Kjemper for ny Equinor-vekst i Stavanger

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) krever at Equinor legger havvindsatsing og vekst i arbeidsplasser til hovedkontoret i Stavanger.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun har gitt tydelig beskjed til Equinor om at selskapets satsing på havvind må foregå fra Stavanger. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 26. juni 2020 16:04

– Som vertskommune har Stavanger jevnlige møter med Equinor, og her har jeg gjort det klart at vi forventer at Equinors havvindsatsing gir lokal vekst av disse arbeidsplassene her i Stavanger. Dette vil være en helt naturlig del av hovedkontorfunksjonen, sier Kari Nessa Nordtun, Ap, til Aftenbladet.

Det forrige møte mellom partene, var nylig, og Nessa Nordtun sier at Equinor foreløpig ikke har gitt tilbakemelding hvor denne satsingen skal foregå.

– Vi mener at det både for havvind og solenergi er helt naturlig at satsingene foregår fra hovedkontoret i Stavanger, spesielt er det viktig for havvind som det nå satses på, påpeker Stavanger-ordføreren.

– Ingen planer om endringer

Våren 2019 etablerte Equinor nye energiløsninger - NES, New energy solutions - som eget forretningsområde med Pål Eitrheim som direktør. Talsperson Eskil Eriksen i Equinor skriver i en epost til Aftenbladet at beslutningen om at NES skal ledes fra Stavanger ble nedfelt da forretningsområdet ble etablert, og det er ingen planer om å endre denne beslutningen.

– Equinors hovedkontor er i Stavanger, og er da hovedkontor for all vår virksomhet. Forretningsområdet for fornybar energi ledes fra Stavanger, og kontoret spiller en helt sentral rolle i fornybarutviklingen av selskapet. Når det gjelder hvor forretningsområdene har medarbeidere, så vil det være styrt av hvor man har aktivitet. NES har for eksempel mange medarbeidere i Storbritannia, hvor den største aktiviteten foregår. Det er veldig positivt at norske myndigheter åpner for havvind i Norge. Et hjemmemarked for havvind er viktig for både oss og for leverandørene, og det innebærer spennende muligheter for regionen, svarer Eriksen.

– Samtidig med at ledelsen av dette området skjer fra hovedkontoret i Stavanger, mener vi det må reflekteres i arbeidsplasser også. Slik at selve veksten skjer i Stavanger, og ikke at det bare blir en kontorfunksjon, skyter Kari Nessa Nordtun inn.

Pål Eitrheim er direktør for Equinors forretningsområde for nye energiløsninger. Vis mer Tommy Ellingsen



– Ingen tid å miste

Tidligere i juni besluttet regjeringen å åpne Utsira nord og Sørlige Nordsjø II for havvindutbygging. Dette innebærer at det er mulig å søke konsesjon for større havvindprosjekter.

– Det er bra at regjeringen nå har lyst ut områder for å utvikle havvind, men med all respekt å melde skulle dette kommet for lenge siden. Allerede i juni 2018 hadde regjeringen et innspillsmøte om fornybar energiproduksjon til havs og først nå, to år og tre ministere senere, kommer utlysningen. Industrien har vært klar lenge. Verden rundt oss utvikler seg raskt og ser det enorme potensialet innenfor havvind. Vi har derfor ingen tid å miste dersom vi skal bygge opp et hjemmemarked og opprettholde konkurransefortrinnet vi har i Norge, sier Nessa Nordtun.

Samtidig minner hun om at en Menon-rapport, som ble gjort på oppdrag for bransjen, viser at havvindsektoren kan sysselsette 128 000 årsverk de neste 30 årene.

– Geografi, ressurser og kompetanse gjør at vi har klare fortrinn i distriktet til å kunne utvikle og satse på denne næringen, sier Nessa Nordtun og nevner i samme åndedrag miljøet ved Universitetet i Stavanger, den jærske entreprenørånden og arbeidsviljen som positive faktorer.

Utvannet hovedkontor

Etter at Statoil og Hydro fusjonerte i 2007 har Stavanger sett at flere viktige funksjoner i Equinor har blitt ført over til Oslo, blant de viktigste er utenlandssatsingen som er delt mellom Oslo og London. Det har også vært debatter omkring utfasing av oljetradere og andre nøkkelfunksjoner det siste tiåret som har skapt debatt.

Rent symbolsk var det også på Fornebu - og ikke på Forus, Stavanger og Sandnes, Equinor bygget sitt «store fallossymbol», et nytt kontorbygg, som sto klart i 2012, noe som igjen førte til debatt om hvor det virkelige hovedkontoret lå.

Det hjalp heller ikke på tilliten til hovedkontorfunksjonen til Equinor at konsernsjef Helge Lund i denne perioden hadde en hybel i Stavanger, men ikke bodde i byen. Fremleggingen av kvartals- og årsresultater fra andre steder enn i Stavanger har også bidratt til spørsmål om selskapets reelle hovedkontorfunksjon er i Stavanger.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, Ap, mener at Stavanger skal være Equinors senter for satsing på havvind. Vis mer Marie von Krogh

– Avgjørende betydning

– Vi mener det er viktig og helt avgjørende at Equinor også forstår at satsingen på havvind er av en slik karakter at det hører til hovedkontorfunksjonen. Når vi framsnakker ressursene innenfor havvind og kompetansen til de ansatte i olje- og gassindustrien til å utvikle og satse på fornybarindustrien, er det også avgjørende at dette også skjer i et område som faktisk besitter denne kompetansen i dag, påpeker Nessa Nordtun videre.

– Hvem ser du på som den største konkurrenten til hvor denne fornybarsatsingen skal ligge?

– Jeg ser ingen konkurrenter. Hovedkontoret til landets største selskap ligger i Stavanger, og da er det helt naturlig at satsingen på havvind, som er det nye industrieventyret for Norge, legges til Stavanger, sier Nessa Nordtun.