1,3 milliarder i overskudd for Lyse i første halvår av 2021

– Det har vært to veldig spesielle år, sier toppsjef Eimund Nygaard.

Eimund Nygaard er konsernsjef i Lyse.

Lyse-konsernet hadde i årets første halvår inntekter på 7,8 milliarder kroner. Det var nesten en dobling fra 4 milliarder kroner i samme periode i fjor. Resultatet etter skatt økte fra 479 millioner kroner i fjor til 1,3 milliarder i år.

– Det har vært et godt halvår, det er det ingen tvil om. Resultatene er bra på alle områder, sier konsernsjef Eimund Nygaard til Aftenbladet/E24.

Det er spesielt mye høyere kraftpriser som har ført til at omsetning og bunnlinje har økt kraftig.

– Det har vært to veldig spesielle år. I fjor var mye regn og vind, noe som førte til superlave priser. Vi gikk inn i 2021 med fulle vannmagasiner, men i år har det vært tørt, kaldt og lite vind, og derfor har kraftprisene steget mye. Gapet mellom de to årene er veldig stort, sier Nygaard.

Dyrere i Europa

– Så det er strømkundene som betaler for denne veksten?

– Indirekte er det jo det. Men kraftprisene settes i et nasjonalt marked, sier konsernsjefen, som legger til at høyere CO₂-avgifter i Europa også har spilt inn.

– Det henger sammen med det grønne skiftet og fører til at blant annet gass og kull blir dyrere, noe som igjen påvirker kraftprisene i Norge. Alle piler har pekt i samme retning dette året, sier han.

I år er også første gangen ni kraftanlegg i Røldal-Suldal (RSK) er inkludert i regnskapet. Disse anleggene ble i fjor samlet i Lyse Kraft DA, som er eid i samarbeid mellom Lyse og Hydro.

Ønsker stabilitet

– Hvordan ser kraftmarkedet ut framover?

– Hvis jeg kunne spådd det, ville jeg vært rik. Generelt er dette et marked som svinger veldig. Men nå ser det ut for at prisene forblir høye utover høsten og vinteren, sier Nygaard.

Til tross for at dyr strøm gir høye inntekter for Lyse, er det ifølge Nygaard ikke slik at han håper på høyest mulig kraftpriser.

– Det hjelper ikke med høye priser hvis det ikke er vann i magasinene våre. Da må vi kjøpe strømmen i markedet og selge videre til kundene. Vi håper ikke på år verken som 2020 eller 2021. Det beste er noe midt imellom, sier han.

Lyse-konsernet ble etablert i 1998 etter en fusjon av flere energiselskaper i Sør-Rogaland. Energiselskapene har røtter helt tilbake til 1909.

Selskapets aksjonærer er 14 kommuner i Sør-Rogaland. Eierkommunene fikk 630 millioner kroner i utbytte i fjor.

Mange nye internettkunder

I tillegg til salg av strøm drifter Lyse også elnett. Denne delen av virksomheten har ifølge Nygaard vært stabil det siste halvåret, med få avbrudd og lave driftskostnader.

De siste årene har Lyse også bygget seg om som en stor leverandør av telekomtjenester, først og fremst bredbånd gjennom selskapet Altibox.

– Her har vi hatt kraftig vekst i mange år, men det siste halvåret har vi installert veldig mye, sier Nygaard.

Totalt kom det til 33.000 nye kunder i årets første halvår. Det tror Nygaard henger sammen med koronapandemien.

– Folk har vært mye hjemme, og det har nok gått opp for mange at stabilt internett er viktig, sier konsernsjefen.