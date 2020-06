Aker BP forlenger storkontrakt: Aker Solutions sikrer 1,7 mrd. i ordreboken

Aker Solutions får forlenget oppdraget om å drive vedlikehold på Aker BPs oljefelt.

Publisert: Oppdatert: 29. juni 2020 12:35 , Publisert: 29. juni 2020 12:21

Aker Solutions har signert en to år lang forlengelse for en vedlikehold- og modifikasjonkontrakt. Oppdraget gjelder Aker BPs oljefelt Ula, Skarb, Valhall og Tambar utenfor kysten av Norge.

Det kommer frem i en børsmelding.

Den totale verdien av kontrakten estimeres å være på rundt 1,7 milliarder kroner, skriver selskapet. Beløpet skal noteres i ordreinntaket for andre kvartal i år.

– Vi er glade for å fortsette å tilby vedlikehold- og modifikasjonsarbeid for Aker BP. Arbeidet under den nye alliansen har vist seg å være effektiv, og alliansen har fortsatt å forbedre leveransene og å utvikle nye måter å jobbe på, ser Linda L. Aase ved Aker Solutions i en uttalelse.

Aker Solutions-aksjen er mandag ettermiddag opp 2,3 prosent på Oslo Børs. Aker BP-aksjen er på sin side ned 0,5 prosent.

Samarbeider tett

Aker Solutions og Aker BP samarbeider fra før tett på flere områder.

Oljeservicekonsernet er blant annet med i Aker BPs allianser for plattformer, subsea og modifikasjoner.

Oljeselskapet har de siste årene etablert slike allianser innenfor ulike displiner. Der samler de et knippe leverandører som jobber tett sammen i team over tid.

Tanken er at man på denne måten skal oppnå raskere, bedre og mer kostnadseffektiv prosjektgjennomføring enn i tradisjonelle anbudsrunder.

Da Aker Solutions i 2018 ble en del av Aker BPs modifikasjonsallianse, bygget man videre på en rammeavtale Aker Solutions inngikk med BP Norge (før fusjonen inn i Aker BP) i 2015.