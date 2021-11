Vil bruke 12,5 milliarder på Tommeliten-feltet

Utbygging og drift av feltet i Nordsjøen er ventet å gi 5.000 nye årsverk.

Tommeliten skal knyttes til infrastrukturen på Ekofisk-feltet. Vis mer

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen mottok mandag plan for utbygging og drift (PUD) for Tommeliten A i Nordsjøen.

Planen ble gitt av operatøren Conocophillips og partnerne Vår Energi, PGNIG og Total.

De totale investeringene for prosjektet er anslått til rundt 12,5 milliarder kroner og produksjonsoppstart er ventet i 2024. Det går frem av en pressemelding.

I en konsekvensutredning som ble lagt frem i mai, var investeringene anslått til rundt 13 milliarder kroner.

– Svært glad

– Jeg er svært glad for å se at rettighetshaverne har funnet frem til en god utbyggingsløsning for Tommeliten A. Prosjektet utnytter eksisterende infrastruktur noe som bidrar til god ressursutnyttelse og høy verdiskaping, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en uttalelse.

Utbygging og drift av feltet ventes å gi om lag 5.000 årsverk totalt over levetiden, med det største behovet for arbeidskraft de første fem årene.

– Jeg ønsker å videreutvikle norsk petroleumsindustri. Utbygging av lønnsomme funn er viktig for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel og i leverandørindustrien. Det er derfor svært gledelig å motta utbyggingsplanen for Tommeliten A, vel vitende om at prosjektet bringer med seg ringvirkninger og inntekter til fellesskapet, sier Persen.

Funnet i 1977

Tommeliten Alpha-funnet ble gjort i 1977. Det er et gass- og kondensatfelt sørvest i Nordsjøen. To ganger tidligere har utviklingen av funnet blitt stoppet ved konseptvalg, ifølge Oljedirektoratet.

Det amerikanske oljeselskapet ConocoPhillips er operatør med en eierandel på 28,26 prosent. Partnere er PGNiG Upstream Norway med en eierandel på 42,38 prosent, Total E&P Norge med en andel på 20,23 prosent og Vår Energi med 9,13 prosent.

Ressursene er anslått til 125 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter, hvor gass utgjorde tre fjerdedeler.