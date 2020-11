Equinor vil bli klimanøytralt innen 2050

Equinors nye sjef Anders Opedal (til venstre) og avtroppende sjef Eldar Sætre. Vis mer byoutline Carina Johansen / NTB

Publisert: Oppdatert: 2. november 2020 07:38 , Publisert: 2. november 2020 07:07

Equinor annonserer mandag en ny ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Målet gjelder utslipp fra produksjon og forbruk av energi.

– Equinor skal være et ledende selskap i det grønne skiftet. Det er en god forretningsstrategi å sikre langsiktig konkurranseevne i en tid med store endringer i globale energisystemer og i en verden som beveger seg mot klimanøytralitet, sier Anders Opedal på sin første dag som sjef for selskapet.

Tidligere i år annonserte Equinor sine planer om å oppnå klimanøytrale globale operasjoner innen 2030 og redusere absolutte klimagassutslipp i Norge til nær null innen 2050.

Nå skal også kundenes bruk av Equinors olje og gass med i regnskapet innen 2050. En forutsetning for målsetningen er et velfungerende marked for karbonfangst og -lagring (CCS) og naturlige karbonsluk, samt konkurransedyktige teknologier for hydrogen.

Endrer ikke planer om å produsere mer

Equinor har tidligere satt seg mål om lønnsom vekst innen fornybar energi og forventer å oppnå en produksjonskapasitet på 4-6 gigawatt innen 2026 og 12-16 gigawatt innen 2035, og planlegger å forsterke innsatsen med å sikre tilgang til nye vindareal med ønske om akselerert lønnsom vekst.

«Ambisjonen om klimanøytralitet vil forsterke Equinors fremtidige konkurransekraft og verdiskaping på norsk sokkel», skriver selskapet.

Equinors planer for produksjon, utvikling og leteaktivitet på norsk sokkel endres imidlertid ikke. Equinor forventer en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst for olje og gass på rundt tre prosent fra 2019 til 2026. På lengre sikt forventer Equinor å produsere mindre olje og gass enn i dag.

«Equinor forbereder seg på en gradvis nedgang i den globale etterspørselen etter olje og gass fra rundt 2030. Verdiskaping, ikke produksjonsvolum, er og vil være styrende for Equinors beslutninger», heter det.