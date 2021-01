Oljeselskapenes Finn.no baner vei for nytt superprosjekt

Før satt oljeselskapene på hver sin tue og konkurrerte om det meste. Nå går de for første gang sammen i et nytt prosjekt for å utvikle løsninger som alle kan dra nytt av.

Johan Sverdrup-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen ble offisielt åpnet for ganske nøyaktig ett år siden. Equinor er operatør på oljefeltet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen