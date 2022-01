Johan Castberg-skipet snart klart for avreise til Norge

Alle sveisene som skulle holde Equinors produksjonsskip sammen, måtte dobbeltsjekkes for feil. Nå er Johan Castberg-skroget snart klart for avreise til Norge.

Johan Castberg-skroget var ute av dokken på verftet i Singapore 5. januar. Vis mer

Byggingen av skroget til produksjonsskipet som skal sørge for olje fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet, har ikke vært uten skjær i sjøen. Equinor har opplevd store problemer med kvaliteten på arbeidet ved Sembcorp-verftet i Singapore.

Avvik både på kvaliteten til sveisingen og inspeksjonen av dette arbeidet, er blitt avdekket. Sveiserne var ikke tilstrekkelig kompetente – ei heller sveiseinspektørene. Equinor har heller ikke selv etterlevd sine egne prosedyrer for håndtering av risiko, byggledelse og oppfølging på verftet, framgikk av en intern Equinor-granskning.

Dermed ble et omfattende arbeid satt i gang for å sørge for at sveisene holder god nok kvalitet. Samtlige sammenstillingssveiser ble sjekket – og også alle struktursveiser.

Planen var at skroget skulle forlate Singapore i slutten av 2021, og så gå til ferdigstillelse hos Kværner Stord. I en ny Equinor-video på Youtube framgår det at skroget nå er ute av dokken på verftet og at avreise Norge blir midt i februar.

Opprinnelig skulle Johan Castberg-feltet startet produksjonen i år, men oppstart er nå antatt i slutten av 2024.

