Havfram sikrer kontrakt med Equinor

Kontrakten innebærer en studie av muligheter for flytende havvind i Sør-Korea. Prosjektet kalt «Firefly» har kapasitet på inntil 800 megawattimer for Equinor.

Equinor ser på samarbeid med koreanske verft som en mulighet for å realisere fornybarambisjonen i Sør-Korea på tre gigawatt.

– Dette er ikke et stort prosjekt i dag, det er en studie. Men den er strategisk meget viktig. Vi som er et relativt lite selskap får en slik tillitserklæring fra Equinor, som satser på flytende vind både i Norge og i Sør-Korea, sier administrerende direktør i Havfram, Odd Strømsnes.

«Firefly» vil bli et av verdens første storskala kommersielle flytende havvindprosjekter. Stavangerbedriften Havfram vil blant annet undersøke transport og installasjonsaktiviteter offshore. Studien til Havfram vil være et av de første stegene mot kraftproduksjon fra flytende havvind i Sør-Korea for Equinor.

– Asia er et spennende marked for oss. I Asia er Sør-Korea det landet vi har kommet lengst innen vår fornybaraktivitet. Der har vi to store flytende havvindprosjekter i «pipelinen». Donghae (200MW) og Firefly (800MW), sier pressetalsmann i Equinor Magnus Frantzen Eidsvold.

Havfram Havfram gikk under navnet Ocean Installer fram til desember 2020. Da skiftet Stavanger-selskapet som er eid av investeringsfondet Hitecvision navn. Begrunnelsen var en økt satsing framover i det voksende havvind-markedet. Ocean Installer ble etablert i 2010 og jobbet med konstruksjonsarbeid for oljenæringen ute på sokkelen, spesielt på havbunnen. Vis mer

– Havvind i Norge går seint

Havfram har signert en samarbeidsavtale med RWE og NTE om å delta i regjeringens konsesjonsprosess for flytende havvind utenfor rogalandskysten, Utsira Nord. Strømsnes sier selskapet må primært utenlands med sin havvind-satsing. I Norge er det ennå et stykke fram til leverandørselskaper som ønsker å vokse innen havvind, får noe å jobbe med.

– Det går seint rett og slett. Vi må lykkes ute før vi kan lykkes hjemme. Å bygge ut kommersiell havvind i Norge vil ta mange år ennå. For oss er det viktig å komme i gang nå, sier Strømsnes.

Han sier Havfram håper samarbeidet med Equinor i Sør-Korea kan føre mer tilsvarende jobb inn til selskapet.

– Studien skal pågå til over sommeren, så kommer det forhåpentlig mer arbeid etter dette.

– Hvor stort og viktig er havvind for dere i dag?

– Vi har vært en klassisk offshore marine entreprenør som driver innen subsea olje og gass. Vi er involvert i store og betydningsfulle prosjekter som Johan Castberg for Equinor og Balder for Vår Energi, tillegg til flere store prosjekter i Vest Afrika og Middelhavet. Vi vil omsetter årlig for nærmere tre milliarder kroner de neste årene. Det er innen subsea olje og gass vi vil genere cashflow de neste 2-3 årene, samtidig som vi investerer i havvind på litt lengre sikt. Vi har den kompetansen som skal til for å lykkes, da jeg tror dette markedet vil være bra i mange år framover, sier Strømsnes.

– Jeg pleier å si at 80 prosent av kompetansen vi trenger for å lykkes innen havvind har vi allerede innen olje og gass, avslutter Havfram-sjefen.

