Laveste strømpris noensinne i Sør-Norge: Du kan spare 6.000 kroner i 2020

Strømprisen i Sør-Norge falt tirsdag til ett øre kilowattimen, grunnet enorme mengder snø i fjellet og problemer med strømkablene til Danmark. – Det er den laveste prisen vi har sett i Norge noensinne, sier analytiker.

Wattsight venter en gjennomsnittlig strømpris på 10 øre i år. Norske strømkunder kan spare rundt 500 kroner i måneden. Vis mer E24

Publisert: Publisert: 26. mai 2020 22:01

Strømmen har vært uvanlig billig i år, og tirsdag er den bortimot gratis. Rekordmye snø i fjellet og høye temperaturer gjør at norske husholdningers strømregninger vil bli flere tusen kroner lavere enn i fjor, tror Wattsight.

– Det er den laveste prisen vi har sett i Norge noensinne, sier analytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight til E24.

På denne tiden i fjor kostet strømmen rundt 30 øre kilowattimen, mens den tirsdag koster 1,6 øre kilowattimen i Sør-Norge. På Vestlandet og i Midt-Norge koster kraften rundt fem øre kilowattimen, og i Nord-Norge åtte øre.

Det er flere årsaker til den ekstra lave prisen tirsdag.

– Det er forventet en ekstrem snøsmelting fordi det er enorme mengder snø i fjellet. Magasinene skal ifølge prognosene fylles helt opp, sier Lilleholt.

– Det som er spesielt med dagens priser er at alle Skagerak-kablene mellom Norge og Danmark falt ut mandag. Derfor ble det i går satt ekstra lave priser i Sør-Norge, mens prisene var høyere i Danmark og Sverige. Nå er kablene imidlertid fikset igjen, sier han.

Les også Strømprisene halverte seg i første kvartal

Sparer 500 kroner i måneden

Norske strømregninger består ikke bare av kraftprisen, men også av nettleien som betales for å sikre stabil leveranse av strøm, og en rekke statlige avgifter. Selv om kraftprisen nærmer seg null, gjør ikke strømregningen det samme.

– Det som er litt synd for forbrukerne er at det ikke merkes så mye at det er nesten gratis strøm. Du sparer moms fordi strømprisen er lav, men du betaler fortsatt nettleie og avgifter. For ett år siden var strømmen på 30 øre kilowattimen, men akkurat nå ligger den på rundt ett øre i Sør-Norge, sier Lilleholt.

Han venter at strømprisen vil holde seg lav frem til neste vinter, fordi magasinene er så fulle. Snittprisen var nesten fire ganger høyere i fjor enn det Wattsight venter av snittpris for i år.

– Vi venter en pris for 2020 på rundt ti øre kilowattimen, fra rundt 39 øre kilowattimen i fjor, sier Lilleholt.

– Hvis prisen i år blir på rundt 10 øre kilowattimen i snitt, så vil en strømkunde med årlig forbruk på 20.000 kilowattimer spare rundt 6.000 kroner, altså 500 kroner i måneden. Og det er bare på pris. Vi vet også at forbruket er lavere grunnet covid-19 og veldig høye temperaturer i vinter. Det slår også positivt ut for forbrukerne, sier han.

Les også NVE: Laveste strømpris på 20 år

Kan få negative priser

Kraftbransjen produserer mye strøm selv om prisene er lave. Alternativet er at det blir så fullt i magasinene at de renner over.

– Nå er det «use it or lose it», du må bruke vannet når du kan. Da er kraftbransjen sårbar hvis strømforbindelser faller ut, sier Lilleholt.

Normalt er det ikke fare for negative strømpriser i Norge. Men snøsmeltingen fremover gjør at det er fare for skadeflom i mange områder. Det kan bli nødvendig å produsere vannkraft selv om prisene skulle bli negative, påpeker analytikeren.

– Hvis det blir ekstreme tilsig og vannføring i elvene, så du kan få skadeflom, kan det være lønnsomt å produsere vannet selv om det koster å produsere det, fordi det har en samfunnsøkonomisk gevinst. Da kan du få negative kraftpriser også i Norge, sier Lilleholt.

– Men normalt blir det ikke negative strømpriser i Norge. Produsentene vil heller la vannet renne forbi turbinene hvis prisen blir for lav, fordi det koster noe med å levere strøm til nettet og med slitasje på turbiner, sier han.

Les også Nå tilbyr flere strømselskaper å betale deg for å bruke strøm