– Oljejobbene som forsvinner erstattes allerede

I et scenario med lavere oljepris kan 60 prosent av oljejobbene i Norge forsvinne på bare ti år. Direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger lar seg likevel ikke skremme.

En modul til prosessplattformen på Johan Sverdrup-feltet er under bygging hos Aibel på Risøy i Haugesund. Her er konserndirektør Arne Sigve Nylund i Equinor sammen med Monica Pettersen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det er perspektivmeldingen til regjeringen som viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at det i 2013 var rundt 230.000 sysselsatte personer i Norge i jobber som direkte eller indirekte kunne knyttes til utvinning av olje og gass.

Etter oljeprisfallet i 2014 forsvant mange av jobbene, og i 2018 hadde antallet sysselsatte sunket til rundt 150.000.

Nå ventes sektoren å krympe enda mer fram mot 2030.

Hovedscenarioet i perspektivmeldingen er at vel 50.000 arbeidsplasser vil forsvinne fram mot 2030. Utgangspunktet i meldingen er en oljepris på 50 dollar fatet.

Direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen oppfordrer oljeselskapene til å lete etter mer olje. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

– Trengs mer olje

– Her er det mye usikkerhet, og usikkerhet har vi levd med i denne regionen i 50 år, sier direktør Harald Minge i Næringsforeningen til Aftenbladet/E24.

– Men det vi vet, er at Det internasjonale energibyrået IEA, som er verdens fremste kapasitet på området, sier at vi vil ha behov for mer olje i 2040 enn i dag, og ikke mindre. Og da har de tatt hensyn til den bølgen av fornybar energi som nå kommer. Verden vil ha behov for mer olje og gass i tillegg til nye energiformer.

Det er grunnen til at Minge mener oljeselskapene skal fortsette med akkurat det de gjør i dag, nemlig produsere og lete etter mer olje og gass.

– Det er bare gode grunner til at Norge fortsatt skal produsere olje, og verdens reneste gass til erstatning for skittent kull. Husk at vi bare produserer 2 prosent av verdens samlede produksjon.

Omstilling i gang

Både Harald Minge og regiondirektør Tone Grindland i NHO understreker at omstillingen til nye energiformer er i full sving.

– Det er nesten umulig å få med seg alle initiativene innen fornybarsektoren i Rogaland nå, og det er svært gledelig, sier Minge. - Det er jo folkene og kompetansen fra oljesektoren som gjør det mulig.

Tone Grindland blir heller ikke særlig deprimert av perspektivmeldingen.

– Oljejobbene forsvinner jo ikke, de endrer seg. Det er de samme flinke folkene som fyller jobbene som trengs i framtidens energiproduksjon, sier Grindland.

Usikker oljepris

Regjerings perspektivmelding har også et scenario der oljeprisene blir lavere enn ventet.

Hvis oljeprisen brått faller til 30 dollar fatet og gassprisen til 3 dollar per mmbtu, anslås det at 90.000 av oljejobbene vil forsvinne innen 2030.

Det er et fall på 60 prosent fra nivået i 2018.

«Et slikt lavpris-scenario innebærer at den gjenværende sysselsettingen knyttet til etterspørselen fra norsk oljevirksomhet da bare vil være om lag 70.000 personer», står det i meldingen.