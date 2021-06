Equinor venter med oppstart av Martin Linge

Equinor tok sikte på å starte produksjon fra Martin Linge søndag den 13. juni. Nå er produksjonsdato skjøvet på.

Martin Linge-moduler kom på plass på feltet i juli 2018. Vis mer byoutline Jan Arne Wold / Equinor

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– I mai skrev Aftenbladet at Equinor planla å starte opp Martin Linge søndag den 13. juni. Dette kom fram i et brev som Equinor sendte til Petroleumstilsynet tidlig i vår.

Her redegjorde Equinor for en konkret plan for aktiviteter fram mot oppstart.

Planen viste at Equinor gjorde klar for varm plattform den 30. mai, hvor plugger i produksjonsbrønner skulle fjernes og videre produksjonsstart to uker senere.

Flotellet «Floatell Endurance» skal etter denne planen demobiliseres den 14. august 2021.

– Starter opp i løpet av sommeren

– Men Martin Linge ble ikke startet opp den 13. juni, hvorfor ikke?

– Det er ikke endringer på fremdriftsplanen til Martin Linge. Vi er i rute til å starte opp i løpet av sommeren, som vi har kommunisert tidligere, sier pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor til Aftenbladet.

Eriksen påpeker videre at selskapet ikke rapporterer dato for produksjonsoppstart til markedet.

– Vi rapporterer selvsagt mer detaljert til myndighetene og baserte oss her på den best tilgjengelige kunnskapen vi hadde på det tidspunktet vi estimerte oppstartsdato. Men det er alltid usikkerhet i alle prosjekter om hvor lenge drifts- og ferdigstillelsesprosessen foregår, sier Eriksen videre.

Martin Linge-moduler på plass ved Rosenberg Verft i Stavanger sommeren 2018. Vis mer byoutline Tor Gunnar Tollaksen

Les også Equinor har satt dato for oppstart av Martin Linge

I brevet til Petroleumstilsynet som Aftenbladet refererte til i mai, sto det følgende om det videre arbeidet:

– Det videre arbeidet fram mot oppstart av produksjonen består av ferdigstillelse av Martin Linge-plattformen, ferdigstillelse av lagerskip for olje, samt oppkobling av en gassproduksjonsbrønn. Etter produksjonsstart vil det gjenstå boring og oppkobling av tre gassbrønner, samt et begrenset ikke oppstarts kritisk arbeidsomfang på plattformen.

Ut fra de optimistiske anslagene skrev Equinor at selskapet forventet en produksjon på rundt 5000 standardkubikkmeter olje og kondensat i 2021, mens volumet av gass ligger på rundt 4000 standardkubikkmeter.

– Hva gjenstår av arbeid på Martin Linge nå?

– Den er nå i innspurten for oppstart. Det er klargjøring av brønner og driftsforberedelser som pågår. Datoen avgjør ikke når vi starter opp. Vi starter opp felt når vi er sikre på å gjennomføre dette på en trygg og god måte. Planen er å starte opp Martin Linge i løpet av sommeren, sier Eriksen.

Les også Taus Ptil-sjef etter ny utbyggingssmell for Equinor

Overtok fra Total

I brevet til Petroleumstilsynet tidligere i vår skrev Equinor at de totale investeringene vil bli på 58,1 milliarder kroner ut fra Equinors tall høsten 2020. Dette var opp drøyt 31,5 milliarder kroner da prosjektet ble vedtatt i 2012. Overskridelsen er på 26,1 millioner kroner.

– De økte kostnadene skyldes de betydelige forsinkelsene, nødvendige ombygginger på grunn av feil i prosjekteringen og kvalitetsfeil på arbeid utført av verftet i Asia, kostnader for å erstatte diskvalifiserte brønner, samt økte kostnader på grunn av svak norsk krone i forhold til kontrakter i utenlandsk valuta. Som et resultat av forsinkelser, økte kostnader og justerte valuta og prisforutsetninger er lønnsomheten i prosjektet redusert, skrev Equinor i brevet.

Equinor overtok operatørskapet av Martin Linge våren 2018. I juli 2018 ble plattformmodulene satt på stålunderstellet ute i Nordsjøen, og siden den gang har det vært gjort arbeid for å få plattformen klar til produksjonsstart.

Da prosjektet ble utviklet i regi av Total, og plan for drift og produksjon ble godkjent i 2012, var oppstartsdato satt til slutten av 2016.