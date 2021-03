Fredriksen-topp om skipskaos: – Har en enorm betydning hvis det blir langvarig

Rederier er bekymret for hvor lang tid det tar før Suezkanalen åpner opp igjen, ifølge skipsagent. – Skipet ligger fortsatt fast, og derfor vil det ta litt lengre tid.

Et containerskip på vei gjennom Suezkanalen satte seg tirsdag bom fast, og blokkerer nå trafikken på den viktige ruten.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Aktører i ulike shippingmarkeder følger tett med på situasjonen som nå utspiller seg i Suezkanalen, en av de viktigste hovedfartsårene for skipstrafikken.

Containerskipet «MV Ever Given» har blokkert Suezkanalen siden natt til tirsdag etter å ha kjørt seg fast på tvers.

– Det har en enorm betydning hvis det blir langvarig. Det er en ekstremt viktig fartsåre for tank, sier konstituert Frontline-sjef Lars Barstad til E24.

Han leder mangemilliardær John Fredriksens tankrederi, som vanligvis passerer Suezkanalen med noen av sine skip.

Det Oslo Børs-noterte selskapet har akkurat nå ikke noe av flåten sin blant de rundt 100 skipene som venter på å seile gjennom kanalen.

– Tendens til å virke positivt

Deler av tankmarkedet ligger for øyeblikket fullstendig skadeskutt, og denne type forsinkelse kan bidra til å løfte skipenes fraktinntjening.

– Vi har fulgt med gjennom dagen. Egyptiske myndigheter vil alltid prøve å tone ned hvor alvorlig dette er, men det de sier er at det vil ta maks to døgn, og det er ikke nok til å rykke markedet fullstendig av hengslene. Når det er en så viktig fartsåre så bruker man alle ressurser man har på å få den åpnet igjen, sier Barstad.

Dersom kanalen fortsetter å holde stengt vil det skape kø og flere skip vil måtte seile en lengre rute rundt den istedenfor.

– Det er farlig å trekke for store konklusjoner nå, men hvis det går fra å ta to dager til å ta fem dager så har det mye å si, legger han til.

Shippingtoppen fremhever at situasjonen uansett er en «påminnelse om hvor sensitivt markedet er for uforutsette hendelser».

– En grunnstøting som det her har en tendens til å virke positivt på sentimentet uansett.

Også blant annet skip som frakter forbrukervarer og produkter som LNG (naturgass) og LPG (flytende petroleumsgass) benytter Suezkanalen.

FASTLÅST: MV Ever Given står bom fast på tvers av Suezkanalen. Flere slepebåter er på stedet for å forsøke å få skipet løs.

– Bekymring for hvor lang tid dette skal ta

Gjennom dagen har det vært flere beskjeder om at «Ever Given» er delvis flytende.

– Det kommer mye forskjellig informasjon til enhver tid, men jeg kan bekrefte at informasjonen som kom tidligere om at skipet delvis var blitt «refloated» ikke stemmer. Det ligger fortsatt fast, og derfor vil det ta litt lengre tid før man kan begynne å tenke på navigering utenom skipet, sier Nicolay Jervell til E24 onsdag ettermiddag.

Han jobber i operasjonsavdelingen til skipsagenten Leth Agencies, som har kunder som enten står i kø eller venter på mer informasjon om fremtidig frakt gjennom Suezkanalen.

Skipsagenten fungerer som et mellomledd mellom skip og lokale myndigheter i området, og har i løpet av dagen brukt mye tid på å viderebringe informasjon til rederiene.

– Det vi merker mest er bekymringen for hvor lang tid dette skal ta. Vi får en del henvendelser basert på kunder som lurer på om de skal ta en last fra A til B ettersom Suezkanalen ikke er et alternativ. Kostnadsbildet blir et annet om man må gå via Sør-Afrika isteden. Så det er viktig at det ikke spres feilinformasjon, sier Jervell.

Jervell understreker at situasjonen «vil kunne ha konsekvenser for skipsfarten».

– Men jeg tror det vil ta seg fort opp igjen så fort skipet er løsnet. Hadde det vært i Panamakanalen så hadde man sette verre konsekvenser da det er mer teknisk med slusesystem og annen konstruksjon, sier han

Fakta «MV Ever Given» er et 400 meter langt, 59 meter bredt og over 200.000 tonn tungt containerskip. Det kan frakte rundt 20.000 containere når det er fullastet. Suezkanalen, som ligger i Egypt, er på sin side 190 km lang, 24 meter dyp og rundt 205 meter bred. Den forbinder Middelhavet med Rødehavet, og er den raskeste ruten mellom Europa og Asia sjøveien. Trafikken gjennom kanalen gjennomføres med en daglig konvoi i både nordgående og sørgående rute. Minst 100 skip venter nå i kø på å kunne kjøre gjennom kanalen. 42 fartøy venter i transitt ved den nordlige porten, mens 30 venter på motsatt side. I tillegg er det 30 fartøy som venter ved Great Bitter Lake, midtveis i kanalen, ifølge skipsagenten Leth Agencies. Vis mer vg-expand-down

– Ikke sett før

Suezkanalen har også tidligere vært preget av uforutsette hendelser som midlertidig har stanset flyten gjennom.

– Kanalen er grunn, pluss at det bygger seg opp sanddyner, eller gjørmehauger, under vann. Og så er det enorm trafikk, så det er noe av grunnen til at vi har sett lignende tilfeller tidligere, forklarer Barstad i Frontline.

– Men det å ha et så stort containerskip på tvers, det har vi ikke sett før, legger han til.

Det har ikke blitt bekreftet hva som er årsaken til at skipet satt seg fast.

Oljeprisen har også fått seg et kraftig løft onsdag i kjølvannet av dramatikken.

Oljeanalytiker Helge Andre Martinsen i DNB Markets mener man kan se panikkjøp fra raffinerier som ser fare for forstyrrelser i markedet.

– Vi har ikke sett kundene våre ringe opp for å finne på noe. Det er litt for tidlig, sier Barstad.

Publisert: 24. mars 2021 18:37