Milepæl for Equinor, Shell og Total: Alt klart for norsk CO₂-lager

Tirsdag markerer toppsjefene i Equinor, Shell og Total at Stortinget har gitt tommelen opp til milliardstøtte til et CO₂-lager på norsk sokkel.

Mandag vedtok Stortinget at de norske prosjektene for fangst og lagring av CO₂ vil få milliardstøtte fra staten.

Tirsdag markerer Total, Shell og Equinor at Stortinget dermed har lagt til rette for CO₂-lageret Northern Lights utenfor norskekysten.

De tre selskapene gjorde en betinget investeringsbeslutning i Northern Lights i mai i år, og er nå i ferd med å opprette et felles selskap som skal styre prosjektet og drive forretningsutviklingen innen CO₂-lagring.

Den første delen av prosjektet skal koste 6,9 milliarder kroner, oppga Equinor da selskapene leverte inn utbyggingsplanen i mai.

Betingelsen var at Stortinget skulle godkjenne den nødvendige støtten til prosjektet. Nå er dette hinderet unnagjort, og da kan arbeidet med CO2-lageret begynne for alvor.

Nå kan Equinor-sjefen og kollegaene begynne å selge prosjektet for alvor. Equinor har intensjonsavtale med en rekke industriselskaper som ønsker å frakte CO₂ med skip til Norge for å lagre den her.

– Det er ikke hypotetisk lenger. Nå er det et virkelig prosjekt, sier Opedal.

– Nyskapende

– Northern Lights er virkelig et nyskapende prosjekt, og det første i sitt slag som tilbyr en løsning som gjør det mulig å kutte utslipp fra industrielle utslippskilder i Norge og Europa, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor i en melding.

Staten skal dekke om lag 16,8 milliarder av en total regning på 25 milliarder kroner for fangst og lagring av CO 2 . Satsingen er døpt til «Langskip».

CO 2 -en skal fanges i industrien på Østlandet, gjøres flytende og fraktes med skip til en mottaksterminal for CO 2 ved Naturgassparken i Øygarden i Vestland.

Lagringen koster 14 milliarder

Northern Lights er altså navnet på selve CO₂-lageret der Equinor, Shell og Total vil lagre CO₂ permanent i et reservoar på sokkelen.

Staten har anslått at bygging og ti års drift av dette lagringsprosjektet vil koste 14,2 milliarder kroner. Av dette dekker Equinor og partnerne 3,8 milliarder og staten 10,4 milliarder.

Lagringsprosjektet består av to faser:

I første fase skal Northern Lights kunne lagre 1,5 millioner tonn CO₂ i året fra 2024, og opptil 40 millioner tonn CO₂ totalt. Fangstprosjektene på Norcem og Fortum vil totalt gi 800.000 tonn CO₂ i året

I andre fase skal CO₂-lageret kunne ta mot fem millioner tonn CO₂ i året, totalt opptil 100 millioner tonn

På en pressekonferanse tirsdag takket Equinor-sjefen regjeringen, Stortinget og kollegaene i Shell og Total for samarbeidet for å få dette til.

– Dette har ikkje skjedd av seg selv. Northern Lights er modnet frem til det prosjektet det er nå, sier han.

Viktig for Shell og Total

Shell-sjef Ben van Beurden er fornøyd med Norges støtte til prosjektet, og mener det kan gi et bidrag til å løse problemene for utslippstunge industrier.

– Northern Lights er utformet for å levere en tjeneste til industrielle utslippskilder som nå kan gjøre noe med utslipp som ikke kan unngås, sier han.

– Karbonfangst og -lagring er nøkkelen til å oppnå karbonnøytralitet i Europa, og er fullt ut en del av vår ambisjon om å bli klimanøytrale innen 2050, sier Patrick Pouyanné, styreleder og konsernsjef i franske Total.

Norcem er fornøyde

I tillegg til at arbeidet med CO₂-lageret kommer i gang, starter sementprodusenten Norcem arbeidet med fangstanlegget på fabrikken i Brevik etter nyttår. Dette skal koste over 3,3 milliarder kroner.

– Gjennomføringen av prosjektet er estimert til å ta cirka 3,5 år å bygge og skal stå klart våren 2024, sier direktør for Bærekraft i HeidelbergCement NorthernEurope, Per Brevik, i en melding.

Giv Brantenberg er General Manager i HeidelbergCement NorthernEurope og styreformann i Norcem. Han sier at selskapet utreder muligheten for å bygge et tilsvarende anlegg i Sverige.

– HeidelbergCements målsetting er å bidra til oppfyllelse av Parisavtalen, og etablering av verdens første fullskala karbonfangstanlegg i sementindustrien vil være et stort skritt i den retning for konsernet og industrien, sier Brantenberg.

Slik skal Norcem-fabrikken se ut i 2024. Fangstanlegget for CO₂ blir en integrert del av sementfabrikken. Vis mer byoutline Norcem

