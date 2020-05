– Equinor bør høre på miljøbevegelsen. Det kan lønne seg

Press fra miljøbevegelsen har gjort at Equinor unngikk tapsbombe i Canada, mener Greenpeace. Nå vil de stoppe selskapet fra å bore etter olje og gass i nye områder.

En Greenpeace-aktivist utkledd som isbjørn har vært et fast innslag på generalforsamlingen til Equinor. Vis mer Fredrik Refvem

Publisert: Publisert: 14. mai 2020 07:26

Isbjørnen kommer ikke. Heller ikke kjendisen.

Generalforsamling til Equinor blir annerledes i år. Mens Greenpeace og Verdens naturfond hver mai har troppet mannsterke opp – og utkledd som isbjørn og med kjendishjelp – er det kun Martin Norman som tar turen vestover fra Østlandet i år for å være på plass når dørene åpner torsdag ettermiddag.

– Så kommer det noen lokale aktivister også som skal stå utenfor lokalene med håndbannere. Men sammenlignet med tidligere år blir det veldig rolig, sier Norman, som er leder for bærekraftig finans i Greenpeace Norge.

Forklaringen er selvsagt koronapandemien og smittevern. Equinor ønsker at flest mulig skal følge årets generalforsamling på video.

– Vi må ta hensyn til den situasjonen vi er i. Men vi skal få til en god håndtering av dem som kommer. Selv om de fleste vil følge generalforsamlingen på video, skal vi få til en god gjennomgang av sakene. Så håper vi å kunne arrangere generalforsamling neste år på en mer tradisjonell arena, sier talsperson Morten Eek.

Les også Oljeleverandør får Equinor-kontrakt til 150 millioner kroner

Årets generalforsamling avholdes fysisk i businesssenteret til Equinor på Forus – men selskapet håper så mange som mulig følger arrangementet på video. Vis mer Tommy Ellingsen

– Slutt med olje og gass!

Selv om rammen for Equinors generalforsamling i år er en annen, har Greenpeace og Verdens naturfond også i år fremmet et aksjonærforslag om at Equinor ikke skal lete og bore etter olje og gass i nye områder eller i områder med høy økologisk verdi og sårbarhet.

Forslaget er ett av flere aksjonærforslag som vil at Equinor skal drive mindre med olje og gass – i ett av forslagene sies det at selskapet skal stanse all leting etter fossile ressurser og lage en plan for nedtrapping for produksjon av olje og gass.

Ingen av aksjonærforslagene får støtte fra Equinor-styret, som anbefaler generalforsamlingen om å stemme nei.

Martin Norman blir enslig svale fra Greenpeace på generalforsamlingen – men regner med å få drahjelp av noen lokale aksjonister. Vis mer Pål Christensen

Dyr tjæresand

At miljøorganisasjonene ikke får markert seg på vanlig måte på generalforsamlingen, har Martin Norman i Greenpeace forståelse for.

– Equinor har nok å slite med akkurat nå, med de avsløringene som har kommet fra virksomheten i USA og 200 milliarder kroner i tap. Og så har vi på forhånd kontaktet veldig mange aksjonærer for å få støtte til forslaget vårt. Noen har vært tydelige på at de ikke vil bli kontaktet, men det er relativt få, sier Norman.

Greenpeace og Verdens naturfond kan likevel se langt etter flertall for forslaget – som kjent er Staten hovedaksjonær i Equinor med 67 prosent at aksjene.

– Jeg tror likevel historien viser at det er verdt å lytte til oss. Vi advarte tidlig mot tjæresand i Canada, og presset fra blant annet oss var medvirkende til at de trakk seg ut. Det samme gjelder nå nylig i Australbukta i Australia. De må innse at vi sitter på informasjon de ikke har og at det alltid er greit å høre på miljøbevegelsen. At de trakk seg ut fra Canada, har sannsynligvis spart Equinor for mye penger, sier Norman.

Hør podkast om situasjonen i oljebransjen:

– Ikke gode investeringer

Statens eierskap i Equinor forvaltes av Olje- og energidepartementet. Miljøbevegelsen kan trolig se langt etter hovedaksjonærens støtte på generalforsamlingen torsdag.

Men olje- og energiminister Tina Bru har framskyndet sitt første eiermøtet med selskapet.

Dagens Næringslivs avsløringer den siste uka – av de enorme nedskrivningene Equinor har måttet ta i USA, en kultur med stor pengebruk, og manglende kontroll – var med på å få Bru til å framskynde møtet.

Les også Equinor har valgt base til gigantprosjekt: Havvind skaper britiske jobber

Les også Greenpeace med masse-SMS – forsøker å kuppe Equinors generalforsamling

På spørsmål om departementet nå ønsker å følge tettere med på Equinor investeringer i utlandet sier Bru:

– Jeg mener eierskapspolitikken i Norge er god, og den har bred forankring i Stortinget. Det betyr ikke at vi er en passiv eier, og vi har selvfølgelig forventninger om god forretningskultur og god kontroll.

– Statens hovedformål med eierskapet i Equinor er den langsiktige avkastningen. Den har vært god, over 500 prosent, siden 2001. Men det er ingen tvil om at investeringene i USA ikke har vært gode. Det har vært kjent at nedskrivningene har vært store, og det har vært en del av dialogen mellom Equinor og departementet, i alle fall siden 2016. Men det er styret og selskapet, ikke politikerne, som må svare for investeringene.

– Hva med det som har kommet fram om kulturen i selskapet i USA?

– Vi var jo ikke kjent med det som kom frem i reportasjen om internkontrollen og kultur. Det synes jeg selvfølgelig ikke noe om. Jeg har forventninger til at Equinor skal drive i tråd med prinsippene i eierskapspolitikken, og jeg registrerer at de sier de har ryddet opp. Det er bra, sier Bru.

Les på E24+ (for abonnenter) Petoro-sjefen frykter at oljeleverandører går konkurs