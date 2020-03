Åpner grensene for vindkraft-arbeidere

Motstandere av vindkraft er i harnisk over regjeringens avgjørelse. – Har lobbet seg frem til særfordeler, hevder organisasjonen Motvind.

Et titall nye vindkraftverk er under bygging i Norge. Bransjeorganisasjonen Norwea fikk gjennomslag i regjeringen for at utenlandsk personell kan få innreise til Norge på linje med arbeidere til jordbruket og matindustrien. Vis mer Jan Kåre Ness, NTB scanpix (Arkiv)



For snart to uker siden sendte vindkraftbransjens interesseorganisasjon Norwea brev til regjeringen der de bad om å få unntak fra innreiserestriksjoner under koronakrisen.

Bransjens begrunnelse var at restriksjonene for utenlandsk arbeidskraft skaper forsinkelser og problemer for pågående vindkraftutbygginger og turbinleverandører.

Norwea opplyste til myndighetene at de er blitt kontaktet av flere medlemsbedrifter fordi koronarestriksjoner forhindrer innreise av personell til arbeid i vindparker.

Protesterte

Vindkraftmotstanderne i organisasjonen Motvind protesterte i BT, og avviste at bygging av nye vindkraftverk er av samfunnskritisk betydning og avgjørende for forsyningssikkerheten.

Nå har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt at også vindkraft er definert som næring med kritisk behov for utenlandsk arbeidskraft, på lik linje med jordbruket, matindustrien og petroleumssektoren.

Et av prosjektene som nå er klart for innrykk av spesialtransport med digre turbinkonstruksjoner, er Guleslettene vindkraftverk i kommunene Kinn og Bremanger i Vestland fylke. Vis mer Tor Høvik (Arkiv)

Endringene i den såkalte bortvisningsforskriften betyr at Norge åpner grensene for EØS-borgere som skal jobbe i disse sektorene.

– Holde hjulene i gang

Norwea er glad for avgjørelsen.

– Vi mangler ekspertise og kompetanse i Norge når det gjelder montering av turbiner. Derfor er denne forskriftsendringen viktig for bransjen. Nå kan vi holde hjulene i gang i tiden som kommer, sier Andreas Thon Aasheim, spesialrådgiver i Norwea til BT.

Han sier vi nå nærmer oss den travleste tiden i året for vindkraftbransjen.

– Våren og sommeren er vår høysesong, og det er ganske mange prosjekter som nå nærmer seg innspurt i utbyggingen, sier Aasheim.

200 nye turbiner

Norwea anslår at et titall vindkraftverk i Norge vil bli ferdigstilt i løpet av året. Leverandøren Vestas Wind Systems har tidligere opplyst at de er klar med rundt 200 turbiner som skal monteres i Norge de neste månedene.

Ett av dem er altså kraftverket på Guleslettene med 47 turbiner. Her skal monteringen av de 160 meter høye konstruksjonene etter planen starte en gang etter påske, har vindkraftselskapet Zephyr opplyst til BT.

Vindkraftmotstandere i organisasjonen Motvind reagerer skarpt på regjeringens avgjørelse om å sikre innreise for arbeidskraft til vindkraft. De mener vindkraftbransjen ikke kan sidestilles med næringer som skaffer befolkningen mat.

Vindkraftutbyggere fryktet stans og forsinkelser i montering av turbiner en rekke steder hvis det ikke ble lettet på innreiserestriksjonene for bransjen. Fjord base i Florø har tidligere tatt imot turbindeler til utbygging i Bremanger kommune. Vis mer Tor Høvik (Arkiv)

«Får fritt leide»

Motvind mobiliserer nå til en «politisk dugnad» der medlemmene kontakter stortingsrepresentanter for å få omgjort vedtaket.

«Vindkraftarbeidere har nå fått fritt leide inn i Norge fordi det å bygge vindkraftverk anses som samfunnskritisk funksjon. De likestilles da med arbeidsfolk til gartnerier og landbruk som skal skaffe oss mat», skriver Motvind på sine hjemmesider.

Organisasjonen avviser at vindkraftverkene som er under bygging er viktig for forsyningssikkerhet til norske husstander og industrien.

«Vi har alle lys i lampene våre i de nærmeste månedene og årene. Industrien har aldri hatt billigere strøm», skriver Motvind.

Motvind mener bransjen «har lobbet seg frem til særfordeler» og at næringer forskjellsbehandles.

Spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea reagerer på argumentasjonen til Motvind.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) har gitt grønt lys til innreise også for utlendinger som jobber med vindkraft. Vis mer Heiko Junge, NTB scanpix

– Frekk argumentasjon

– Det er ganske frekt å bruke koronasituasjonen til å forsøke å stanse vindkraftutbygging som allerede er godkjent av myndighetene, sier han.

Ifølge Aasheim er det skapt et feilaktig inntrykk av at de utenlandske arbeiderne som skal jobbe med vindkraftprosjekter nå vil slippe å sitte i karantene etter at de ankommer Norge.

– Det vi har fått unntak fra, er reglene om bortvisning. Det betyr at EØS-borgere som skal jobbe i næringer med kritisk behov for arbeidskraft får komme inn i Norge. Leverandørene i vindkraftbransjen er selvsagt fortsatt innstilt på å holde sine folk i 14 dagers karantene før de begynner sitt arbeid, sier Aasheim.

