ONS bruker hele krisestøtten på å betale mer tilbake til utstillerne

21 millioner kroner i krisestøtte går videre til utstillerne etter at årets oljemesse ble avlyst.

ONS-sjef Leif Johan Sevland. Vis mer Kristian Jacobsen

24. august 2020

For en drøy uke siden kom olje- og energiminister Tina Bru (H) til Stavanger med 21 millioner kroner til oljemessen ONS.

ONS har falt utenfor alle etablerte støtteordninger i koronakrisen og gikk en usikker framtid i møte etter at årets arrangement måtte avlyses.

Misfornøyde kunder

– For oss er dette usedvanlig viktig. Støtten gir oss et mye sterkere fundament for å gå videre, sa ONS-sjef Leif Johan Sevland til Aftenbladet/E24 da krisestøtten ble kjent.

Det har vært noen turbulente måneder etter at årets ONS ble avlyst. En rekke utstillere var svært misfornøyd med den tilbudte refusjonen og har varslet søksmål.

ONS’ første tilbud var 50 prosent rabatt på neste ONS i 2022. Så ble dette forbedret til enten 70 prosent prisreduksjon eller 55 refusjon av årets avgift.

Tina Bru (H) var tidligere i august i Stavanger for å gi Leif Johan Sevland og ONS den etterlengtede krisestøtten. I midten Stavanger-politiker Sissel Knutsen Hegdal. Vis mer Jarle Aasland

To valg

Da krisestøtten kom på bordet, lovet Sevland at det meste skulle gå til utstillerne. Nå har ONS besluttet at alle pengene skal gå til dem. Utstillerne får nå følgende to valg:

100 prosent overføring av leiekostnaden til ONS 2022

85 prosent refusjon av leiekostnaden på ONS 2022

Forutsetningen for krisestøtten er gjennomslag i Stortinget og godkjenning fra konkurranseorganet ESA. Trolig blir det derfor ikke en endelig avklaring før i oktober.

Kommer ikke tilbake

Bergensbedriften Framo og markedssjef Geir Helgesen er blant dem som har frontet kritikken mot ONS utad.

– Det er veldig bra at det endelig har kommet et tilbud som er på linje med det andre aktører har gitt. Det er imidlertid synd at det har tatt så lang tid og at det ble så mye bråk. Denne prosessen har vært ødeleggende for omdømmet til ONS, sier Helgesen etter at det nye tilbudet er klart.

– Jeg synes dessuten at ONS burde klart å gi dette tilbudet uten støtte fra staten. Det er synd at skattebetalerne skal betale, fortsetter han.

Framo har allerede bestemt seg for hvilket tilbud bedriften slår til på.

– Vi tar refusjonen. Vi skal ikke tilbake til ONS, iallfall ikke før det har vært full utskiftning av konsept, ledelse og styre. Vi har mistet tiltroen fullstendig til dagens organisasjon, sier Helgesen.

