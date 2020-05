Får kanskje aldri vite hva som skjedde da pappa døde

Småbarnsfaren mistet livet ved en kai i Randaberg, under arbeid for oljegiganten Shell. Men det er en karibisk øystat, ikke Norge, som har ansvaret for etterforskningen.

Dette er det siste bildet av Jaroslaw Edward Sieminski før han dro ut med «Fairplay 33». 33-åringen døde under oppdrag for Shell UK. Vis mer Dominika Sieminska

Polen, 8. mars 2020: Det er kjølig, men vindstille og sola skinner i Park Północny i byen Sopot ved Østersjøen denne søndagen. To år gamle Jagoda har fått på seg varmedress og lue. Hun gir pappa en klem, mens mamma tar bilde av dem med mobiltelefonen.

Pappa Jaroslaw Edward Sieminski (33) er klar til å dra ut på sin nye jobb. Det blir den første turen hans med ankerhåndteringsfartøyet «Fairplay 33» fra Antigua og Barbuda, som senior sjømann, og første oppdrag for nytt rederi. Det ble også det siste.

– Han gledet seg enormt til de nye arbeidsoppgavene, forteller mamma og ektefelle Dominika Sieminska (29) via familiens bistandsadvokat Agnieszka Bakanova.

– Vi kommer ikke videre i livene våre før vi vet hva som skjedde, sier hun.

To helikoptre deltok i redningsaksjonen på industrikaien i Randaberg. Vis mer Kristian Jacobsen

Kapteinen: – Bekymret

Norge, 2. april 2020: Det blåste liten storm på kysten av Rogaland, og «Fairplay 33», med Jaroslaw om bord, lå til kai i Mekjarvik i Randaberg, om lag en mil nord for Stavanger. Alt mannskap var i sine lugarer unntatt de sjømenn som hadde vakt.

Kaia i Mekjarvik kan være utsatt for vær og vind fra nordvest. Ifølge havnevesenet i Stavanger er det ikke uvanlig at skip går fra kai og heller venter ute i fjorden når vær og bølger står på.

Bare et par dager tidligere hadde kapteinen på «Fairplay 33» spurt om det var mulig å legge til på en annen kai. Han var bekymret for bølger, kommer det fram i en e-post Aftenbladet/E24 har fått innsyn ifra havnevesenet i Stavanger, men det var ikke plass til skipet andre steder.

Det finnes svært få detaljer om hva som gikk galt da Jaroslaw døde, kvelden 2. april. Ifølge flere kilder Aftenbladet/E24 har vært i kontakt med, ble mannskapet nødt til å gjøre endringer i fortøyningene da det blåste opp – enten for å sikre skipet, eller for å legge til et annet sted.

Ifølge bistandsadvokaten forklarer et vitne at Jaroslaw måtte hoppe fra skipet og over til lekteren. Det blåste liten storm under operasjonen og 33-åringen havnet i sjøen. Bildet er tatt et par dager etter dødsulykken. Vis mer Fredrik Refvem

Ruskevær: Værvarselet for ulykkesdagen meldte liten storm og bølgehøyde på over seks meter ute i Nordsjøen. Vis mer Grafikk: Meteorologisk institutt / Stavanger Aftenblad

Et vitne har forklart politiet at Jaroslaw måtte over på lekteren. Siden overgangen mellom skip og lekter ikke var sikret, måtte han hoppe over på det andre dekket. Han skal da ha falt i det iskalde vannet mellom lekteren og skipet.

Dette kommer fram i et politidokument som de etterlatte har fått tilgang til, ifølge bistandsadvokaten.

En kollega, som var sikkerhetsansvarlig, så at noe skjedde og forsøkte å få ham opp på dekk, men falt selv i sjøen. Begge ble dratt opp av mannskapet på skipet. Den andre med lettere skader, mens Jaroslaw var bevisstløs, og det ble satt i gang gjenopplivingsforsøk.

Begge ble hentet av helikopter, som fløy dem til Stavanger universitetssykehus. Der ble Jaroslaw Edward Sieminski erklært død.

Etterforskes fra karibisk øy

Så langt kunne saken vært nok en tragisk fortelling om et liv som gikk tapt på en arbeidsplass i Norge. Det ville ikke vært uvanlig. Hvert år dør rundt 40 arbeidere på jobb i Norge, ifølge SSB.

Men akkurat dette dødsfallet er uvanlig. Det har gått snart to måneder uten at norske myndigheter har undersøkt nærmere hva som skjedde. Det kommer de heller ikke til å gjøre, slik saken ser ut i dag.

Selv om skipet lå til kai i Randaberg og Jaroslaw ble erklært død på et sykehus i Norge, sier politiet, Sjøfartsdirektoratet og Havarikommisjonen at de ikke har myndighet til å etterforske ulykken. Da må de i tilfelle bli bedt om hjelp fra landet der skipet er registrert.

Årsaken er det såkalte «flaggstatsprinsippet» i de internasjonale sjøfartsreglene, som sier at det er flaggstaten som har ansvaret for å etterforske ulykker. I dette tilfellet er det den karibiske øystaten Antigua og Barbuda, som inntil nylig var på EUs «gråliste» over skatteparadiser.

Oppgaven med å finne ut av hvorfor Jaroslaw Sieminski døde har derfor tilfalt ulykkesetterforskeren Nils Beyersdorff i firmaet Marcare i Tyskland. Beyersdorff er Antigua og Barbudas oppnevnte sjefetterforsker av skipsulykker.

Han vil foreløpig ikke si noe om hendelsesforløpet, og sier det kan ta lang tid før rapporten er klar. På grunn av koronaviruset har han ikke kunnet reise til Norge for å gjøre undersøkelser. Han understreker likevel at både Antigua og Barbuda og rederiet som eier skipet, tar etterforskningen på største alvor og følger retningslinjene fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

Flere fagforeninger har likevel reagert kraftig på saken, og mener det er uholdbart at ulykken ikke undersøkes videre fra norsk hold.

– I praksis ser vi at når flaggstaten styrer så kan altså ansatte bli drept på arbeidsplassen i Norge uten at Norge får gjort noe med det. Dette er helt uholdbart, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe til Aftenbladet/E24

Et lykkelig øyeblikk for den lille familien. Alt endret seg etter at Jaroslaw mistet livet i Norge. Vis mer Privat

Får ikke vite

Hjemme i Polen sitter ektefellen, den to år gamle datteren, foreldrene og to brødre i enorm sorg og tristhet over tapet av et kjært familiemedlem.

De sitter også med mange ubesvarte spørsmål.

Hva gjorde han da ulykken skjedde?

Hvor lenge lå han i sjøen før han ble dratt i land?

Hvor lenge var han ved bevissthet?

Dersom vitneforklaringen stemmer, hvilke risikovurderinger ble gjort før operasjonen?

Hva var dødsårsaken?

De er redd de aldri skal få svar.

Sist gang det var en dødsulykke med et utenlandsk skip i Norge, var også det med et skip registrert på Antigua og Barbuda. Det er fire år siden, men rapporten om ulykken er ennå ikke klar.

Familien har bedt norsk politi om å etterforske ulykken, men begjæringen er avslått. Familien vurderer nå om de skal anke avgjørelsen.

På jobb for oljebransjen

Også i 2015 døde en arbeider på et utenlandsk skip, som lå til kai i Stavanger. Den omkomne var fra Filipinene, skipet var registrert på Bahamas, og saken ble ikke etterforsket av norske myndigheter.

Etter at Stavanger Aftenblad gransket dødsfallet, pustet det liv i en betent debatt om arbeidsvilkårene for utenlandske arbeidere på skip i oljebransjen. I dag er ikke arbeiderne på såkalte «flerbruksskip» i oljebransjen underlagt arbeidsmiljøloven, noe fagforbundene har jobbet for i en årrekke.

Også Jaroslaw var på jobb for oljebransjen. Den nederlandske oljegiganten Shell informerte Aftenbladet/E24 forrige uke om at «Fairplay 33» jobbet med å forberede utstyr som skulle transporteres til plattformen Shearwater på britisk sektor i Nordsjøen.

Shell har opplyst at Petroleumstilsynet i Norge ble varslet om ulykken. Petroleumstilsynet bekrefter at de kjenner til saken, men sier den faller utenfor deres ansvarsområde.

Framtiden er høyst usikker for Dominika Sieminska og datteren Jagoda. Jaroslaw var familiens forsørger. Vis mer Privat

Usikker framtid

Dominika og Jaroslaw giftet seg i april 2017. Året etter kom lille Jagoda til verden. Familien bosatte seg i Gdynia, havnebyen som sammen med byene Sopot og Gdańsk utgjør et storbyområde med over en million innbyggere.

Han var familiens forsørger. Nå er det høyst usikkert hvordan mor og datter skal klare seg økonomisk.

– Avdøde var forsikret gjennom jobben, så det blir vel et forsikringsoppgjør på et tidspunkt, sier bistandsadvokaten.

Hun har så langt brukt mye tid på å hjelpe familien med praktiske problemer. Lenge forsøkte de å få til en syning ved Stavanger universitetssjukehus, men måtte gi opp på grunn av koronasituasjonen. En reise fra Polen til Norge ville ha utløst 14 dagers karantene begge veier.

– Vi måtte gi opp da arbeidsgiveren til den ene broren truet med oppsigelse, sier bistandsadvokaten.

– Sikkerheten var ikke på plass

Familien har snakket med noen av besetningsmedlemmene som var på jobb da ulykken skjedde.

– De sier til oss at sikkerheten ikke var på plass denne kvelden. Skipet måtte foreta en manøver som det ikke skulle ha gjort, men de sier ikke noe om hva som sviktet. For oss er det ikke avgjørende at noen blir straffet for ulykken, men vi trenger å vite hva som skjedde. Fremdeles er mye uavklart, sier ektefellen.

Hun forventer at rederiet gjør alt det kan for å forhindre at slike ulykker skjer igjen.

Foreløpig obduksjonsrapport viser ukjent dødsårsak. Patologen utelukker ikke drukning da gjenopplivingsforsøk kan skjule spor. Endelig obduksjonsrapport er ventet om noen uker, men det er usikkert om den kan gi et fullgodt svar på hva han døde av.

– Familien har vært i kontakt med avdødes arbeidsgiver. Rederiet opplyser at det vil bli utarbeidet en rapport, men sier lite om hva som skjedde, opplyser bistandsadvokaten.

– Høres ut som sladder

Walter Collet, direktør i rederiet Fairplay Towage, sier han ikke vil kommentere uttalelsene fra enken og bistandsadvokaten, om at besetningsmedlemmer har fortalt dem at sikkerheten ikke var på plass.

«Det høres ut som sladder», skriver han i en e-post til Aftenbladet/E24.

Da Sjøfartsdirektoratets inspektører gjorde en såkalt «havnestatskontroll» av skipet etter ulykken, fant de flere mangler ved sikkerheten på skipet.

Det var blant annet ikke gjort sikkerhetsvurderinger av arbeid som ikke var rutinemessig. Ifølge Sjøfartsdirektoratet skjedde ulykken nettopp under den type arbeid.

Rederidirektør Collet ønsker ikke å kommentere Sjøfartsdirektoratets funn.

Spesialist på slepebåt

I seks år hadde Jaroslaw Edward Sieminski jobbet på skip da han mønstret på «Fairplay 33». I løpet av yrkeskarrieren hadde han spesialisert seg på arbeid om bord på slepebåter.

Familien sier at Jaroslaw alltid var hundre prosent til stede i enhver jobb han utførte.

– Han var veldig presis i arbeidet og ønsket at alt han gjorde skulle være upåklagelig. Kapteiner ga gode tilbakemeldinger om hans engasjement, disiplin og kommunikasjonsferdigheter, sier enken.

Han var også godt likt av besetningsmedlemmene.

– Han bidro alltid til god stemning, minnes hun.

Urnen med Jaroslaws aske ble fraktet til Polen 4. mai og ble begravet på en katolsk kirkegård i Bojano 9. mai.

Familien sier de er takknemlig for hjelpen som de har fått i Norge så langt. Flere har bidratt på ulikt vis: Det polske konsulatet i Norge, Stavanger universitetssjukehus, begravelsesbyrået Obed i Stavanger og Sør-Vest politidistrikt, forteller bistandsadvokaten.

Shell: – Sikkerhet er øverste prioritet

«Fairplay 33» var leid inn av den nederlandske maritime kontraktøren Heerema da ulykken skjedde. Heerema var igjen hyret inn av oljeselskapet Shell.

Nick Ravenscroft, talsperson for Shell, sier nyheten om ulykken «kom som et sjokk for vår virksomhet».

«Selv om skipet ikke var direkte hyret inn av Shell, er helse og sikkerhet for alle som jobber på Shell-prosjekter vår øverste prioritet», skriver Ravenscroft. Han viser også til at det pågår en etterforskning av ulykken, og at en representant for Norske Shell har bidratt.

Dette skal, ifølge Ravenscroft, være en etterforskning koordinert av Heerema, uavhengig av etterforskningen Antigua og Barbuda gjennomfører.

Sarah Killoh, kommunikasjonsmedarbeider i Heerema, skriver i en uttalelse til Aftenbladet/E24 at «våre tanker er hos venner og familie av den avdøde mannen».

«Heerema støtter en grundig undersøkelse av hva som skjedde, og hva som kan læres av hendelsen. Vi gir støtte til Fairplay, som er operatøren og eieren av skipet, og etterforskningen blir gjort av eksterne etterforskere. (...) Heerema har strenge forventninger til sikkerheten hos våre underleverandører, og jobber bare med rederier som er registrert som kvalifiserte leverandører».

Utover det ønsker ikke Heerema å kommentere saken, og viser til at det er en pågående etterforskning.