1. januar, eller om den ville komme senere.

Elvia er Norges største nettselskap med 950.000 kunder. Selskapet drifter strømnettet i Oslo og store deler av Innlandet og Viken, og opplyser selv at de gir strøm til over to millioner mennesker hver dag.