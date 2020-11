5000 Equinor-ansatte vil boikotte Wizz Air

– Wizz Air er en trussel mot den norske modellen, heter det i en uttalelse fra Industri Energi Equinor.

Vis mer byoutline Wizz Air

Publisert: Oppdatert: 9. november 2020 07:12 , Publisert: 9. november 2020 06:58

– Når Wizz Air går så tydelig ut mot fagbevegelsen, viser det at de ikke bare mangler forståelse for det norske arbeidsliv, men også at de er en direkte trussel mot den norske modellen, skriver Industri Energi Equinor i en uttalelse fra årsmøtet.

Det ungarske billig-fly-selskapet har etablert seg på flere innenriksruter i Norge, og i den forbindelse uttalte selskapets sjef József Váradi at han ikke kommer til å forholde seg til tariffavtaler og fagforeninger.

I forrige uke var det også demonstrasjoner mot Wizz Air på norske flyplasser.

Les også Demonstrasjon mot Wizz Air på norske flyplasser

Videre har han kalt fagbevegelsen barnslig, nasjonalistisk og proteksjonistisk. I tillegg har han hevdet at flere flyselskaper er okkupert av fagforeninger.

Allerede 11. oktober gikk forbundsleder Frode Alfheim ut i VG mot Wizz Air. Industri Energi-lederen gjorde det klart at ansatte i forbundet ikke skulle bruke selskapet. Tidligere har også Industri Energi-klubben i Odfjell Drilling bestemt seg for det samme.

Nå stiller altså 5000 medlemmer i Industri energi seg bak kravet om boikott av Wizz Air.

Les på E24+ – Ekstremt viktig hvor Equinor-styret bor

Industri Energi i Equinor skriver videre at høy organisasjonsgrad er en konkurransefordel for Norge og gjør norsk arbeidsliv bedre. Et arbeidsliv der fagorganiserte blir holdt unna, er et direkte motstykke til Norges suksesshistorie og noe vi aldri vil akseptere.

– Et slikt arbeidsliv vil også være en trussel mot vår bransje og våre selskapers eksistens i Norge. Hvis vi slipper til slike useriøse aktører risikerer vi at de slår beina under de seriøse bedriftene som ønsker ordnede

arbeidsforhold.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er kritisk til lavprisselskapet Wizz Air. Vis mer byoutline Carina Johansen

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi var sterkt kritisk til Wizz Airs motstand mot fagbevegelsen. I oktober uttalte han til VG at han ønsket hele LO med seg på laget i boikotten av selskapet.

– Det er totalt uhørt i norsk sammenheng. József Váradi vil ha norske kunder, men ikke norsk kultur. Slike useriøse aktører er ikke velkomne. Vi innfører derfor reisepolicy på at våre ansatte ikke skal fly disse rutene, sa Alfheim.

Videre i uttalelsen fra klubben heter det:

– Så lenge Wizz Air har disse arbeidstakerfiendtlige holdningene oppfordrer vi Equinor, våre medlemmer og andre operatørselskaper, samt deres medlemmer til aldri å akseptere at flyselskapets tjenester benyttes i virksomheten eller som privatpersoner.

Her kan du lese mer om Oljepris