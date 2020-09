Brudd i sokkelforhandlingene

Industri Energi, Lederne og Safe har brutt sokkelforhandlingene med Norsk olje og gass. Forhandlingene går dermed til mekling hos Riksmekleren.





8. september 2020

Forhandlingene i Stavanger mellom partene i forhandlingene av operatør-, boring- og forpleiningsavtalene ble brutt etter to dager.

Om lag 7.000 ansatte fordelt på de tre fagforeningene Industri Energi, Safe og Lederne er omfattet av sokkelavtalene.

Lill-Heidi Bakkerud har ledet forhandlingene for Industri Energi, som har drøyt 3.400 medlemmer som er omfattet av avtalen. Hun sier arbeidsgiverne ikke har vist vilje til å imøtekomme deres krav.

– Vi ser oss derfor nødt til å bryte forhandlingene nå, sier hun i en pressemelding.

Heller ikke forbundsleder Hilde-Marie Rysst i Safe mener at Norsk olje og gass hadde nok å tilby.

– Det var ingen mulighet for å få til et resultat som vi kunne levere dere medlemmer, så vi er nødt til å møtes i Oslo for mekling. Muligheten for streik er overhengende, sier hun i en pressemelding.

Lederne har også brutt forhandlingene med Norsk olje og gass. Lederne har rundt 1000 medlemmer som er omfattet av sokkelavtalen.

– Krevende

Norsk olje og gass opplyser at de ga et likelydende tilbud til de tre fagforbundene, men tilbudet ble ikke akseptert, derfor går nå oppgjøret videre til mekling.

Jan Hodneland, som er direktør for arbeidsliv og forhandlingsleder i Norsk olje og gass, sier at forhandlingene har vært vanskelige.

– Det har vært svært krevende forhandlinger underveis fordi handlingsrommet i år er ytterst begrenset. Det skyldes både den stramme rammen som ble gitt i frontfaget i august, og den særdeles utfordrende økonomiske situasjonen som den globale koronapandemien har påført den norske olje- og gassnæringen, sier han.

De rundt 7.000 ansatte som er omfattet av sokkelavtalen, jobber med forpleining og som borepersonell i selskaper som Equinor ASA, ConocoPhillips Norge, Aker BP, Neptune Energy Norge, og Lundin Energy Norway.