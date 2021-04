Paretos oljeanalytiker tror sommeren kan bli «ekstrem»

Nadia Wiggen spår et betydelig hopp i oljeetterspørsel, som vil styrke oljeprisen. Den avgjørende faktoren blir verdens fremste supermakter: USA og Kina.

Nadia Wiggen er oljeanalytiker og partner i meglerhuset Pareto. Vis mer byoutline Eirik Elvevold / E24

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Torsdag denne uken steg prisen på nordsjøolje til 64,6 dollar fatet etter at oljekartellet Opec+ vedtok å øke oljeproduksjonen gradvis i mai, juni og juli.

Oljeanalytiker og partner i meglerhuset Pareto, Nadia Wiggen, mener Opec+ har tatt en gradvis, kontrollert tilnærming – uten å handle i panikk. Hun påpeker at Opec+ nå har månedlige møter.

– Den nåværende reaksjonen i markedet handler om produksjonen i mai. I slutten av mai begynner kjøresesongen i USA. Denne sommeren kan potensielt bli ekstrem, sier Wiggen.

– Nå ser USA ut som en suksesshistorie, men hvis kjøresesongen ikke leverer, kan Opec+ fortsatt justere produksjonen.

Wiggen tror oljeprisen vil bli mer stabil etter møtet, uten så «ekstreme svingninger».

– Oljeprisene vil gå høyere, men vil ikke nødvendigvis skyte opp, sier hun.

– Markedet ville ha en gratis gave av Opec+, men fikk det ikke. Istedenfor trenger vi å se i det fysiske oljemarkedet at Kina begynner å kjøpe mer olje igjen for å presse prisene høyere.

– Viktig at USA og Kina tar seg av ting

Pareto-analytikeren tror fortsatt det ligger an til en økning i global oljeetterspørsel på 6–8 millioner fat per dag innen slutten av året.

Men mye avhenger av etterspørselen i nettopp USA og Kina, de to største økonomiene i verden.

– Det er så viktig at USA og Kina tar seg av ting. Det er de to største oljekonsumentene, sier Wiggen.

Dagen før torsdagens møte nedjusterte Opec+ sitt estimat til økning i global oljeetterspørsel i 2021 med 300.000 fat til 5,6 millioner fat per dag.

– Basert på guidingen til Opec+, forventer vi at det vil komme en økning i etterspørsel på 2 millioner fat per dag sammenlignet med forrige måned, enten i juni eller juli, noe som er like mye som hele Norges produksjon, sier Wiggen.

– Det er et ganske stort hopp, men vanskelig å time eksakt i dag.

Ser på oljeraffinerier og lagertall

For å forstå når hoppet faktisk kan komme, følger Wiggen nøye med på oljeraffinerier og lagertall.

– Hvis vi ser at Kina kommer tilbake i markedet og ser konsistente fall i amerikanske lagertall på grunn av mer raffinering av olje for å lage bensin til kjøresesongen, vil vi virkelig se et hopp i etterspørsel, sier Pareto-analytikeren.

Hun forklarer at oljeprisen ble presset veldig opp etter forrige Opec+-møte. Men så gikk vaksineringen saktere og kineserne begynte å kjøpe mindre olje, noe som førte til at prisen trakk seg tilbake.

– I starten av året begynte Kina å kjøpe masse olje etter solid BNP-vekst i fjerde kvartal i fjor. Men i mars gikk kjøpene ned på grunn av vedlikeholdssesongen. Kina har kjøpt mindre nordsjøolje og mer iransk olje, noe som har sendt brent-prisen ned.

En ansatt ved et kinesisk oljeraffineri i Wuhan, der coronapandemien brøyt ut, går forbi oljetanker. Når slike raffinerier begynner å kjøpe mer olje etter en periode med mye vedlikehold, vil det bidra til å løfte oljeprisen. Vis mer byoutline Darley Shen / Reuters

Wiggen påpeker at Kina ofte kjøper ofte store tankskip med olje, noe som bidrar til å løfte prisen. Men når Kina er mindre til stede i markedet, skaper det en svakhet for nordsjøoljen.

– Når toppen av vedlikehold på oljeraffineriene er over i mars og april, vil Kina begynne å kjøpe mer olje. Kina er verdens motorrom i bedringen fra corona, som faktisk brenner mye av oljen, sier Wiggen.

Denne uken viste ferske tall fra EIA at råoljelagrene i USA falt for første gang på fem uker. Samtidig steg utnyttelsen ved amerikanske raffinerier.

– Forrige ukes lagertall viste det første store hoppet i raffineriutnyttelsen i USA. Det viser at USA er i ferd med å starte opp, sier Wiggen.

EIA-tallene viste også at bensinlagrene i USA falt kraftig, noe som viser at etterspørselen etter bensin har økt.

– Amerikanerne har begynt å fly, men oljeetterspørselen for kjøring kan gå mye lenger, sier Wiggen.

Biltrafikken suser gjennom Los Angeles i California. Amerikanere på veien – og bensinen de forbruker – vil bli en avgjørende faktor for den globale oljeetterspørselen. Vis mer byoutline Marcio Jose Sanchez / AP

Wiggen sier at oljeetterspørselen i USA fortsatt er 10 prosent lavere enn før pandemien, men at etterspørselen etter bensin kan skyte i været dersom langt flere amerikanere velger å kjøre bil på ferie istedenfor å fly.

– Vi ser allerede eksempler på at veitrafikken matcher nivåene før pandemien i California ettersom folk velger å kjøre heller enn å fly.

Hun forklarer at høyt bensinforbruk i USA også kan komme nordsjøoljen til gode.

– Når USA importerer olje for å lage bensin, istedenfor å bruke egen skiferolje, kjøper de hovedsakelig vestafrikansk olje. Den vestafrikanske oljen går hovedsakelig til Asia eller USA, men nå kjøpes det ikke så mye i Asia.

– Hvis kjøresesongen i USA virkelig flyr, vil vestafrikansk olje gå til USA istedenfor til Europa. Det vil være bra for prisen på nordsjøolje, fordi den får mindre konkurranse, sier Wiggen.

Usikkert i resten av verden

Utenfor Kina og USA er utsiktene for oljeetterspørsel svært usikker.

– Markedet håper også at etterspørselen fra India skal komme tilbake, men der er vaksineringen ganske forsinket. India har også økt skattene på bensin og diesel. Etterspørselen vil øke, men ikke så mye som håpet. I juni starter monsun-sesongen, som demper etterspørselen, sier Wiggen.

Hun beskriver Europa som «et rot», men sier at kontinentet ikke er så viktig ettersom etterspørselen har vært fallende år for år over tid.

I Sør-Korea og Japan var etterspørselen etter bensin fallende år for år allerede før pandemien.

– På den sørlige halvkule er det snart vinter, noe som kan øke antall corona-tilfeller og legge en demper på etterspørselen, sier Wiggen.

