ConocoPhillips bygger ut på Ekofisk-området for 10,5 milliarder

Tre undervannsinstallasjoner og 14 nye brønner. Dette er ConocoPhillips nye planer.

Ekofisk-feltets levetid er forlenget til 2048.

Sandefjord: Mandag åpnet olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord. Det amerikanske oljeselskapet ConocoPhillips brukte anledningen til å annonsere sine ferske planer.

– Dette er en milæpel for partnerne i Ekofisk-området. Det er en i rekken av veldig mange utbygginger. Det er videreutvikling, ikke avvikling, sier Steinar Våge i ConocoPhillips

50–90 millioner fat

Våge overrakte statsråden en plan for utbygging og drift (PUD). I den sto det at selskapet ønsker å bygge tre 6-brønns havbunnsrammer der 14 brønner er planlagt. Ni av disse skal produsere, mens de andre fem er vanninjeksjonsbrønner.

– Dette har jeg ikke vært med på før, forteller Aasland når han setter seg ned.

– Dette er spennende sengelektyre. Dette er veldig gøy. Det understreker viktigheten av aktiviteten på norsk sokkel. Vi har et viktig ansvar i å sikre energitrygghet i Europa, sier han til Aftenbladet etter å ha mottatt planen.

Til å overlevere PUDen var Kristin Kragseth (Petoro), Henning Eide (TotalEnergies), Steinar Våge (ConocoPhillips), Terje Aasland mottok PUDen, Ørjan Jentoft (Vår Energi) og Amund Vik (olje- og energidepartementet).

Det var en tydelig blid Aasland som mandag kunne motta sin første PUD som statsråd. Blide var også ConocoPhillips og deres partnere på Ekofisk.

– Dette prosjektet er et subsea-prosjekt, med tilbakeknyttning til Ekofisk-feltet. Det er effektivt, fordi det knytter seg til eksisterende infrastruktur, fortalte Våge.

– Det er store verdiskapninger, samtidig som det gir synergieffekt, ved at det slipper ut lite CO 2, legger Våge til.

Prosjektet er verdt rundt 10,5 milliarder kroner, og første produksjon er ventet i 2024. Utslippstallene, som Våge snakker om, er estimert til sju kilo CO₂ per fat.

Selskapets produksjonsestimat er mellom 50–90 millioner fat oljeekvivalenter.

– Dette prosjektet vil skape 4000–4500 arbeidsplasser i utbyggingsfasen. Omtrent 80 prosent av kontraktene går til norsk industri, sier Våge i ConocoPhillips.

– Ekofisk-området har stort sett bestått av plattformer, men nå ser vi hvor utviklingen går. Det skjer med mindre antall brønner og mer undervannsinstallasjoner. Disse løsningene hjelper oss med å videreutvikle eksisterende infrastruktur, forteller han videre.

2022 er ventet å bli et rekordår for olje-Norge. Ved utgangen av året går oljeskattepakken ut. Den skulle sikre aktivitet i bransjen da pandemien traff. Da er det ekstra lønnsomt for selskapene å levere utbyggingsplaner.

– Vi ser at det jobbes knallhardt med 25 PUD-er for innlevering i 2022. Disse vil da i så fall godkjennes i 2023, fortalte Tore Guldbrandsøy, leder av Stavanger-kontoret til Rystad Energy til Aftenbladet i februar.

Aldri før har det blitt godkjent så mange utbyggingsplaner i norsk historie.

Terje Aaslands første PUD-mottakelse blir sannsynligvis ikke årets siste.

Lisens til 2048

Aasland var tydelig fornøyd med det operatøren og partnerne kunne legge frem mandags morgen. Han lovet en hurtig behandling.

– Dette er et godt tegn på at det er god ressursutnyttelse. Å koble det til eksisterende infrastruktur er fantastisk gøy å se. Når det ble sagt at Ekofisk sin levetid skulle forlenges til 2048 var det nok ingen som trodde på det, sier han til latter i rommet.

– Vi går inn i en tid hvor energitrygghet blir enda viktigere. Disse prosjektene hjelper med å trygge arbeidsplasser, energi og inntekter. Det understreker viktigheten av olje- og gassindustriens utviklingsmuligheter, forteller han videre.

Installasjonene er planlagt rundt sju kilometer fra Eldfisk-senteret.

Selskapet er operatør på Norges første store oljefelt – Ekofisk, som i fjor feiret sitt 50-årsjubileum.

– Dette prosjektet vitner om et langsiktig perspektiv. Ekofisk ble oppdaget i 1969, og startet produksjonen i 1971. Nå skriver vi 2022 og lisensen er forlenget til 2048. Eldfisk ligger omtrent 16 kilometer sør for Ekofisk, like ved grensen til Storbritannia og Danmark, sier Aasland til Aftenbladet.

– Det er viktig at vi utnytter infrastrukturen vår, og å sikre lønnsomheten. Å sette prosjekter som dette i forbindelse med eksisterende infrastruktur understreker viktigheten av utviklingspotensialet som ligger på sokkelen vår, legger han til.

Eldfisk II åpnet offisielt 23. mars i år, og skal produsere de neste førti årene.

Operatøren på Eldfisk-feltet er ConocoPhillips (35,12%), med partnerne TotalEnergies (39,89%), Vår Energi (12,38%), Equinor (7,6%) og Petoro (5%)