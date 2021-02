Oljeprisen fortsetter oppgangen: Texas-produksjonen fortsatt fryst

Nå koster et fat nordsjøolje over 66 dollar. Det er samme nivå som i januar 2020.

Raffineriet i Port Arthur, Texas, måtte stenge ned grunnet den uvanlige kunden. Vis mer byoutline BRANDON THIBODEAUX / NYTNS

Tirsdag morgen stiger oljeprisen 0,7 prosent og fortsetter med det den siste tidens oppgang. Ett fat nordsjøolje (brent spot) handles klokken 05:30 til 66,26 dollar.

Vi må tilbake til 8. januar 2020 for å finne en oljepris på dette nivået.

Amerikanske oljeprodusenter uttalte at det kan ta så mye som to uker før oljeproduksjonen av amerikansk råolje er tilbake på nivåene før kulden i Texas førte til en brems i produksjonen.

Måtte stenge

Den uvanlige kulden i Texas rammet oljeproduksjonen i USA, som ga oljeprisen et ytterligere løft forrige uke. Raffineriet i Port Arthur, Texas, har normalt en kapasitet på over 630.000 fat per dag og er USAs største. Dette måtte stenge ned fordi kulden førte til forstyrrelser i tilførselen av kraft, vann og drivstoff over hele delstaten. Også oljerørene ble påvirket av kulden.

Den amerikanske storbanken Goldman Sachs har jekket opp sine prisprognoser for nordsjøoljen til 70 dollar i andre kvartal og 75 dollar i tredje kvartal, ifølge et notat fra søndag, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

Høsten 2018 var sist gang prisen for nordsjøoljen lå på over 75 dollar fatet, mens den lå like i underkant i april 2019. Goldman Sachs forklarer sitt positive syn med forventninger om et stramt oljemarked.

Blandet i Asia

Teknologi-aksjene i Asia er i investorenes fokus tirsdag, etter at samme sektor falt tungt på Wall Street mandag.

Blant disse finner vi Alibaba. Netthandelskjempen faller 1,12 prosent. Xiaomi faller 2,7 og LG Electronics faller nær fire prosent.

Slik ser det ut i regionen:

Hang Seng i Hongkong opp 1,48 prosent

Kospi i Seoul ned 0,37 prosent

Shanghai Composite opp 0,34 prosent

FTSE Straits Times i Singapore opp 0,76 prosent

ASX 200 i Sydney opp 0,55 prosent

Børsen i Japan er stengt grunnet helligdag.

