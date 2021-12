Strømprisen faller på årets siste dag

Strømprisen dempet seg i romjulen, og nyttårsaften faller døgnprisen i sør til 1,36 kroner kilowattimen. – Fortsatt djevelsk dyrt, sier handelssjef.

Kraftprisen har dempet seg i romjulen, og faller videre nyttårsaften. Snittprisen for 2021 ender på om lag 76 øre kilowattimen, som er skyhøyt over nivået på 10 øre i fjor og 39 øre i forfjor. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool. Strømprisene fastsettes dagen i forveien.

Strømprisen i de sørligste prisområdene havner nyttårsaften på 1,36 kroner kilowattimen, som er en svak nedgang fra 1,39 kroner kilowattimen dagen før.

Med nettleie og avgifter betyr det at en strømkunde i de sørligste prisområdene vil betale om lag 2,27 kroner kilowattimen for strømmen på årets siste dag.

Strømprisen i sør har avtatt betydelig fra toppen på 3,95 kroner kilowattimen (5,51 kroner med nettleie og avgifter) den 21. desember, men er fortsatt betydelig høyere enn det som er vanlig i desember.

Strømprisen i Midt-Norge og Nord-Norge er mye lavere. På nyttårsaften faller prisen i disse områdene til nær 38 øre kilowattimen utenom nettleie og avgifter, fra 54 øre dagen før, ifølge Nord Pool.

– Det er litt mildere vær akkurat nå, og da faller prisen noe. Det ser ut til at vi får mildere vær enn ventet, sier handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft til E24.

Han peker på at prisen på strøm for leveranse i de kommende månedene har stupt med rundt femti øre på kort tid, etter meldinger om mildere vær.

– Det gjelder både for Norge og Europa, lavere gass- og strømforbruk tar prisene kraftig ned. Forbruket er også lavere nå i romjulen. Men det er fortsatt djevelsk dyrt, sier Olsen.

– Som å skyte med hagle

Bakgrunnen for de høye strømprisene i høst og vinter er en skyhøy gasspris i Europa, hvor det er mangel på gass. Dette smitter over på norske strømpriser gjennom utenlandsforbindelsene.

I tillegg er det mindre vann enn vanlig i norske vannmagasiner. Strømprisen vil normalt øke hvis produsentene holder igjen på vannet for å ha nok gjennom vinteren.

– Hva skal vi tro om prisene i januar, februar og mars?

– Dette snur like fort opp og ned som det vi har sett i det siste. Det å gjette på prisen er som å skyte med hagle, sier Olsen.

Handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft. Vis mer

– Det er store variasjoner, men akkurat nå ligger det an til et prisnivå rundt 1,50 kroner kilowattimen fremover vinteren. I nord ligger prisen fortsatt mye lavere, og for lavt til å få statsstøtte, sier han.

Anslagene får støtte fra kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

– Strømprisene framover vinteren er ekstremt volatile, alt etter hvilken temperatur man får. Før jul ventet man kaldt vær i januar, men nå er det mildere utsikter, og derfor har prisene falt mye. I tillegg trenger man mindre gasskraft fordi det er lavere aktivitet i industrien i forbindelse med julen, sier Lilleholt.

– Men fortsatt er prisene i Tyskland på rundt tre kroner i januar. I Norge kan vi nok vente oss et prisnivå fremover på rundt 1,50 kroner i markedet og 2,50 kroner til forbrukeren. Så det er fortsatt en høy pris, sier han.

Les også Det eksepsjonelle strømåret 2021: – Nå har markedet gått helt bananas

– Aldri sett så høye priser

Snittprisen for desember ender på om lag 1,77 kroner kilowattimen i det sørlige Norge. Med nettleie og avgifter må en strømkunde i snitt ut med omtrent 2,78 kroner kilowattimen.

– Du har aldri sett så høye priser tidligere, både i Tyskland og Sør-Norge. Det er definitivt rekord, sier Lilleholt.

Et forbruk på 2.000 kilowattimer i desember vil dermed koste en vanlig kunde rundt 5.560 kroner, gitt et jevnt forbruk døgnet rundt.

Statens strømstøtte ligger an til å bli like under 74 øre kilowattimen for desember. Det betyr i så fall at en kunde med 2.000 kilowattimers forbruk vil få trukket fra 1.470 kroner på desemberregningen.

Er forbruket ditt på 3.000 kilowattimer, vil regningen bli på rundt 8.340 kroner, men du vil få om lag 2.200 kroner i fratrekk gjennom statsstøtten.

Dette skjer automatisk, og fratrekket vil bli gjort av nettselskapet ditt.

Nettoeksport på 17,5 TWh Norge har produsert om lag 155,8 terawattimer (TWh) strøm i år, mot 153,3 TWh året før. Forbruket i Norge i 2020 har vært på 138,2 TWh, mens forbruket året før var på 132,9 TWh, ifølge foreløpige tall fra Statnetts nettsider. Disse tallene avviker noe fra de tallene NVE oppgir. NVE har oppgitt at produksjonen i fjor var på 154,2 TWh og forbruket på 133,7 TWh. Netto strømeksport har vært på om lag 17,5 terawattimer (TWh), mot 20,2 TWh i fjor, ifølge Statnett. Også disse tallene avviker noe fra NVEs tall, som viste rekordhøy nettoeksport på 20,5 TWh i fjor. Eksporten har holdt seg høy i 2021 selv om det er mindre vann enn vanlig i norske vannmagasiner. NVEs statistikk for uke 51 viser en gjennomsnittlig fylling på 57,9 prosent, mens medianen fra 2001–2020 er på 70,7 prosent. Det betyr at det nå er 50,5 TWh vann igjen i magasinene. I fjor var det på denne tiden av året 75,9 TWh igjen i magasinene, det høyeste nivået de siste 20 årene. Det laveste nivået som har vært på denne tiden av året er 41,8 TWh i 2010. Vis mer

Nyttårsaften er strømprisen langt høyere i Sør-Norge enn i landene rundt. Da vil strømmen normalt flyte mot Norge. Vis mer

– Suveren rekord for strømprisene

Året sett under ett blir strømprisen i snitt 76 øre kilowattimen i de sørligste prisområdene, utenom nettleie og avgifter.

I Midt-Norge ble snittprisen på 42 øre kilowattimen, mens kunder i nordlige deler av landet i snitt har betalt 36 øre kilowattimen for strømmen i år.

For kundene i sør er prisene betydelig over fjorårets 10 øre kilowattimen og snittprisen på 39 øre kilowattimen i forfjor.

– Det er suveren rekord. Selv om du tar med statsstøtten, så er det suveren rekord for strømprisene i 2021, sier Olsen.

– Det er prisoppgangen i Europa som er hovedårsaken, og i tillegg kommer det tørre været i Norge i høst og vinter, og høyere forbruk enn vanlig fordi det har vært kaldt, sier han.

Prissjokket kombinert med høyere forbruk gjør at du får en dobbel effekt på strømregningen din blir også høyere enn vanlig fordi forbruket stiger.

– Det har også kommet til to nye utenlandskabler som har trukket prisen mye opp, fordi prisnivået i Tyskland og Storbritannia er så høyt. De nye kablene fikk en mye større virkning enn det man skulle trodd, og har bidratt til prisrekorden, sier Olsen.

Mener det finnes forklaringer

– Mange blir sinte over prisene, men er dette forklarlig?

– Jeg mener det finnes naturlige forklaringer i markedsmekanismene, selv om utslagene nå er uvanlig store. Prisen er et verktøy for å oppnå noe. Du må stanse eksporten fra Norge når det er lite vann i magasinene, og da må prisen opp, sier Lilleholt.

– Mange ønsker at politikerne skal stanse eksporten, men det mener jeg vil være å manipulere markedet. Dette er noe unikt og forbigående, og ikke noe som noen har planlagt, sier han.

Han peker på at de store svingningene i prisene delvis skyldes at det grønne skiftet har gått svært fort, og at mye kull- og kjernekraft er i ferd med å bli faset ut før det har kommet tilstrekkelig med alternativer.

– Det vil nok gå noen år før man får nok grønn energi og annen teknologi som kan dekke opp for stabiliteten i kull- og kjernekraften, sier Lilleholt.