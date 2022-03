Voldsomme svingninger i oljeprisen: – Et utrolig følsomt marked

Oljeprisen faller tilbake etter å ha steget kraftig tidligere tirsdag. – Vi må forvente store svingninger i løpet av timer og minutter, mener professor.

Et fat av nordsjøoljen Brent handles til rundt 127 dollar fatet, opp i overkant av 2 prosent for dagen.

Prisen var på det høyeste på 133,07 dollar tirsdag ettermiddag. Det skjedde etter meldinger om at USA og Storbritannia forbyr russisk oljeimport. Tidligere på dagen meldte EU at de også vil kutte importen av russisk gass med to tredjedeler i løpet av året.

Prisen nådde et bunnivå på 124,78 dollar etter USAs president Joe Bidens tale. Med det falt oljeprisen med over 8 dollar på en drøy time.

De store svingningene i oljeprisen kommer samtidig som markedet forsøker å finne ut av hva sanksjonene mot russisk økonomi i kjølvannet av invasjonen i Ukraina vil bety for tilbud og etterspørselen.

Professor Dag Harald Claes ved institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo har forsket på oljepolitikk i flere år. Han mener oljemarkedet i dag er mer børspreget, og at det først og fremst er traderes forventninger som bestemmer spotprisene.

– Det er et utrolig følsomt marked. Får man inn en nyhet som kan skape uro, reagerer markedet med en gang. Men når man får sett litt på tallene, tenkt seg om og sett på hva det egentlig får å si, går prisen litt tilbake igjen, sier han til E24.

Professor Dag Harald Claes ved Universitetet i Oslo sier oljemarkedet er utrolig følsomt for nyheter og uttalelser. Vis mer

Claes tror derfor man vil se store svingninger i oljeprisen fremover.

– Vi må forvente store svingninger i løpet av timer og minutter, basert på ulike uttalelser og det som skjer på gulvet, sier professoren.