Veddemålene på oljeprisras snur ned

– Positivt kryss i boken, sier analytiker om at veddemålene på ras i oljeprisen faller fra høye nivåer.

Oljeprisen har hentet seg kraftig inn etter det verste coronaraset, men er fortsatt et godt stykke unna nivåene før krisen.

Publisert: Publisert: 28. september 2020 11:12

– Det er fortsatt dype shortposisjoner, men vi har begynt å se konturene på en nedgang, sier oljeanalytiker Helge Andre Martinsen i DNB Markets til E24.

Han viser til ferske tall der det fremgår at veddemålene på oljeprisfall i papirmarkedet, såkalt shorting, begynte å tikke nedover sist uke.

Utviklingen skjedde både i nordsjøolje (brent) og amerikansk lettolje (WTI), der i hovedsak hedgefond dekket inn sine shortposisjoner.

Slike veddemål har tidvis tårnet seg opp gjennom oljeturbulensen i coronakrisen – og tidligere i høst økte de ytterligere.

Når faktorene investorene nylig fryktet, som en akselererende virusbølge og økende produksjon fra Libya, er blitt reflektert i markedet og oljeprisen har falt noe, kastes nå de negative kortene, forklarer Martinsen.

– Positivt kryss i boken

Oljeanalytikeren fremhever at han følger med på utviklingen i de spekulative posisjonene i papirmarkedet, spesielt de negative, da «ytterpunktene» gjerne bidrar til oljeprisbevegelser.

– Hvis de er på et ytterpunkt så skal de normalt sett normaliseres. Så når vi nå ser at shortposisjonene forrige uke begynte å komme ned, så er det et positivt kryss i boken, sier Martinsen.

Helge Andre Martinsen i DNB Markets

Han ser dermed også på det som et positivt tegn når de negative veddemålene er svært høye, da det gjerne betyr at utviklingen pleier å bunne ut.

For nordsjøoljen falt shortposisjonene med 23 millioner fat, mens nedgangen i amerikansk lettolje var på 20 millioner fat.

De positive veddemålene økte henholdsvis med 1 million fat og 12 millioner fat i perioden.

Virusutviklingen sentral fremover

Oljeprisen har den siste tiden vaket rundt 40 dollar fatet.

Svingningene har imidlertid nylig vært mer markante, etter at oljeprisen hentet seg inn fra coronabunnen i løpet av våren og sommeren.

Mandag formiddag faller oljeprisen forsiktig.

Det blant annet grunn av nye bekymringer rundt verdens oljeetterspørsel og meldinger om økt oljeproduksjon i Libya, ifølge Martinsen.

Oljeanalytikeren fremhever i en oppdatering at Russland oljeminister, Alexander Novak, uttalte i et intervju i helgen at oljemarkedet har stabilisert seg de siste månedene. Corona-usikkerheten har imidlertid økt igjen og utviklingen i restriksjonene vil bestemme hvordan oljemarkedet henter seg inn fremover, ifølge Novak.

Flere norske meglerhus, slik som DNB Markets og SEB, har i høst fremhevet at de synes olje nå er «billig» og at man kan forvente høyere priser de neste årene.