Ekofisk er 50 år: Her regjerer fremdeles oljeoptimismen

9. juni 1971 gikk startskuddet for olje- og gassproduksjonen på Ekofisk-feltet. Norges eldste produserende felt. Fortsatt lever oljeoptimismen blant feltets yngste. - Oljehistorien er ikke over enda.

Norges eldste produserende oljefelt: Ekofisk. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Den typiske unge oljearbeideren er stolt av arbeidsplassen. Det er stort sett oljeoptimister. Jeg har ikke truffet noen pessimister. Alle er innforstått med klimautfordringene vi står overfor. Men det hjelper ikke at lille Norge gjør endringene alene, vi må gjøre det sammen. Vi har en av verdens reneste oljeproduksjoner, samt at bransjen tar vare på oss slik at vi kan reise trygt hjem. Det må man ikke ta for gitt, avslutter Elisabeth Olsen på 28 år fast.