Volvo og SSAB vil teste fossilfritt stål i biler

Volvo vil teste ut fossilfritt stål i biler i samarbeid med svenske SSAB. Allerede i år skal bilprodusenten bygge de første konseptbilene.

Det melder stålprodusenten SSAB og Volvo selv.

Volvo har planer om å bygge de første konseptbilene og komponentene av fossilfritt stål i løpet av 2021. Stålet skal produseres ved hjelp av hydrogen og blir dermed utslippsfritt.

Målet er at fossilfritt stål etter hvert skal bli brukt i masseproduksjon av biler.

– Dette er et viktig steg mot fullstendig klimanøytral transport, sier Volvo-sjef Martin Lundstedt ifølge meldingen.

Bygger lagringsanlegg i fjell

Tidligere i uken meldte stålprodusentene SSAB og LKAB sammen med kraftselskapet Vattenfall at de investerer 250 millioner svenske kroner i et lagringsanlegg for hydrogen inne i fjellet i svenske Luleå.

Dette er en del av Hybrit-prosjektet, som skal utvikle fossilfri stålproduksjon ved bruk av hydrogen. Norske Nel er blant leverandørene til dette prosjektet.

Partnerne i Hybrit-prosjektet satte i drift et pilotanlegg i august i fjor, og det er dette som vil levere stålet Volvo nå skal bruke i sine konseptbiler.

SSAB har som mål å levere fossilfritt stål til markedet på kommersiell basis i 2026.

– Vi tar nå et stort steg mot en helt fossilfri verdikjede helt frem til sluttkunden, sier SSAB-sjef Martin Lindqvist.

Totalt vil det kreve rundt 15 terawattimer (TWh) strøm årlig å sikre fullstendig fossilfri jern- og stålproduksjon for SSAB. Totalt vil LKAB og SSAB trolig trenge om lag 55 TWh årlig for å gjøre hele sin produksjon fossilfri.

Det tilsvarer en tredjedel av Sveriges strømproduksjon, som var på 165 TWh i 2019, ifølge Energimyndigheten. Strømproduksjonen i Sverige er ventet å øke dramatisk i årene fremover på grunn av omfattende utbygging av vindkraft.

