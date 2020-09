Podkast: Går det mot en bølge av nedbemanninger i oljebransjen?

Hva er status i oljenæringen et halvt år etter at koronaviruset stengte Norge? Hør fersk episode av Det vi lever av.

Arkivfoto. Vis mer Jarle Aasland

Publisert: Oppdatert: 4. september 2020 14:01 , Publisert: 4. september 2020 08:46

12. mars ble store deler av Norge stengt da koronaviruset slo inn over oss for alvor. Hva er status et halvt år senere? Må bedriftene kvitte seg med folk framover? Og kan koronaviruset framskynde oljeindustriens fall?

Det er noen av temaene som tas opp i denne episoden av Det vi lever av. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank er gjest og Ola Myrset er programleder.

Epsioden kan du høre her:

Kyrre Knudsen, til venstre, og Ola Myrset. Vis mer Jon Ingemundsen

Podkasten Det vi lever av er et samarbeid mellom Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og E24. I episodene tar vi opp temaer knyttet til noen av Norges viktigste næringer, som olje og gass, havbruk, skipsfart og grønn energi.

Episodene blir vekselvis spilt inn i Bergen og Stavanger.