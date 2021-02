Ordfører i hardt rammet korona-kommune: Hvorfor ikke obligatorisk testing tidligere?

Både når det gjelder døde og smittede er Vindafjord den hardest rammede kommunen i Rogaland. Ordfører Tove Elise Madland (Ap) skjønner ikke hvorfor regjeringen strammet inn grensekontrollen tidligere.

Vindafjord-ordfører Tove Elise Madland er selv hjelpepleier og jobbet på sykehjemmet som ble hardt rammet av smitte før hun tok over som ordfører. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Med 130 smittede og fem døde av covid-19, er Vindafjord kommune helt nord i Rogaland den klart hardest rammede i fylket.

Kommunen med i underkant av 9000 innbyggere har mange bedrifter som er avhengige av utenlandske arbeidere. Mange utenlandske arbeidere som jobber i nabokommuner som Haugesund, bor også på brakkerigger i Vindafjord.

Av de 130 smittede er 52 utenlandske arbeidstakere – såkalt importsmitte. Fungerende ordfører Tove Elise Madland sier til Aftenbladet at hun ikke er i tvil om at importsmitte har bidratt til å øke byrden. Siden 4. desember har alle smittede i kommunen vært utenlandske arbeidere.

Aftenbladet har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å kommentere situasjonen i Vindafjord og svare på kritikken. I en e-post skriver statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H):

«Jeg vil berømme innsatsen kommunene gjør for å holde smitten nede. Vi vet det er tøft å stå i et utbrudd, og at det krever stor innsats fra mange. Norge har lenge vært et av landene med strengest innreiserestriksjoner.»

En rekke arbeidsplasser i Vindafjord – og dermed skatteinngangen til kommunen – avhenger av utenlandsk arbeidskraft. Westcon-verftet er en viktig bedrift, og konsernet har omsetning på flere milliarder. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

– Nødvendig å stenge grensen

I slutten av november og begynnelsen av desember ble en rekke beboere på samme avdeling på Vindafjordtunet smittet og fire av dem døde. Kommuneoverlegen har ikke endelig konkludert hvor smitten kom fra, men mener det er sannsynlig at det er importsmitte.

– Industrien her er helt avhengig av utenlandske arbeidere. Spørsmålet er til hvilken pris? For oss har koronapandemien hatt store konsekvenser, med fire dødsfall. Og jeg skjønner at det er vondt og vanskelig for de pårørende. For meg er det uforståelig at obligatorisk testing på grensen ikke ble innført av regjeringen før. Istedenfor ble ansvaret lagt på kommunen, sier ordfører Madland.

Kommunen fryktet en ny bølge med smitte fra det muterte viruset og så det som sannsynlig at det ville komme til Vindafjord – gitt alle tilreisende arbeidere som gjerne kommer med bil fra Øst-Europa via Østlandet.

At regjeringen sist uke stengte grensene for utlendinger ikke boende i Norge – med noen unntak – er Madland glad for.

– Selvsagt gir dette en krevende situasjon for næringslivet. Jeg forstår deres bekymring, men vi står overfor en global pandemi og dette var nødvendig, sier Madland.

Brakkeriggen på Westcon-verftet har plass til mange hundre arbeidere. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

– Må få bedre kontroll

Også kommuneoverlege Terje Kleiven synes innreiseforbudet er på sin plass.

– Fra et smittevernståsted gjør det vår hverdag betydelig enklere. Mitt håp videre er at en liberalisering av nedstengingen kan følges av et bedre system for registrering på grenseovergangene og med klare konsekvenser for personer som ikke følger opp karantene eller isolasjon. I tillegg mener jeg at både arbeidsgiver og eventuelt oppdragsgiver bør få et større ansvar for å ha oversikt over hvem som jobber der og smittestatus, sier Kleiven.

En av de store bedriftene med mange utenlandske arbeidere i Vindafjord, er Westcon-verftet i Ølensvåg.

På verftet ligger en stor brakkerigg med plass til mange hundre – og nå er det rundt 300 personer i karantene der. Westcon har hatt karanteneplikt for alle som kommer fra utlandet, selv om regjeringen i juni lempet på kravene.

Kommuneoverlege Terje Kleiven ser at det vil hjelpe på smittevernet med stengte grenser, men håper på bedre kontroll når tiltaket slippes opp. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

– Praktisk mulig

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet svarer videre på kritikken fra Vindafjord med at fagmyndighetene anbefalte obligatorisk testing først i slutten av desember på grunn av den nye og mer smittsomme virusvarianten:

«Og fordi vi hadde kjøpt inn en stor mengde hurtigtester, slik at det faktisk var praktisk mulig å gjennomføre dette. Regjeringen fulgte opp rådene raskt, og allerede 2. januar var det innført obligatorisk testing for alle innreisende.», skriver hun i e-posten.

I starten var det også mulig å teste seg innen 24 timer etter ankomst Norge på grunn av manglende testkapasitet, skriver statssekretæren. Siden 18. januar har det vært obligatorisk testing på grensen.

«Vi har hele tiden gjort innstramminger og lettelser i tråd med hvordan smittesituasjonen har utviklet seg. (Nå er) grensen er i praksis stengt. Det er veldig viktig at alle etterlever karantenereglene, slik at smitten ikke får spre seg i befolkningen. Derfor er det betryggende å høre at det lokale selskapet tar dette på alvor.»

Ved tilfeller av alvorlige brudd på karantenen hos Westcon i Ølensvåg – for eksempel ved fester på brakkeriggen – er arbeidere blitt sendt til hjemlandet etter endt karantene og får ikke lov til å jobbe mer på verftet.

