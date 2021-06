– Har Equinor brutt noen av forutsetningene?

SVs Lars Haltbrekken mener at regjeringen i det videre arbeidet med Castberg-saken må se på om Equinor har brutt noen av forutsetningene i utbyggingsplanen.

Lars Haltbrekken

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Petroleumstilsynet burde vært på banen tidligere, slår SVs Lars Haltbrekken fast etter å ha satt seg inn i Petroleumstilsynets granskingsrapport om Johan Castberg-prosjektet.

Haltbrekken er spesielt bekymret for at Petroleumstilsynet nå ser ut til å gi tillatelse til at Johan Castberg-skipet installeres uten at samtlige sveiser i skroget er utbedret.

– Johan Castberg utbyggingen er langt mot nord i et værhardt område. Hvis produksjonsskipet ikke er sikkert er det fare for oljesøl i sårbar arktisk natur, sier Haltbrekken til Aftenbladet.

– Flere undersøkelser?

Bakgrunnen for dette er at Petroleumstilsynet tirsdag denne uken kom med sin granskingsrapport om Castberg-utbyggingen. Her skriver tilsynet:

– Inspeksjon og reparasjon vil ikke kunne kompensere for mangelfull sveisekompetanse. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre 100 prosent inspeksjon av alle sveiser, og det er ikke teknisk mulig å oppnå 100 prosent pålitelighet for at inspeksjon avdekker alle defekter som måtte være til stede.

På bakgrunn av dette vil SV og Lars Haltbrekken nå stille spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om han vil pålegge ytterlige undersøkelser av Castberg-utbyggingen.

Etterlyser ja-politikere

I rapporten skriver Ptil blant annet videre:

– Utbedringsarbeidet knyttet til sveise- og utmattingsanalysefeil medfører en usikkerhet knyttet til skrogets integritet i feltets levetid, som må håndteres med tiltak i ferdigstilling, klargjøring for drift og i drift av innretningen.

Det som er kommet fram i Castberg-saken, mener Haltbrekken gir grunnlag for å undersøke saken nærmere av hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

– Jeg mener regjeringen i det videre arbeidet med saken må se på om Equinor har brutt noen av forutsetningene, sier Haltbrekken.

Inngikk kontrakter før godkjenning

Johan Castberg-utbyggingen ble godkjent i Stortinget i juni 2018. SV og MDG stemte imot utbyggingen. Allerede før saken ble stortingsbehandlet, hadde Equinor inngått kontrakter for 2,5 milliarder kroner i prosjektet.

Haltbrekken mente at oljeindustrien ikke skulle ha anledning til å inngå kontrakter i utbyggingssaker før demokratisk behandling var funnet sted i Stortinget og plan for utbygging og drift er godkjent. Partiet lanserte et forslag om dette, men fikk ikke flertall.

– Jeg etterlyser nå de politikerne som stemte for denne utbyggingen i Stortinget. De kan ikke stikke hode i sanden og håpe det går over av seg selv. De må ta et ansvar for å følge opp det de har vært med på å vedta, sier Haltbrekken.