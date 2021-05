Equinor leier eget fly til oljearbeidere – gjør alt for å unngå smitte

Oljeleting langt fra land ute i Barentshavet gjorde at Equinor satte opp eget fly fra Stavanger til Hammerfest.

Equinor har hyret inn Odfjell-riggen «Deepsea Nordkapp» for oljeleting i Barentshavet. Vis mer byoutline Adrian B. Søgnen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

For å redusere smitterisiko leid Equinor inn et eget Widerøe-fly som nå går i rute mellom Stavanger, Bergen, Kristiansund og Hammerfest for å frakte oljearbeidere som skal til boreriggen «Deepsea Nordkapp» i Barentshavet.

– Årsaken er at vi ønsker å begrense smitterisikoen ute i havet og at det kan få operasjonelle konsekvenser dersom det oppstår smitte. Vi ønsker derfor å gjøre det vi kan for å unngå smitte, og et av disse tiltakene er et eget fly som går med personell, sier pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor til Aftenbladet.

Les også Norske arbeidere må på karantenehotell når de skal hjem, britiske oljearbeidere slipper

280 kilometer fra kysten

Equinor borer for tiden brønnen Shenzhou i utvinningstillatelse PL 722. Brønnen ligger sentralt i Barentshavet, cirka 45 kilometer nordvest for Wisting-feltet, 145 kilometer fra Bjørnøya og rundt 280 kilometer fra norskekysten.

Boringen kom i gang i april og skal etter Equinors plan som er sendt inn til myndighetene vare i 61 dager. Equinor opplyser til Aftenbladet at boreoperasjonene avsluttes i løpet av uken, med siste fly torsdag.

Hele perioden har personell fra de tre kystbyene bli transportert i et innleid fly til Hammerfest. Det er bare folk som skal ut på riggen som er med i flyet, og det dreier seg anslagsvis om 65 personer. På Hver flytur er det med inntil 15 personer.

Flyet går i utgangspunktet seks dager i uken og avganger styres etter behov.

– Det sier seg selv at dette er mer kostbart enn tilsvarende boreoperasjoner vi har gjort tidligere. Men vi er vi i en ekstraordinær situasjon med pandemien, og vi mener det er riktig å begrense smitterisikoen for å unngå operasjonelle utfordringer ved et eventuelt utbrudd, sier Eriksen.

Equinor har leid inn fly fra Widerøe i forbindelse med boreoppdraget til «Deepsea Nordkapp». Flyet på bildet er av typen Dash 100/200. Flyet har 39 seter. Vis mer byoutline Widerøe.

Les på E24+ Oljeselskap tok drastisk grep - har unngått smitte offshore

Tre timer med helikopter

«Deepsea Nordkapp» eies av Odfjell Drilling, og Equinor inngikk avtale om bruk av riggen i januar i år. Etter oppdraget for Equinor skal den i tjeneste for Aker BP

Helikopterturen ut til riggen tar litt over tre timer i godt vær. Også med hensyn til den lange avstanden ut til riggen, har Equinor tatt ekstra forholdsregler når det gjelder smittevern.

– Den lange avstanden fra land, gjør blant annet logistikken mer kompleks. Det er også ekstra kompetansekrav på denne type operasjoner. Boremannskapet får for eksempel ekstra trening på brønnkontroll, og vi har en ekstra medisinsk ressurs på riggen. Derfor har vi mindre fleksibilitet å trekke på andre ressurser dersom det oppstår et smitteutbrudd på riggen, forklarer Eriksen videre.

Les også Insekter satte fyr på Melkøya-anlegget: Equinor-sjef Opedal tar kritikken fra tillitsvalgte på alvor

Over 130 smittede

Antall smittede i det siste koronautbruddet passerte 130 tilfeller denne uken. For utbedringene av Melkøya-anlegget har Equinor tatt ned aktiviteten til et minimum. Selskapet beregner å åpne anlegget igjen i mars 2022.

Les også LO splittes av oljekatastrofe

Smitteutbruddet I Hammerfest har ikke fått noen konsekvenser for boringen som pågår fra «Deepsea Nordkapp».

– Operasjonene går som normalt på «Deepsea Nordkapp». Personell på «Deepsea Nordkapp» blir testet før de går om bord flyet, og ny test før de reiser offshore fra Hammerfest, sier Eriksen i Equinor.